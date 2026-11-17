FPT Software, công ty cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin thuộc một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất Việt Nam, cho biết trí tuệ nhân tạo (AI) đang buộc doanh nghiệp phải chuyển đổi mô hình gia công phần mềm truyền thống, vốn dựa trên việc cung cấp nhân lực kỹ thuật cho các khách hàng nước ngoài.

Trong một bài phỏng vấn với tờ Nikkei gần đây, Bà Chu Thị Thanh Hà, Chủ tịch FPT Software chia sẻ rằng công ty phải "chuyển đổi" khi các khách hàng tại Mỹ và những thị trường khác đẩy nhanh việc ứng dụng AI, đồng thời chuyển từ hình thức trả tiền theo số giờ làm việc của kỹ sư sang trả tiền dựa trên kết quả đầu ra.

Bà Hà cho biết thêm: "Các khách hàng lớn tại Mỹ hiện nay đều áp dụng mô hình thanh toán 100% dựa trên kết quả đầu ra".

FPT Software có kế hoạch giảm dần sự phụ thuộc vào mô hình Time and Materials (T&M), phương thức hợp đồng truyền thống trong đó khách hàng chủ yếu thanh toán dựa trên nguồn nhân lực kỹ thuật và số giờ làm việc, thay vì kết quả đạt được. Hiện tại, mô hình T&M vẫn đóng góp phần lớn doanh thu của công ty. Tuy nhiên, tỷ trọng này dự kiến giảm xuống khoảng 50% vào năm tới (2027) và nhiều khả năng xuống dưới 50% trong năm tiếp theo (2028), khi FPT Software mở rộng các dịch vụ AI có giá trị gia tăng cao hơn.

"Chúng tôi giờ đây không chỉ đơn thuần làm gia công phần mềm ở nước ngoài", bà Hà nói.

Khả năng lập trình của AI đang phát triển nhanh chóng, cho phép xây dựng cùng một chương trình phần mềm trong thời gian ngắn hơn nhiều và với số lượng kỹ sư ít hơn trước. Điều này khiến mô hình T&M ngày càng trở nên kém phù hợp.

FPT Software đang tìm cách tận dụng AI để đảm nhận phạm vi hoạt động rộng hơn trong quy trình vận hành của khách hàng, đồng thời chuyển dần sang tính phí dựa trên việc phát triển và cung cấp dịch vụ trọn gói, từ đầu đến cuối. Bà Hà cũng cho biết AI đang làm thay đổi những ưu tiên kinh doanh của FPT Software.

Khi các doanh nghiệp ngày càng phụ thuộc vào mã nguồn do AI tạo ra, hoạt động kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm trở nên quan trọng hơn. Đồng thời, để mang lại giá trị cao hơn cho khách hàng, doanh nghiệp công nghệ phải hiểu sâu hơn về những ngành nghề mà phần mềm được triển khai. Theo bà Hà, điều này đòi hỏi FPT Software phải hợp tác chặt chẽ hơn với khách hàng ngay từ những giai đoạn đầu của dự án.

"Có rất nhiều thứ AI không thể thay thế. AI có thể thực hiện những công việc mang tính tổng quát, nhưng nếu muốn ứng dụng AI vào y tế, sản xuất hay ngành ô tô, chúng ta phải thực sự hiểu rõ quy trình kinh doanh của từng lĩnh vực", bà nói.

Sự chuyển dịch này đã thúc đẩy FPT Software tăng cường quan hệ hợp tác với các nhà sản xuất Nhật Bản, đặc biệt là các hãng ô tô. Quan hệ đối tác giữa FPT và Subaru, được công bố vào năm 2023, đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực, bao gồm cả ô tô định nghĩa bằng phần mềm (software-defined vehicles), tức những dòng xe mà nhiều chức năng và tính năng được quản lý, điều khiển hoặc nâng cấp thông qua phần mềm.

Trong khi đó, vào tháng 5, FPT và Mitsubishi Motors cho biết hai bên đang nghiên cứu khả năng thành lập một liên doanh.

Khi được hỏi FPT Software có thể tạo sự khác biệt như thế nào so với các công ty phần mềm Trung Quốc, vốn đã xây dựng được vị thế vững chắc trong lĩnh vực công nghệ ô tô, bà Hà nhấn mạnh chiến lược thành lập các liên doanh tại Nhật Bản.

Theo bà, cách tiếp cận này cho phép khách hàng Nhật Bản duy trì quyền sở hữu trí tuệ và sự độc lập về công nghệ. Bà Hà cho biết FPT đã giành được "sự tin tưởng tuyệt đối" từ các khách hàng Nhật Bản.

Bà cũng nhấn mạnh khả năng của FPT Software trong việc hỗ trợ các hãng ô tô Nhật Bản tại nhiều thị trường khác nhau. Khi các nhà sản xuất ô tô tìm cách đồng bộ hóa hoạt động nghiên cứu, phát triển và sản xuất tại những quốc gia như Nhật Bản và Mỹ, bao gồm việc sử dụng các nền tảng phần mềm chung, FPT Software có thể triển khai đội ngũ nhân sự tại nhiều thị trường để đáp ứng nhu cầu này.

Theo bà Hà, việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ xuyên biên giới như vậy sẽ khó khăn hơn đối với các công ty phần mềm Trung Quốc.

Theo: Nikkei