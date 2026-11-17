Thông qua việc kết nối năng lực AI, công nghệ dữ liệu và thế mạnh công nghiệp của hai bên, hợp tác kỳ vọng mở ra các cơ hội kinh doanh mới và thúc đẩy sự phát triển của ngành vận tải hàng không thế hệ mới.

Liên minh Kinh tế Tầm thấp Việt Nam (LAEP) và Hiệp hội Xúc tiến Đặc khu Chiến lược Quốc gia Kaga (Nhật Bản) vừa ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tầm thấp (Low-Altitude Economy - LAE) và các ngành công nghiệp vận tải hàng không thế hệ mới tại hai quốc gia. Với sự đồng hành của FPT, hợp tác này kết nối thế mạnh công nghệ, sản xuất và phát triển công nghiệp của Việt Nam và Nhật Bản, lấy thành phố Kaga, tỉnh Ishikawa làm điểm khởi đầu xây dựng hệ sinh thái kinh tế tầm thấp dựa trên AI và dữ liệu.

Trên nền tảng vai trò ngày càng nổi bật của thành phố Kaga trong lĩnh vực vận tải hàng không, bao gồm thiết bị bay không người lái (drone) và máy bay điện cất hạ cánh thẳng đứng (eVTOL), hai bên sẽ tập trung hợp tác trong ba lĩnh vực trọng tâm.

Thứ nhất, thúc đẩy phát triển kinh tế tầm thấp tại Nhật Bản và Việt Nam. Hai bên sẽ phát huy chuyên môn, năng lực công nghệ và mạng lưới kinh doanh nhằm đẩy nhanh sự phát triển của các ngành công nghiệp liên quan đến kinh tế tầm thấp tại hai thị trường.

Thứ hai, phát triển các cụm công nghiệp tại thành phố Kaga. Hai bên hỗ trợ hình thành các cơ sở sản xuất và cụm công nghiệp liên quan đến kinh tế tầm thấp, qua đó mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động tại thị trường Nhật Bản.

Thứ ba, khai thác các cơ hội kinh doanh mới từ AI và dữ liệu. Hai bên sẽ tận dụng năng lực của FPT trong lĩnh vực AI và phân tích dữ liệu để phát triển các mô hình chia sẻ dữ liệu, đồng thời nghiên cứu các mô hình kinh doanh mới nhằm thúc đẩy sự phát triển của các cụm công nghiệp.

Để hiện thực hóa các định hướng này, Hiệp hội Xúc tiến Đặc khu Chiến lược Quốc gia Kaga sẽ phối hợp với Văn phòng Nội các Nhật Bản và các cơ quan chính quyền địa phương nhằm khai thác hiệu quả cơ chế Đặc khu Chiến lược Quốc gia, đồng thời hỗ trợ tiếp cận hạ tầng thử nghiệm và phát triển công nghiệp tại địa phương.

Về phía FPT, doanh nghiệp sẽ đóng góp nguồn lực công nghệ toàn cầu cùng kinh nghiệm chuyên sâu trong các lĩnh vực AI, phân tích dữ liệu, công nghệ lấy phần mềm làm trung tâm (software-defined technologies), lái xe tự động, phần mềm trên xe và an toàn chức năng. Kết hợp với năng lực của các doanh nghiệp thành viên LAEP, FPT sẽ phát triển các phương thức chia sẻ dữ liệu và phân tích dữ liệu ứng dụng AI phục vụ quy hoạch các cụm công nghiệp, góp phần chuyển hóa hạ tầng và tiềm lực công nghệ của địa phương thành những cơ hội kinh doanh thiết thực.

Ông Gaku Minorikawa, Giám đốc đại diện Hiệp hội Xúc tiến Đặc khu Chiến lược Quốc gia Kaga, cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng hợp tác này sẽ trở thành động lực thúc đẩy mở rộng hợp tác công - tư trên phạm vi quốc tế, đồng thời góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế tầm thấp và các ngành công nghiệp vận tải hàng không thế hệ mới tại Nhật Bản, Việt Nam cũng như khu vực châu Á - Thái Bình Dương."

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, Chủ tịch LAEP, cho biết: "Là một Đặc khu Chiến lược Quốc gia, thành phố Kaga đã xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển của ngành vận tải hàng không thế hệ mới, với môi trường chính sách thuận lợi và mạng lưới ngày càng phát triển của các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Cơ hội hiện nay là chuyển hóa những nền tảng đó thành các dịch vụ mới và giá trị kinh tế thiết thực."

Cũng theo ông Khoa, thông qua việc kết nối hệ sinh thái công nghệ và sản xuất đang phát triển mạnh mẽ của Việt Nam với năng lực của FPT trong các lĩnh vực AI, dữ liệu và công nghệ lấy phần mềm làm trung tâm, chúng tôi hướng tới mở ra những cơ hội kinh doanh mới, đồng thời góp phần định hình một nền kinh tế tầm thấp thông minh, có khả năng mở rộng và phát triển vượt ra ngoài phạm vi Nhật Bản và Việt Nam.

FPT xác định thiết bị bay không người lái (UAV) là một trong những trọng tâm chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Tập đoàn đã thành lập FPT UAV, đơn vị công nghệ chiến lược cốt lõi, đồng thời đồng sáng lập LAEP nhằm thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái UAV tại Việt Nam.

FPT cũng mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này thông qua quan hệ hợp tác chiến lược giữa LAEP và Hiệp hội UAV Nhật Bản (JUIDA), cùng các đối tác như Gremsy (Việt Nam) và NARMA (Hàn Quốc) trong nghiên cứu, phát triển, thương mại hóa UAV và mở rộng thị trường.