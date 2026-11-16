Meta bị phạt 887 triệu USD vì tự ý truy cập ảnh, video người dùng Facebook

Cơ quan bảo vệ dữ liệu Italy đã phạt Meta, công ty mẹ của Facebook, 887 triệu USD vì truy cập thư viện ảnh của người dùng mà không có sự đồng ý cụ thể.

Theo thông báo của cơ quan quản lý, thông qua ứng dụng Facebook trên thiết bị Android, Meta đã truy cập ảnh, video và dữ liệu liên quan của người dùng tại Italy mà không xin được sự chấp thuận riêng biệt, đồng thời không cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động này.

Meta cho biết sẽ kháng cáo quyết định trên. Người phát ngôn công ty tuyên bố Meta “hoàn toàn không đồng ý” với đánh giá của cơ quan quản lý, đồng thời cho rằng mức phạt được đưa ra là không tương xứng.

Khoản phạt được áp dụng hôm thứ Bảy nằm trong nhóm những hình phạt lớn nhất mà Italy từng dành cho một công ty công nghệ. Trước đó, năm 2021, Amazon từng bị phạt hơn 1,2 tỷ USD vì vi phạm luật cạnh tranh. Sau quá trình kháng cáo, số tiền phạt của tập đoàn này được giảm xuống còn 828 triệu USD.

Tính năng gợi ý ảnh khiến Meta bị điều tra

Vụ việc liên quan đến tính năng gợi ý nội dung từ thư viện ảnh, được Facebook triển khai từ năm 2023. Tính năng này đề xuất ảnh và video lưu trên điện thoại của người dùng làm ý tưởng đăng bài khi họ sử dụng ứng dụng.

Theo cơ quan quản lý Italy, Facebook chỉ yêu cầu người dùng cấp quyền truy cập thư viện ảnh thông qua một lần xác nhận duy nhất, áp dụng cho toàn bộ ứng dụng. Kèm theo đó là thông báo chung về việc kích hoạt các tính năng khác, khiến người dùng không nhận thức đầy đủ rằng thao tác này đồng nghĩa với việc cho phép Facebook hiển thị các đề xuất dựa trên ảnh và video cá nhân.

Cơ quan chức năng cho rằng cách thức xin quyền truy cập như vậy chưa đáp ứng yêu cầu về sự đồng ý cụ thể và minh bạch. Vì vậy, Meta sẽ phải đưa ra yêu cầu cấp quyền riêng cho tính năng này, đồng thời giải thích rõ mục đích sử dụng, việc truy cập thư viện ảnh và cách người dùng có thể tắt tính năng.

Khi quyết định mức phạt, cơ quan quản lý đã tính đến quy mô ảnh hưởng của vụ việc, với khoảng 20 triệu người dùng Android tại Italy, cũng như thời gian vi phạm. Theo cơ quan này, tình trạng trên vẫn tiếp diễn đối với những người chưa cập nhật ứng dụng và cả những người đã chấp thuận hệ thống trước đó.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng viện dẫn việc Meta thiếu hợp tác trong quá trình điều tra là một yếu tố dẫn đến mức phạt.

Meta tiếp tục đối mặt với sức ép về quyền riêng tư

Khoản phạt tại Italy được đưa ra trong bối cảnh Meta liên tiếp vướng vào các tranh chấp liên quan đến quyền riêng tư và việc sử dụng dữ liệu người dùng.

Cuối tháng 10, chính quyền bang New Mexico (Mỹ) đã yêu cầu Meta nộp 25 tỷ USD vì cáo buộc công ty đánh lừa người dân trong hơn một thập kỷ về cách thức sử dụng dữ liệu cá nhân. Đây được xem là một trong những mức phạt lớn nhất mà Meta từng đối mặt. Công ty đã chỉ trích quyết định này, cho rằng đó là một khoản “thuế” nhằm vào quyền tự do ngôn luận.

Theo cơ quan quản lý Italy, khoản phạt 887 triệu USD tương đương khoảng 0,4% doanh thu hằng năm của Meta. Năm 2025, tập đoàn ghi nhận doanh thu 201 tỷ USD và lợi nhuận ròng 60,5 tỷ USD.

Theo The Guardian