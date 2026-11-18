Ngày 17/11, người dùng X chia sẻ ảnh chụp hồ sơ của ông JensenHuang, cho thấy cả tick xanh lẫn biểu tượng liên kết NVIDIA bên cạnh tên ông đều biến mất. Phần giới thiệu cũng chuyển thành “Founder of NVIDIA”, tức nhà sáng lập NVIDIA, thay cho chức danh gắn với vị trí điều hành trước đây.

Thay đổi này được tài khoản Tsla Chan đăng tải rồi được AleXandra Merz chia sẻ lại. Bất ngờ hơn, ngay dưới bài đăng, Musk phản hồi: “Blue check coming back for free on the house”, có thể hiểu là “Tick xanh sẽ được khôi phục miễn phí, tôi mời”.

Elon Musk hứa khôi phục tick xanh miễn phí cho Jensen Huang sau khi người dùng phát hiện tài khoản của ông mất dấu kiểm và huy hiệu liên kết NVIDIA. Ảnh chụp màn hình X.

Đến thời điểm kiểm tra ngày 17/11, tài khoản của ông Huang đã có tick xanh trở lại. Hồ sơ có khoảng 1,3 triệu người theo dõi, tiếp tục sử dụng ảnh đại diện quen thuộc của ông trong chiếc áo khoác da. Biểu tượng liên kết NVIDIA vẫn chưa xuất hiện, còn phần giới thiệu chỉ ghi ông là nhà sáng lập công ty.

Tick xanh và huy hiệu NVIDIA là hai dấu hiệu riêng biệt. Theo tài liệu của X, tick xanh hiện gắn với quyền lợi Premium và các điều kiện của nền tảng. Trong khi đó, huy hiệu liên kết doanh nghiệp là hình ảnh nhỏ lấy từ tài khoản của tổ chức, được đặt bên cạnh dấu kiểm để thể hiện mối liên hệ giữa tài khoản cá nhân và công ty.

Với chương trình Premium Business, doanh nghiệp có thể liên kết tài khoản của lãnh đạo, nhân viên, thương hiệu hoặc các đơn vị trực thuộc. Những tài khoản được liên kết nhận quyền lợi tương ứng cùng huy hiệu tổ chức; người xem có thể bấm vào huy hiệu để tới trang của công ty.

X cũng cho phép doanh nghiệp thêm hoặc gỡ các tài khoản liên kết bất cứ lúc nào. Tại Mỹ, gói Premium Business Full Access được niêm yết ở mức 1.000 USD mỗi tháng, cộng 50 USD mỗi tháng cho mỗi tài khoản liên kết bổ sung, chưa gồm thuế và phí. Cơ chế này giúp giải thích vì sao một tài khoản có thể đồng thời hiển thị dấu kiểm cá nhân và biểu tượng của công ty.

Còn với người dùng cá nhân, gói X Premium tại Mỹ có giá từ 8 USD mỗi tháng hoặc 84 USD mỗi năm khi đăng ký trên web, chưa gồm thuế, cho phép tài khoản đủ điều kiện hiển thị tick xanh. Lời nói "on the house" của Musk có thể hiểu là cấp lại quyền lợi này miễn phí cho Huang, không đồng nghĩa khôi phục huy hiệu liên kết NVIDIA.

Dù các ảnh chụp cho thấy huy hiệu trên hồ sơ Huang đã thay đổi, hiện chưa có xác nhận công khai về bên trực tiếp thực hiện việc gỡ bỏ. Phản hồi của Musk chỉ đề cập khôi phục tick xanh, không bao gồm huy hiệu liên kết NVIDIA.

Tài khoản Jensen Huang đã có tick xanh trở lại, nhưng chưa hiển thị huy hiệu liên kết NVIDIA. Phần giới thiệu vẫn ghi ông là nhà sáng lập công ty. Ảnh chụp màn hình X.

Việc Musk khôi phục tick xanh miễn phí cho Huang cũng không quá khó hiểu, bởi ông là chủ sở hữu X và có thể dành ưu đãi riêng cho một số tài khoản.

Diễn biến trên mạng xã hội xuất hiện chỉ ít ngày sau biến động lãnh đạo tại hãng chip. Trong thông báo ngày 12/11, NVIDIA cho biết Huang đã từ nhiệm các vị trí chủ tịch, CEO và thành viên hội đồng quản trị. Giám đốc tài chính Colette Kress được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền, đồng thời tiếp tục phụ trách tài chính trong thời gian công ty tìm người kế nhiệm lâu dài.

Hội đồng quản trị NVIDIA cho biết sẽ xem xét cả ứng viên nội bộ lẫn bên ngoài. Trong thông báo chuyển giao, công ty cũng ghi nhận những đóng góp của Huang trong hành trình 33 năm xây dựng NVIDIA và khẳng định hoạt động kinh doanh, các cam kết với khách hàng cùng lộ trình sản phẩm sẽ tiếp tục.

Lời hứa cấp tick xanh miễn phí tiếp nối những động thái ủng hộ Huang của Musk. Trước đó, ông từng tuyên bố sẽ ký kiến nghị đưa nhà sáng lập NVIDIA trở lại công ty. Khi một người dùng đề xuất khả năng hai người làm việc cùng nhau, Musk cũng bày tỏ rằng đó sẽ là một vinh dự.

Từ một thay đổi nhỏ trên trang cá nhân, câu chuyện về tick xanh trở thành thêm một biểu hiện công khai cho sự ủng hộ của Elon Musk dành cho Huang sau khi ông rời vị trí điều hành NVIDIA.