Theo bản cáo trạng do Bộ Tư pháp Mỹ công bố, ba công dân nước ngoài gồm Jacob Soall, Sharon Hazan và Guy Sheetrit bị cáo buộc sử dụng AI để thực hiện một loạt vụ lừa đảo nhằm vào các doanh nghiệp trên toàn thế giới, với tổng số tiền chiếm đoạt được cho là hơn 129 triệu USD (hơn 3.300 tỷ đồng).

Các hành vi này được cho là diễn ra trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến năm 2026.

Theo thông cáo của Văn phòng Công tố viên Mỹ tại quận phía Nam New York, nhóm này đã ứng dụng AI để giả mạo giọng nói và hình ảnh của các giám đốc điều hành tại nhiều doanh nghiệp.

Không dừng lại ở việc đóng giả lãnh đạo, các đối tượng còn mạo danh luật sư của một công ty luật quốc tế lớn để tạo dựng lòng tin, từng bước thuyết phục nhân viên thực hiện các giao dịch chuyển tiền.

Ba nghi phạm bị cáo buộc sử dụng AI giả mạo giọng nói, hình ảnh của CEO và luật sư để lừa nhân viên doanh nghiệp chuyển tiền (Ảnh: Qz)

Cụ thể, các đối tượng trước tiên giả danh CEO, liên hệ với nhân viên và thông báo về một giao dịch tài chính nhạy cảm cần được xử lý. Sau đó, họ yêu cầu nhân viên làm việc với luật sư của một công ty luật quốc tế lớn để hoàn tất thủ tục.

Khi nhân viên liên hệ, một đối tượng khác tiếp tục đóng giả luật sư, đưa ra chỉ dẫn và yêu cầu chuyển những khoản tiền lớn vào các tài khoản ngân hàng do nhóm kiểm soát.

Bằng cách giả mạo đồng thời danh tính của lãnh đạo doanh nghiệp và luật sư, nhóm này tạo ra một quy trình giao dịch có vẻ hợp pháp, khiến nhân viên tin rằng họ đang thực hiện yêu cầu từ những người có thẩm quyền.

Hai nghi phạm Soall và Hazan bị bắt tại Tây Ban Nha vào mùa hè năm 2026, trong khi Sheetrit bị bắt tại Vương quốc Anh vào tháng 9 cùng năm.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, số tiền nhóm này bị cáo buộc chiếm đoạt vượt 129 triệu USD, đến từ nhiều doanh nghiệp và tổ chức tại các quốc gia khác nhau.

Trong số các nạn nhân được nêu trong hồ sơ có một hệ thống bệnh viện tại bang Missouri bị chiếm đoạt gần 5 triệu USD; một ngân hàng ở Rhode Island mất khoảng 2,7 triệu USD và một hệ thống bệnh viện tại California thiệt hại khoảng 3 triệu USD.

Các khoản tiền khác bao gồm hơn 4,6 triệu USD từ một quỹ tương hỗ có trụ sở tại Massachusetts, khoảng 5 triệu USD từ một công ty sản xuất thức ăn cho thú cưng ở Florida và hơn 11 triệu USD từ một công ty công nghệ tại Anh.

Sau khi nhân viên chuyển tiền theo yêu cầu, các đối tượng tiếp tục phân tán dòng tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng tại Mỹ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Singapore, Áo, Slovakia và Trung Quốc.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết nhóm này sau đó chuyển đổi tiền chiếm đoạt thành tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc, quyền sở hữu và quyền kiểm soát tài sản.

Số tiền thu được được chia cho các bị cáo và những đồng phạm khác. Trong quá trình hoạt động, các đối tượng còn sử dụng nhiều bí danh để che giấu danh tính. Jacob Soall được cho là dùng các tên gọi "Seba Clarke" và "Rocky Balboa", trong khi Sharon Hazan sử dụng những biệt danh như "Superman Cash", "Fat Boy" và "Ron".

Liên quan đến vụ việc, đại diện cơ quan công tố Mỹ Jamie McDonald nhận định AI mang lại tiềm năng ứng dụng lớn, nhưng cũng có thể bị lợi dụng để phục vụ các hoạt động phạm pháp.

Ông cho rằng công chúng cần nhận thức rõ những rủi ro có thể phát sinh khi công nghệ này rơi vào tay các đối tượng tội phạm.

Trong khi đó, ông James C. Barnacle Jr., trợ lý giám đốc phụ trách tại Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), đánh giá vụ án cho thấy công nghệ tiên tiến có thể bị khai thác để triển khai những kế hoạch lừa đảo trên quy mô lớn.

FBI khẳng định sẽ tiếp tục nâng cao năng lực nhằm phát hiện, điều tra và ngăn chặn các hành vi lợi dụng công nghệ mới để gây thiệt hại cho cá nhân và doanh nghiệp.

Nguồn: Theguardian, ABC News