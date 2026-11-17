Theo BHXH Việt Nam, thời gian gần đây, BHXH liên tục tiếp nhận phản ánh về việc người dân nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại lạ.

Người gọi tự xưng là viên chức BHXH, thông báo người nghe thuộc diện được cấp thẻ BHYT theo chính sách an toàn khu hoặc được hoàn trả tiền đóng BHYT.

Theo cơ quan BHXH, các đối tượng thường yêu cầu người dân gửi ảnh căn cước công dân, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP. Một số trường hợp còn gửi đường link, mã QR, tệp cài đặt ứng dụng có đuôi ".apk", yêu cầu chia sẻ màn hình hoặc cho phép điều khiển điện thoại từ xa.

Những thao tác này có thể khiến người dân bị đánh cắp dữ liệu cá nhân, chiếm quyền kiểm soát thiết bị và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Các số điện thoại được người dân phản ánh có dấu hiệu mạo danh cán bộ BHXH gồm: 0833992183, 0981790413, 0592043938, 0766094290, 0592045205 và 0768219744. (Ảnh minh hoạ: Linh Lê)

Trong đó, người sử dụng số điện thoại 0981790413 tự xưng tên An, hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản an sinh và thực hiện một số thao tác trên tài khoản cá nhân.

Sau khi đưa ra thông tin về các chính sách BHYT, những người này yêu cầu người dân thực hiện thủ tục "cập nhật thông tin cá nhân", "xác minh hồ sơ" để được giải quyết quyền lợi. Một số trường hợp còn được hướng dẫn tích hợp tài khoản an sinh và thao tác trực tiếp trên điện thoại.

Để tạo lòng tin, người gọi còn cung cấp địa chỉ trụ sở BHXH tỉnh Đồng Tháp tại số 152H, đường Lý Thường Kiệt, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên, BHXH Việt Nam nhấn mạnh việc đối tượng nắm được địa chỉ chính xác của cơ quan BHXH không đồng nghĩa cuộc gọi đó là hợp pháp.

Trước tình trạng trên, BHXH Việt Nam khẳng định việc cấp thẻ BHYT theo chính sách an toàn khu và hoàn trả tiền đóng BHYT cho người đủ điều kiện đều được thực hiện theo quy định, thông qua quy trình nghiệp vụ của cơ quan BHXH.

Người dân không phải nộp phí, chuyển tiền cho cá nhân tự xưng là cán bộ BHXH, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp mã OTP để được giải quyết các quyền lợi này.

BHXH Việt Nam khuyến cáo người dân không gọi lại, không làm theo hướng dẫn từ 6 số điện thoại nói trên; đồng thời cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn hoặc lời mời kết bạn Zalo từ người lạ tự nhận là cán bộ BHXH, thông báo về quyền lợi BHYT và yêu cầu xử lý thủ tục gấp.

Người dân tuyệt đối không cung cấp ảnh căn cước công dân, thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu và mã OTP cho người lạ. Không truy cập đường link, quét mã QR, tải tệp hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn của người gọi.

Đối với các ứng dụng VssID, VNeID, người dân chỉ nên tải từ kho ứng dụng chính thức Google Play hoặc App Store; không chia sẻ màn hình hay cho phép người lạ điều khiển điện thoại từ xa để thực hiện thủ tục BHXH, BHYT.

Khi nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn có dấu hiệu mạo danh, người dân cần dừng trao đổi và liên hệ cơ quan BHXH cơ sở gần nhất hoặc gọi Tổng đài chăm sóc khách hàng BHXH Việt Nam qua số 1900 9068 để xác minh.

Trường hợp đã cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc cài đặt ứng dụng lạ, người dân cần nhanh chóng ngắt kết nối mạng trên điện thoại, sử dụng thiết bị khác liên hệ ngân hàng qua kênh chính thức để đề nghị khóa, bảo vệ tài khoản. Đồng thời, trình báo Công an xã, phường hoặc cơ quan Công an gần nhất và thông báo cho cơ quan BHXH để được hỗ trợ xử lý.