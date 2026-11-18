Theo Dự thảo Nghị quyết quy định thủ tục, mức hỗ trợ phát triển nhân lực công nghiệp công nghệ số làm việc tại các dự án trọng điểm, chip bán dẫn và hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) trên địa bàn đang được lấy ý kiến chuyên gia, doanh nghiệp, ban ngành, dự kiến trình HĐND TP.HCM xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 12/2026, TP.HCM đề xuất nhiều nội dung hỗ trợ doanh nghiệp để phát triển nhân lực công nghệ chất lượng cao.

Nhóm được hỗ trợ là doanh nghiệp thành lập theo luật Việt Nam, có trụ sở chính và trực tiếp triển khai dự án tại TP.HCM thuộc 3 nhóm lĩnh vực: nghiên cứu, sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; chip bán dẫn, hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Doanh nghiệp có trụ sở tại TP.HCM có thể được hỗ trợ chi phí thuê nhân lực chất lượng cao bằng 50% lương hoặc thù lao, tối đa 60 triệu đồng/người/tháng. (Ảnh: Intel)

Hỗ trợ đầu tiên là chi phí thuê nhân lực chất lượng cao. Ngân sách TP.HCM dự kiến chi trả 50% tiền lương hoặc thù lao thực tế doanh nghiệp đã trả cho người lao động (căn cứ trên mức lương đóng bảo hiểm), nhưng tối đa không quá 60 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ mỗi nhân sự tối đa 36 tháng.

Dự thảo Nghị quyết quy định mỗi dự án chip bán dẫn được hỗ trợ tối đa 10 nhân sự. Với các dự án sản phẩm công nghệ số trọng điểm và hệ thống AI được hỗ trợ tối đa 5 nhân sự.

Đối với đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao tay nghề, Dự thảo Nghị quyết đề xuất hỗ trợ 50% tổng chi phí thực tế, cao nhất 150 triệu đồng/người/khóa.

Mỗi dự án được hỗ trợ tối đa 10 người, và mỗi người không quá một khóa học kéo dài 12 tháng.

Người lao động được hỗ trợ phải cam kết tiếp tục làm việc cho dự án tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hoàn thành khóa học.

Về sự cần thiết của chính sách, UBND TP.HCM cho biết áp lực tài chính lớn khiến nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trong nước, gặp khó khăn khi mở rộng mảng nghiên cứu và phát triển (R&D).

Khảo sát cho thấy 50% doanh nghiệp trên địa bàn đang trả lương cho nhân lực chất lượng cao ở mức 30-50 triệu đồng/tháng và 25% doanh nghiệp đang trả từ 50-80 triệu đồng/tháng cho nhóm nhân lực này.

Trong khi đó, chi phí cho một khóa đào tạo chuyên sâu có bản quyền thường dao động từ 50-100 triệu đồng, thậm chí hơn 200 triệu đồng.

Dự thảo thiết kế cơ chế hỗ trợ sau khi thực chi. Tức doanh nghiệp ứng vốn chi trả trước. Sau khi có đầy đủ chứng từ hợp lệ và kết quả nghiệm thu, ngân sách sẽ hoàn trả phần hỗ trợ. Nếu doanh nghiệp vi phạm cam kết hoặc sử dụng kinh phí hỗ trợ sai mục đích, khoản tiền đã giải ngân sẽ bị thu hồi toàn bộ.

Chính sách hỗ trợ được kỳ vọng giúp TP.HCM thu hút chuyên gia, hình thành hệ sinh thái nhân lực cho ngành bán dẫn và AI.

Để được hỗ trợ, doanh nghiệp phải có kế hoạch sử dụng nhân lực và phát triển nhân lực phục vụ trực tiếp dự án, trong đó xác định rõ nhu cầu đề nghị hỗ trợ.

Các dự án được hỗ trợ phải đáp ứng điều kiện quy định. Như dự án phát triển chip bán dẫn phải thực hiện một hoặc nhiều công đoạn gồm thiết kế vi mạch, nghiên cứu phát triển vật liệu bán dẫn, đóng gói, kiểm thử sản phẩm bán dẫn, chế tạo linh kiện vi điện tử.

Dự án trí tuệ nhân tạo cần đáp ứng điều kiện là nghiên cứu, thiết kế, phát triển, ứng dụng hoặc vận hành các hệ thống, giải pháp trí tuệ nhân tạo. Gồm huấn luyện, tinh chỉnh mô hình AI, phát triển ứng dụng AI, xây dựng hệ thống hạ tầng dữ liệu thông minh, trung tâm dữ liệu AI, nền tảng điện toán hiệu năng cao (HPC) phục vụ huấn luyện và triển khai AI, vận hành các hệ thống AI trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và phục vụ cộng đồng...