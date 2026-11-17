Tóm tắt chung: Tổng quan lưu lượng truy cập toàn cầu (tháng 9/2026): Google và YouTube tiếp tục thống trị tuyệt đối với gần 169 tỷ lượt truy cập kết hợp, vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại của thế giới Internet.

Google và YouTube tiếp tục thống trị tuyệt đối với gần 169 tỷ lượt truy cập kết hợp, vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại của thế giới Internet. Sự bứt phá của Trí tuệ nhân tạo (AI): ChatGPT vươn lên vị trí thứ 4 thế giới với 8.2 tỷ lượt truy cập, chính thức sánh ngang và vượt qua nhiều mạng xã hội đình đám như Instagram, Reddit hay TikTok.

ChatGPT vươn lên vị trí thứ 4 thế giới với 8.2 tỷ lượt truy cập, chính thức sánh ngang và vượt qua nhiều mạng xã hội đình đám như Instagram, Reddit hay TikTok. Sức mạnh của hệ sinh thái Alphabet và Meta: Alphabet nắm giữ hai vị trí dẫn đầu với khoảng cách khổng lồ, trong khi Meta duy trì ảnh hưởng sâu rộng qua các nền tảng Facebook, Instagram và WhatsApp.

Theo dữ liệu từ Semrush công bố vào tháng 9/2026, Google dẫn đầu tuyệt đối, là trang web được truy cập nhiều nhất năm qua với 108,9 tỷ lượt. Trong khi đó, YouTube đứng ở vị trí thứ hai với 59,97 tỷ lượt. Cả hai "gã khổng lồ" này đều thuộc sở hữu của Alphabet, qua đó trao cho tập đoàn này quyền kiểm soát những thương hiệu mạng lớn nhất thế giới. Bên cạnh Google, thị trường công cụ tìm kiếm chứng kiến sự hiện diện của một số cái tên quen thuộc nhưng có quy mô khiêm tốn hơn. Cụ thể, Bing thu hút 2,33 tỷ lượt truy cập hằng tháng, trong khi DuckDuckGo đạt 2,21 tỷ lượt.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của bảng xếp hạng là sự vươn lên mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo. ChatGPT đã xuất sắc ghi tên mình ở vị trí thứ 4 toàn cầu với 8,23 tỷ lượt truy cập mỗi tháng, vượt qua hàng loạt nền tảng mạng xã hội hàng đầu như Instagram, Reddit, WhatsApp hay TikTok.

Dù vậy, khoảng cách giữa ChatGPT và các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực AI vẫn còn rất lớn. Claude hiện xếp ở vị trí thứ 21 với 1,58 tỷ lượt truy cập. Đồng thời, trang chủ OpenAI cũng góp mặt ở vị trí 40 với 710 triệu lượt truy cập.

Các nền tảng mạng xã hội truyền thống vẫn duy trì lượng người dùng khổng lồ, đều đặn mỗi tháng. Đứng ở vị trí thứ 3 là Facebook với 12,21 tỷ lượt truy cập. Tầm ảnh hưởng của tập đoàn Meta tiếp tục được củng cố thông qua các dịch vụ thành viên khác như Instagram (hạng 5 với 6,81 tỷ lượt) và WhatsApp (hạng 7 với 4,26 tỷ lượt). Tính riêng bộ ba này đã thu hút hơn 23 tỷ lượt truy cập hằng tháng, tạo nên một hệ sinh thái kết nối, chia sẻ hình ảnh và nhắn tin phủ sóng toàn cầu.