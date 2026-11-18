HanoiSchool được xây dựng để thống nhất nền tảng trong quản lý nhà trường, tổ chức dạy và học, quản lý bán trú và điều hành giáo dục.

Người dùng đăng nhập hệ thống thông qua tài khoản iHanoi. Mỗi học sinh được cấp một mã số hồ sơ học tập xuyên suốt, phục vụ quản lý và kết nối thông tin trong quá trình học tập. Theo thiết kế, dữ liệu được cập nhật một lần, sau đó chia sẻ và khai thác theo phân quyền, nhằm hạn chế tình trạng trùng lặp thông tin giữa các bộ phận, phần mềm.

Theo kế hoạch, HanoiSchool giai đoạn 1 được triển khai tại 20 cơ sở giáo dục thuộc 10 xã, phường, bao gồm các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp. Các địa bàn tham gia gồm các phường Cửa Nam, Thanh Xuân, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Tây Tựu, Thượng Cát và các xã Đan Phượng, Nội Bài, Phúc Thọ, Hát Môn.

Thành phố triển khai giải pháp theo hình thức POC (Proof of Concept – chứng minh tính khả thi), thí điểm tối thiểu 15 ngày để đánh giá khả năng vận hành và mức độ đáp ứng thực tế.

Thành phố yêu cầu việc triển khai phải kế thừa các hệ thống, dữ liệu hiện có, bảo đảm hoạt động quản lý, dạy và học tại các nhà trường diễn ra liên tục. Nền tảng mới không được phát sinh thao tác không cần thiết, gây thêm áp lực cho giáo viên. Cùng với đó, hệ thống phải bảo đảm an toàn thông tin, tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trong tháng 12/2026, thành phố dự kiến tổng kết, đánh giá kết quả triển khai, tiếp nhận ý kiến từ các đơn vị sử dụng để tiếp tục hoàn thiện hệ thống. Kết quả đánh giá là cơ sở để xây dựng, ban hành Quy chế quản lý, vận hành và xem xét phương án mở rộng triển khai trên toàn thành phố.

Trước đó, từ năm học 2026-2027, Hà Nội đã triển khai hệ thống HanoiCheck để quản lý các nội dung liên quan đến bữa ăn bán trú, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và các khoản thu của học sinh. Trên cơ sở kế thừa và phát triển từ HanoiCheck, HanoiSchool được xây dựng với bốn cấu phần chính: quản lý bán trú, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và các khoản thu; quản trị nhà trường; quản lý hoạt động dạy và học; tích hợp dữ liệu và hệ thống bảng điều hành phục vụ công tác quản lý ở các cấp.