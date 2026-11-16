Hai phó giám đốc sở ở Khánh Hoà bị hack Zalo: Cục An ninh mạng cảnh báo

Ngày 16/11, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phát đi thông tin cảnh báo tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Động thái trên tiếp tục được thực hiện sau khi cơ quan chức năng phát hiện trường hợp ông N.Đ.S và ông C.V.S, cùng là hai Phó Giám đốc của hai sở tại tỉnh Khánh Hòa bị kẻ xấu chiếm quyền kiểm soát tài khoản Zalo cá nhân để nhắn tin mượn tiền nhiều người.

Cụ thể chiều 14/11, tài khoản Zalo của ông N.Đ.S cũng bị đối tượng xấu chiếm quyền điều khiển và gửi tin nhắn hàng loạt với nội dung hỏi mượn 30 triệu đồng, hẹn sáng hôm sau chuyển trả.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tiếp tục gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Chiều cùng ngày, ông C.V.A nhận được tin nhắn từ tài khoản Zalo của ông N.Đ.S nhờ hỗ trợ bình chọn cho con gái trong một cuộc thi. Ông C.V.A gọi điện cho ông N.Đ.S để kiểm tra và nghe đầu dây bên kia có người bắt máy với giọng nói giống ông N.Đ.S nên tin tưởng, nhấn vào đường link được gửi và nhập tên, số điện thoại theo yêu cầu.

Ngay sau đó, tài khoản Zalo của ông C.V.A cũng bị mất quyền truy cập và bị kẻ xấu sử dụng để nhắn tin hỏi vay tiền nhiều người. Sau khi khôi phục được tài khoản, ông N.Đ.S và ông C.V.A đã gửi thông tin cảnh báo đến người thân.

Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tiếp tục gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, có tổ chức. Các đối tượng không chỉ dừng lại ở việc gửi đường link độc hại mà còn kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) giả mạo giọng nói, hình ảnh nhằm qua mặt khâu kiểm tra, xác minh của nạn nhân, từ đó chiếm quyền kiểm soát tài khoản Zalo và nhắn tin hỏi mượn tiền hàng loạt người.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo cán bộ, đảng viên và người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không bấm vào đường link lạ, không truy cập vào các đường dẫn yêu cầu bình chọn cuộc thi, khảo sát, nhận quà hoặc xác thực thông tin được gửi qua tin nhắn mạng xã hội của bất kỳ ai.

Tuyệt đối không cung cấp số điện thoại, mật khẩu, mã OTP trên các trang web không rõ nguồn gốc. Khi nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi qua mạng xã hội (kể cả cuộc gọi video) đề nghị vay, mượn hoặc chuyển tiền gấp, cần ngắt liên lạc và gọi lại trực tiếp bằng số điện thoại di động thông thường hoặc gặp mặt, trao đổi qua kênh khác để kiểm chứng.

Để tránh các thủ đoạn giả mạo giọng nói, hình ảnh bằng AI thì nên đặt các câu hỏi mang tính riêng tư mà chỉ người thân, người quen mới biết để kiểm tra; đồng thời chú ý quan sát các dấu hiệu bất thường trong cuộc gọi video như hình ảnh đứng yên, khuôn mặt thiếu tự nhiên hoặc cử động môi không khớp với lời nói.

Tuyệt đối không thực hiện giao dịch chuyển tiền vào các số tài khoản lạ, không mang tên chính chủ của người thân, người quen khi chưa xác minh chính xác danh tính người nhận.

Khi phát hiện dấu hiệu bị chiếm quyền kiểm soát, cần nhanh chóng liên hệ nhà cung cấp dịch vụ để khóa/khôi phục tài khoản, thông báo ngay cho người quen biết để phòng tránh và trình báo cơ quan công an gần nhất.