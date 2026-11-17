Bà Madison Huang - con gái tỷ phú Jensen Huang. (Ảnh: Yonhap)

Thế nhưng, đội ngũ của Nvidia vẫn chưa hoàn tất các khâu chuẩn bị cho hội nghị, khiến bà Madison vô cùng tức giận. Trong cuộc họp trực tuyến trước sự kiện, bà đã gay gắt chỉ trích các nhân viên khác, trong đó có ông Puri, vì thiếu chuẩn bị, 3 người nắm được tình hình cuộc họp nói với báo New York Times .

Cuối cùng, ông Puri phải ngắt lời và nói với bà Madison rằng ông sẵn sàng trả lời các câu hỏi nếu bà ngừng quát mắng ông.

Chưa đầy 6 tháng sau, ông Puri rời khỏi vị trí tại Nvidia.

Hơn chục nhân viên và cựu nhân viên Nvidia nói rằng cuộc họp căng thẳng đó cho thấy tầm ảnh hưởng lớn của bà Madison Huang, 35 tuổi, trong tập đoàn do cha bà đồng sáng lập.

Nóng tính giống cha

Trước khi ông Huang từ chức tuần trước, bà Madison đã trở thành người điều phối công việc cho cha mình trên thực tế, với quyền hạn đáng kể đối với cả những lãnh đạo cấp cao giàu kinh nghiệm hơn.

Mức độ ảnh hưởng này gây ra thách thức tức thời đối với bà Colette Kress - CEO lâm thời của Nvidia, người thay thế ông Huang sau khi ông từ chức. Bà Kress phải nhanh chóng xác định bà Madison sẽ tiếp tục nắm giữ bao nhiêu quyền lực tại công ty sau khi cha bà rời đi. Bà cũng phải quyết định cách ứng xử với những thành viên khác trong gia đình ông Huang đang làm việc tại Nvidia, gồm con trai Spencer Huang và con rể Nico Caprez.

Ông Huang từ chức sau khi xuất hiện thông tin ông có quan hệ ngoài hôn nhân với một lãnh đạo Nvidia và nữ doanh nhân mà tình báo Mỹ cáo buộc là gián điệp.

Việc bà Madison tiếp tục hiện diện tại Nvidia khiến các lãnh đạo cấp cao lo ngại về khả năng xung đột giữa lợi ích. Những lo ngại này càng tăng trong vài ngày qua, khi các đồng minh của ông Huang tại Thung lũng Silicon và Phố Wall bắt đầu chiến dịch vận động đưa ông trở lại vị trí cũ. Tổng thống Donald Trump cũng nói “sẽ không phản đối” nếu ông Huang quay lại công việc.

Gia đình ông Huang và ông Puri đều không phản hồi đề nghị bình luận.

Ông Huang, người cũng được nhân viên nhận xét là nóng tính, biết rõ cách hành xử của con gái. Theo 2 người am hiểu tình hình, ông đôi khi cảnh báo họ nên sợ bà.

Ngay cả những lãnh đạo cấp cao cũng cho rằng họ không thể bất đồng với bà Madison, vì bà có thể liên hệ trực tiếp với người đứng đầu công ty.

“Chủ nghĩa gia đình trị hầu như luôn là một ý tưởng tồi. Có rất ít ví dụ cho thấy mô hình này thậm chí hoạt động tương đối hiệu quả”, ông David Yoffie, giáo sư Trường Kinh doanh Harvard, người từng tham gia hội đồng quản trị của hơn một chục doanh nghiệp, nhận định.

Ông Huang từng thừa nhận mình không dành nhiều thời gian bên các con khi chúng còn nhỏ. Trong podcast thực hiện vào tháng 4, ông nói rằng mình đã “bỏ lỡ rất nhiều” trong tuổi thơ của Madison và Spencer, bao gồm “tất cả các giải đấu karate của các con”.

Vợ ông Huang - bà Lori, là một kỹ sư điện tài năng. Bà đã nghỉ việc để chăm sóc các con ngay trước khi ông đồng sáng lập Nvidia năm 1993.

Các con của ông Huang được nuôi dưỡng với sự quan tâm đặc biệt dành cho Nvidia ngay từ khi còn nhỏ.

“Cả hai đứa đều đọc mọi bức thư gửi cổ đông, tham dự mọi cuộc họp cổ đông và có mặt tại tất cả các hội nghị mà tôi từng tổ chức. Mặc dù tôi thường xuyên vắng nhà, các con vẫn tìm được cách để luôn yêu quý công ty”, ông Huang nói trong podcast.

Hai người con của ông Huang đều trải qua con đường sự nghiệp khá vòng vèo trước khi gia nhập Nvidia.

Theo hồ sơ LinkedIn, Madison tốt nghiệp cử nhân Học viện Ẩm thực Mỹ năm 2012. Từ năm 2013 - 2015, bà theo học chuyên ngành làm bánh và rượu vang tại Le Cordon Bleu ở Paris và London.

Sau đó, bà dành 4 năm quản lý các khách sạn hạng sang và 1 cửa hàng bánh ngọt Ý thuộc sở hữu của tập đoàn Louis Vuitton Moët Hennessy.

Năm 2019, Madison bắt đầu theo học tại Trường Kinh doanh London, trước khi gia nhập doanh nghiệp gia đình vào năm 2020.

Spencer Huang, 36 tuổi, tốt nghiệp cử nhân Trường Nghệ thuật Columbia College Chicago năm 2013, theo hồ sơ LinkedIn. Sau đó, ông sở hữu một quán bar tại Đài Bắc mang tên R&D Cocktail Lab trong 8 năm.

Năm 2022, Spencer gia nhập Nvidia. Hiện ông giữ chức Giám đốc quản lý sản phẩm trong mảng robot của công ty. Theo 7 người am hiểu công việc của Spencer, ông được đánh giá là người trầm tính và tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Ông Nico Caprez, người quen Madison tại Trường Kinh doanh London, gia nhập Nvidia năm 2024 và nhanh chóng tham gia sâu vào các hoạt động đàm phán kinh doanh.

Ông đã thăng tiến với tốc độ chóng mặt tại công ty. Hiện ông giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách phát triển hạ tầng AI và từng tham dự các cuộc họp của ban điều hành cùng ông Huang.

Cả 3 thành viên này đều được xem là những người đại diện cho ảnh hưởng của ông Huang tại Nvidia, nhưng Madison là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất.

Người xây hình ảnh

Đồng nghiệp đánh giá Madison là người thông minh, có năng khiếu tiếp thị. Về mặt chức danh, bà hiện là Giám đốc cấp cao phụ trách tiếp thị sản phẩm trong lĩnh vực AI vật lý.

Bà nổi tiếng với những nhận định sắc bén, khả năng hoàn thành công việc và phong thái chỉn chu khi đại diện công ty xuất hiện trước công chúng.

Tuy nhiên, trên thực tế, Madison đảm nhiệm vai trò tương tự chánh văn phòng của cha mình và có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động tiếp thị cũng như truyền thông của Nvidia.

Bà còn tham gia các cuộc họp hằng quý của cha với đội ngũ lãnh đạo cấp cao, thường xuyên thuyết trình trước hội đồng quản trị công ty và góp phần xây dựng hình ảnh người nổi tiếng của ông Huang.

Khoảng 6 năm trước, Nvidia bắt đầu quảng bá thương hiệu bằng hình ảnh hoạt hình mô phỏng ông Huang, được gọi nội bộ là “Toy Jensen” (Jensen phiên bản đồ chơi).

Sau khi Madison gia nhập công ty năm 2020, bà đã thúc đẩy đội ngũ tiếp thị sử dụng rộng rãi hơn hình ảnh hoạt hình của cha mình, theo hai người am hiểu các cuộc thảo luận.

Nvidia bắt đầu sản xuất huy hiệu có hình Toy Jensen và chào đón nhân viên mới bằng video hoạt hình về nhân vật này. Tuy nhiên, hình ảnh Toy Jensen khiến một số nhân viên cảm thấy bất an vì lo ngại nó khiến Nvidia trông giống một giáo phái.

Tháng 3, tại hội nghị dành cho nhà phát triển, Nvidia bán chiếc áo len có in hình Toy Jensen với giá 178 USD. Ông Huang kết thúc bài phát biểu quan trọng tại sự kiện bằng video dài gần 4 phút, trong đó phiên bản hoạt hình của ông hát bên đống lửa trại cùng những robot.

Nvidia đã ngừng sử dụng hình ảnh hoạt hình ông Huang trong các chiến dịch quảng bá, sau khi ông thừa nhận không chung thủy với vợ.

Tháng 5/2025, Madison đóng vai trò trung tâm trong việc thuê công ty truyền thông xử lý khủng hoảng Heller nhằm quản lý hình ảnh công chúng của gia đình.

Bà từng nói với đội ngũ truyền thông Nvidia rằng họ chưa làm đủ để bảo vệ danh tiếng của ông Huang, đồng thời thúc đẩy nhóm này phối hợp với Heller khi xử lý các vấn đề liên quan đến cha mình.

Trong nhiều năm qua, Madison cũng nhiều lần xung đột với bà Kress, Giám đốc tài chính của Nvidia, người hiện đồng thời giữ chức CEO lâm thời. Những bất đồng chủ yếu xoay quanh các khoản đầu tư mà Madison muốn thực hiện vào những công ty robot và các thương vụ mà ông Caprez muốn xúc tiến với những doanh nghiệp kinh doanh trung tâm dữ liệu, những người am hiểu tình hình cho biết.

Khi quyền lực của Madison tại Nvidia ngày càng gia tăng trong 3 năm qua, các nhân viên công ty ước tính hơn một chục lãnh đạo chủ chốt đã rời đi vì không thích làm việc với bà.

Trong các cuộc họp với nhân viên khác, Madison từng quát mắng cả em trai mình lẫn những lãnh đạo trên danh nghĩa là cấp trên hoặc có quyền quản lý bà trong cơ cấu tổ chức.