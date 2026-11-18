Đội CSGT đường bộ số 14, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội lập biên bản tài xế xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy chậm, cản trở giao thông trên đường Nhị Châu, xã Ngọc Hồi.

Ngày 15/11, hình ảnh người đàn ông lái xe máy biển số 29AX-041.xx, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, có các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 14 khẩn trương xác minh, làm rõ. Ngày 17/11, đơn vị liên hệ với chủ phương tiện, xác định người lái xe máy vi phạm và mời những người liên quan đến làm việc.

Hình ảnh tài xế xe máy vi phạm.

Tại cơ quan công an, anh V.V.H (SN 1996, trú tại xã Ngọc Hồi, Hà Nội), là người lái xe máy trên đã xác nhận các hành vi vi phạm gồm: không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển mô tô; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe chạy tốc độ thấp nhưng không đi bên phải phần đường xe chạy, gây cản trở giao thông; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái.

Người ngồi trên xe là chị H.D.D. (SN 1990) cũng được xác định có hành vi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Căn cứ Nghị định 168, Đội CSGT đường bộ số 14 lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh V.V.H. với tổng mức phạt 2 triệu đồng; đồng thời ra quyết định xử phạt chị H.D.D. số tiền 500.000 đồng về hành vi không đội mũ bảo hiểm.

Qua vụ việc, Phòng CSGT khuyến cáo người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy cần chấp hành nghiêm quy định về đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường, bảo đảm không gây cản trở giao thông. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.