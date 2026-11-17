Lớp trung gian đó là các trợ lý AI đi nghiên cứu và chốt đơn thay con người. Theo khảo sát của hãng tư vấn McKinsey công bố tháng 10/2026, trung bình 53% người tiêu dùng toàn cầu đã dùng AI cho ít nhất một việc mua sắm trong ba tháng, và Trung Quốc nằm trong nhóm nước có tỷ lệ cao nhất. Tạp chí Fortune, khi dẫn lại báo cáo này ngày 16/11, cho biết con số ở Anh là 52%, còn ở Trung Quốc lên tới 80%.

Hãng thanh toán Mastercard dự báo tới năm 2030, cứ 10 người sẽ có 1 người thường xuyên để AI mua và trả tiền hộ. Giữa thương hiệu và người tiêu dùng giờ có thêm một cái máy đi chợ, và thương hiệu phải thuyết phục được cái máy đó trước đã.

Vì sao luật chơi của AI khác hẳn Google

Trước hết là cách người ta hỏi. Một lượt tìm trên Google trung bình chỉ 3,2 từ, còn một câu lệnh cho AI trung bình dài tới 91 từ, theo ước tính của công ty tư vấn Hyper Agency. Người dùng không gõ "giày chạy bộ" rồi tự lọc mười đường link nữa, mà mô tả cả nhu cầu, ngân sách lẫn đặc điểm bàn chân, và AI trả về đúng một lựa chọn khớp nhất.

Đau hơn cho giới làm thương hiệu là thứ hạng Google không còn mua được suất trong câu trả lời của AI. Một nghiên cứu về trích dẫn của các công cụ AI, được nhiều nền tảng phân tích SEO dẫn lại, cho thấy chỉ 38% đường link mà AI trích dẫn nằm trong top 10 tìm kiếm thường, thậm chí 31% nằm ngoài cả top 100. Doanh nghiệp tốn bao năm leo SEO vẫn có thể vắng mặt đúng lúc AI gợi ý sản phẩm.

Cay nghiệt nhất là quy mô đã hết thiêng. "AI không quan tâm công ty bạn to tới đâu", Fredrik Kridahl của Hyper Agency nói với Fortune. Cái máy cân nhắc dữ liệu và độ khớp, không cân thị phần, nên một thương hiệu nhỏ có dữ liệu sạch hoàn toàn có thể vượt mặt ông lớn. Câu trả lời của AI đang trở thành một kệ hàng mới, và trên kệ đó, thứ quyết định không phải ngân sách quảng cáo mà là dữ liệu máy đọc được.

Các ông lớn đã chạy, phần còn lại vẫn đứng nhìn

Đây không còn là chuyện thử nghiệm. Theo Fortune, Unilever đang tối ưu lại metadata, trang sản phẩm và cả các cộng đồng như Reddit để những nhãn như Persil Wonder Wash xuất hiện trong câu trả lời của AI. JD Sports cho phép khách ở Mỹ đặt hàng thẳng qua Microsoft Copilot, Gemini và ChatGPT chỉ bằng một cú nhấn. John Lewis hồi tháng 3 công bố một khoản đầu tư đáng kể vào mua sắm bằng AI. Expedia thì biến cả "không khí" của khách sạn thành dữ liệu máy dùng được, từ đánh giá của khách tới chi tiết tiện nghi.

Nhưng phần lớn doanh nghiệp vẫn chưa theo kịp. Khảo sát của hãng kiểm toán EY cho thấy 47% lãnh đạo ngành tiêu dùng tin việc ảnh hưởng tới gợi ý của AI sẽ là chuyện sống còn trong 5 năm tới, song chỉ 20% tin mình làm được điều đó ngay hôm nay. Cũng theo EY, chỉ cần 10% người tiêu dùng đổi hành vi là đã đủ tác động mạnh tới doanh thu và lợi nhuận. Cửa sổ để hành động đang mở, và đa số còn đứng ngoài.

Các thương hiệu nên làm gì ngay lúc này?

Việc cần làm không phức tạp, nhưng phải làm sớm. Dữ liệu sản phẩm phải chính xác, có cấu trúc và đủ đầy: giá, tình trạng còn hàng, thông số, dành cho ai. Uy tín phải được xây ở đúng nơi AI đi tra, tức đánh giá tốt trên sàn, trên mạng xã hội và các diễn đàn. Và đừng tưởng quy mô bảo vệ được mình.

Nhưng có một thứ không nên đánh đổi. Chuyên gia của EY lưu ý rằng niềm tin và chất người càng trở nên đáng giá, vì đó chính là thứ tạo khác biệt, và AI vẫn thưởng cho những thương hiệu mà người ta vốn đã tin. Khảo sát Mintel cũng cho thấy mới có 41% người tiêu dùng sẵn sàng để AI tự động mua các mặt hàng gia dụng lặp lại, nghĩa là niềm tin vẫn là cửa ải.

Với Việt Nam, nơi các sàn và thương hiệu đã quen tối ưu cho Google và chạy quảng cáo Facebook, con số 80% của Trung Quốc là một lời nhắc. Thị trường tỷ dân vốn luôn là bản xem trước về hành vi mua sắm số, và nếu thói quen nhờ AI mua hộ đi theo đúng con đường đó, thì chuẩn hóa dữ liệu sản phẩm cho máy đọc sẽ sớm thành một mặt trận mới. Suốt hai mươi năm, thương hiệu học cách nói cho con người nghe và cho Google xếp hạng. Giờ chúng phải học nói cho một cái máy không bị danh tiếng làm cho lóa mắt.

Nguồn:

McKinsey, "Who wins when AI does the shopping? New evidence on agentic commerce", 28/10/2026

Fortune, "The next customer brands need to win over isn't human", 16/11/2026