Không có loại trứng nào tốt hơn tuyệt đối, việc trứng gà hay trứng vịt tốt hơn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe, nhu cầu dinh dưỡng và mục tiêu sử dụng của mỗi người.

Trứng gà hay trứng vịt tốt hơn?

3 ưu điểm của trứng

Giàu choline bổ não: Một quả trứng luộc chín cung cấp khoảng 70-80 kcal, 6g protein, 5g chất béo, 180-200mg cholesterol. Viện Y tế Quốc gia Mỹ ghi nhận một quả trứng luộc lớn cung cấp khoảng 147mg choline, tương đương 27% giá trị hằng ngày; choline quan trọng cho màng tế bào, chuyển hóa gan, dẫn truyền thần kinh và phát triển não thai nhi.

Đạm trong trứng thuộc nhóm chất lượng cao: Điểm nổi bật đầu tiên của trứng là hàm lượng protein chất lượng cao, chứa đầy đủ các acid amin thiết yếu mà cơ thể cần. Với người ăn uống kém, người lớn tuổi, bệnh nhân sau phẫu thuật hoặc trong giai đoạn phục hồi sức khỏe, một quả trứng đôi khi thiết thực hơn nhiều so với những thực đơn cầu kỳ nhưng khó ăn.

Trứng còn cung cấp nhiều vi chất quan trọng như vitamin B12, vitamin D, vitamin A, selen và choline. Đây đều là những dưỡng chất cần thiết cho não bộ, hệ miễn dịch, thị lực và quá trình tạo máu.

Dễ chế biến, dễ tiêu hóa, giá thành hợp lý: Trứng dễ chế biến thành nhiều món ăn như luộc, hấp, chiên, kho hay nấu canh. Trứng cũng khá dễ tiêu hóa và có giá thành phù hợp với đa số gia đình.

Cân nhắc về cholesterol và chất béo

Trung bình, một quả trứng gà chứa khoảng 185mg - 210mg cholesterol. Trong khi đó, một quả trứng vịt có thể chứa tới 600mg cholesterol. Theo các khuyến cáo y tế thông thường, một người trưởng thành khỏe mạnh không nên tiêu thụ quá 300 mg cholesterol mỗi ngày. Như vậy, chỉ cần ăn một quả trứng vịt, bạn đã nạp vào cơ thể lượng cholesterol gấp đôi mức cho phép.

Đối với những người có chỉ số mỡ máu cao, việc ưu tiên trứng gà là một quyết định tốt hơn hẳn. Trứng gà giúp bạn vẫn nhận đủ protein chất lượng cao mà không gây áp lực quá lớn lên hệ thống mạch máu.

Vitamin và khoáng chất: Trứng vịt chiếm ưu thế hơn

Bù lại cho lượng cholesterol cao, trứng vịt lại là một nguồn vitamin. Do cấu tạo lòng đỏ lớn, nó chứa lượng vitamin A dồi dào hơn trứng gà, giúp hỗ trợ thị lực và hệ miễn dịch cực tốt. Ngoài ra, hàm lượng vitamin B12 trong trứng vịt cũng vượt trội, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành tế bào máu và duy trì hệ thần kinh khỏe mạnh.

Đặc biệt, trứng vịt chứa nhiều acid béo omega-3 hơn. Đây là loại chất béo có lợi giúp giảm viêm và bảo vệ não bộ. Vì vậy, đối với những người trẻ tuổi, vận động viên hoặc người có sức khỏe bình thường không gặp vấn đề về mỡ máu, trứng vịt là nguồn bổ sung dinh dưỡng đáng kể.

Độ an toàn và khả năng chế biến

Về mặt tiêu hóa, trứng gà có cấu trúc protein nhẹ nhàng hơn, giúp dạ dày dễ dàng hấp thụ, rất phù hợp cho trẻ nhỏ bắt đầu ăn dặm hoặc người già có hệ tiêu hóa kém. Trứng vịt có cấu trúc protein đặc hơn, đôi khi gây cảm giác đầy bụng nếu ăn quá nhiều.

Hãy kết hợp với rau xanh (như cà chua, bơ trong bữa sáng) để chất xơ giúp ngăn chặn bớt sự hấp thụ cholesterol xấu vào máu.

Về độ an toàn thực phẩm, vỏ trứng vịt thường dày hơn nhưng lại có lỗ khí lớn hơn vỏ trứng gà. Vịt là loài thủy cầm, thường sống ở môi trường ao bùn nên vỏ trứng có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng và vi khuẩn cao hơn. Do đó, quy tắc khi ăn trứng vịt là phải nấu chín kỹ, không nên ăn trứng vịt lòng đào hoặc trứng sống.

Ngược lại, trứng gà với quy trình chăn nuôi công nghiệp hiện đại thường được kiểm soát khuẩn tốt hơn, cho phép chúng ta biến tấu nhiều món như trứng ốp la lòng đào một cách an toàn hơn.

Vậy nên ăn trứng gà hay trứng vịt?

Thực tế, việc lựa chọn loại trứng nào không phụ thuộc vào việc loại đó "tốt hơn", mà phụ thuộc vào việc đối tượng tiêu thụ và sức khỏe cá nhân:

Chọn trứng gà nếu: Bạn đang giảm cân, bị tăng huyết áp, mỡ máu cao, hoặc chuẩn bị bữa sáng cho trẻ nhỏ. Trứng gà là lựa chọn an toàn và cân bằng cho thực đơn hàng ngày.

Chọn trứng vịt nếu: Bạn cần phục hồi sức khỏe sau ốm, là người lao động nặng cần nhiều năng lượng, hoặc đơn giản là muốn tăng hương vị béo ngậy cho các món bánh, món kho.

Nên ăn bao nhiêu trứng là đủ?

Trứng gà là lựa chọn an toàn và cân bằng cho thực đơn hàng ngày của người giảm cân.

Ngoài vấn đề nên ăn trứng gà hay trứng vịt tốt hơn, việc nên ăn bao nhiêu trứng cũng cần được quan tâm. Mặc dù trứng là một loại thực phẩm bổ dưỡng, nhưng việc tiêu thụ quá nhiều có thể gây hại cho hệ tiêu hóa, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Hàm lượng chất béo cao trong trứng có thể khiến trẻ đầy bụng, khó tiêu và rối loạn tiêu hóa. Vì vậy, cần điều chỉnh lượng trứng phù hợp với từng độ tuổi như sau:

Trẻ từ 6 - 7 tháng tuổi: Chỉ nên ăn nửa lòng đỏ trứng gà mỗi bữa và khoảng 2 - 3 lần/tuần. Trẻ từ 8 - 12 tháng tuổi: Có thể ăn một lòng đỏ mỗi bữa, với tần suất 3 - 4 bữa/tuần. Trẻ từ 1 - 2 tuổi: Nên ăn cả lòng trắng và lòng đỏ, khoảng 3 - 4 quả trứng mỗi tuần. Trẻ trên 2 tuổi: Nếu trẻ thích trứng, có thể ăn 1 quả/ngày.

Đối với người lớn, các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên ăn khoảng 3 quả trứng mỗi tuần. Riêng những người bị cao huyết áp hoặc có cholesterol cao trong máu vẫn có thể ăn trứng, vì trứng không làm tăng đáng kể các chỉ số này. Nhưng để an toàn hơn, những đối tượng này chỉ nên ăn khoảng 2 quả trứng mỗi tuần.