Ngày nay, kết nối internet là yếu tố thiết yếu trong mỗi chuyến đi, và gần như hành trình nào cũng bắt đầu bằng câu hỏi: “Mình sẽ cần bao nhiêu data?”. Tâm lý chung của hầu hết du khách là mua dư một chút hoặc mua gói không giới hạn để phòng xa.

Tuy nhiên, trên toàn thị trường data du lịch, mọi gói cước đều đi kèm hạn sử dụng, và lượng data chưa dùng hết ở cuối hành trình sẽ hết hạn, dẫn đến sự lãng phí vô hình.

Theo dữ liệu người dùng eSIM của Klook, lượng data còn thừa sau mỗi chuyến đi cộng lại thành một con số rất lớn.

Trên tổng số 6,7 triệu chuyến du lịch quốc tế của du khách Việt trong năm 2025, lượng dữ liệu đã trả tiền nhưng bị lãng phí ước tính lên tới 24,9 triệu GB chỉ trong vỏn vẹn một năm. Khối lượng data khổng lồ này tương đương với 24,9 triệu giờ gọi video, 28 triệu giờ chia sẻ những thước phim, hay 13 tỷ tin nhắn hình ảnh.

Trước thực trạng đó, Klook, nền tảng toàn du lịch và trải nghiệm toàn cầu, vừa chính thức ra mắt Data Bank, tính năng mới của eSIM chấm dứt tình trạng lãng phí data du lịch.

Tính năng mới này cho phép phần data chưa dùng hết được tự động lưu vào Data Bank trên ứng dụng Klook của du khách. Sau đó du khách có thể tặng lại cho bạn bè, người thân, hoặc sử dụng cho các chuyến đi sau này.

Việc ra mắt Data Bank trên eSIM củng cố vị thế của Klook như một siêu ứng dụng du lịch. Giờ đây, chỉ trên một nền tảng duy nhất, du khách Việt có thể đặt vé tham quan, mua vé tàu xe, phòng khách sạn và tự động quản lý kết nối internet xuyên biên giới mà không cần đổi thẻ SIM vật lý.

Ông CS Soong, Phó Chủ tịch Mảng Dịch vụ Du lịch của Klook cho biết: “Việc người dùng phải chi trả cho lượng dữ liệu mà họ không có cơ hội sử dụng hết là một sự lãng phí không đáng có. Thực trạng này được mặc nhiên chấp nhận trong thị trường dữ liệu du lịch. Data Bank ra đời để chấm dứt sự lãng phí vô lý đó. Quan điểm của chúng tôi là: Những gì du khách đã chi trả phải được bảo toàn và trao quyền sử dụng trọn vẹn cho chính họ."

Khi gói eSIM kết thúc, data dư tự động lưu vào Data Bank trên ứng dụng Klook. Cơ chế bảo lưu được áp dụng linh hoạt, từ gói dung lượng theo ngày đến các gói không giới hạn, đảm bảo quyền lợi tối đa cho du khách:

Gói tổng dung lượng: toàn bộ data chưa dùng hết được lưu vào Data Bank

Gói dung lượng theo ngày: lưu 0,1GB mỗi ngày với gói 1GB/ngày, và 0,5GB mỗi ngày với gói 3GB/ngày

Gói không giới hạn dung lượng: lưu 1GB cho mỗi ngày sử dụng

Du khách có thể cộng data đã lưu vào lần đặt eSIM tiếp theo trên ứng dụng Klook mà không mất thêm phí, hoặc gửi cho bạn bè hoặc người thân để dùng cho lần đặt eSIM tiếp theo của họ.

Data đã lưu sẽ được dùng trước, sau đó mới đến gói trả phí. Data đã lưu có hiệu lực 180 ngày, và mỗi lần nạp thêm sẽ làm mới thời hạn 180 ngày cho toàn bộ số dư data.

Chiến lược gia hạn vòng đời dữ liệu này không chỉ mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng, mà còn là bước đi chiến lược của Klook nhằm thúc đẩy tỷ lệ giữ chân người dùng và tần suất quay lại sử dụng hệ sinh thái.