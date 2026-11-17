Huân chương Quân công hạng Nhất là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những cống hiến đặc biệt xuất sắc của Tập đoàn Viettel

Huân chương Quân công hạng Nhất là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những cống hiến đặc biệt xuất sắc của Tập đoàn Viettel trong nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bắt đầu từ xuất phát điểm chưa có quy trình, tài liệu và nhân sự có kinh nghiệm, đội ngũ kỹ sư Viettel đã kiên trì nghiên cứu, vượt qua nhiều lần thử nghiệm thất bại, từng bước làm chủ thiết kế hệ thống, tích hợp hệ thống và các công nghệ lõi của sản phẩm quốc phòng công nghệ cao.

Từ nghiên cứu, thử nghiệm, Viettel đã chuyển sang sản xuất loạt, bàn giao nhiều sản phẩm chiến lược cho các quân, binh chủng, trực tiếp nâng cao sức mạnh sẵn sàng chiến đấu của Quân đội. Song song, Tập đoàn đầu tư hạ tầng nghiên cứu và sản xuất công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, tiêu biểu là cơ sở sản xuất tại Thái Nguyên vừa khởi công giai đoạn 2 ngày 30/10.

Nhiều sản phẩm do Viettel nghiên cứu, sản xuất đã được công bố, như tổ hợp tên lửa bờ Trường Sơn với đạn tên lửa đối hạm Sông Hồng, tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT, pháo phòng không 57mm, pháo tự hành 152mm, các dòng UAV trinh sát, UAV cảm tử, UAV đa năng tầm xa, cùng các hệ thống radar, tác chiến điện tử và thông tin liên lạc.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn phát biểu tại Lễ đón nhận Huân chương

Cùng với việc đón nhận Huân chương, Viettel ra mắt Tổng công ty Hàng không Vũ trụ Viettel. Sau gần 10 năm hoạt động, Viện Hàng không Vũ trụ Viettel đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo nhiều sản phẩm công nghệ cao đưa vào trang bị trong Quân đội, được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Việc chuyển lên mô hình Tổng công ty giúp Viettel hoàn thiện tổ chức theo hướng tích hợp nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh, hình thành đầu mối đủ tầm vóc để huy động đối tác tham gia chuỗi giá trị từ thiết kế đến sản xuất, thử nghiệm.

Trong buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn và Thượng tá Nguyễn Phi Minh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng không Vũ trụ Viettel được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Hoài Nam đánh giá Viettel là minh chứng cho thấy Việt Nam hoàn toàn có khả năng tự chủ công nghệ quốc phòng ở những lĩnh vực đặc biệt phức tạp. Theo Thứ trưởng, từ chỗ chưa có quy trình, chưa có tài liệu, Viettel đã làm chủ và sản xuất thành công vũ khí chiến lược, hệ thống tác chiến hiện đại - kết quả của ý chí tự lực, tự cường và trí tuệ sáng tạo qua nhiều thế hệ kỹ sư.

"Khoa học công nghệ và công nghiệp quốc phòng phải liên tục đổi mới sáng tạo, khám phá và chinh phục những đỉnh cao mới. Mỗi bước tiến đều đòi hỏi những người chế tạo phải có tư duy tự chủ, đột phá, vươn lên không ngừng", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn và Thượng tá Nguyễn Phi Minh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng không Vũ trụ Viettel được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba

Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu Viettel xác định Tổng công ty Hàng không Vũ trụ là hạt nhân nòng cốt của tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao; tập trung phát triển các thế hệ sản phẩm mới với chất lượng và độ tin cậy cao hơn trong sản xuất loạt; đồng thời tiếp tục thu hút và trọng dụng nhân tài để duy trì lợi thế công nghệ.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết, Huân chương Quân công hạng Nhất ghi nhận hơn 15 năm kiên trì nghiên cứu và sản xuất công nghiệp công nghệ cao của Viettel. Những thành quả này là cơ sở thực tiễn để Viettel dấn thân sâu hơn vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược mà đất nước và Quân đội đang cần, những lĩnh vực chỉ một số ít quốc gia trên thế giới làm chủ được.

"Giá trị và vị thế của Tổng công ty Hàng không Vũ trụ Viettel trước hết phải được thể hiện qua chất lượng, độ tin cậy và hiệu quả thực tiễn của từng sản phẩm, từng khí tài đưa vào trang bị, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc", Trung tướng Tào Đức Thắng nhấn mạnh.

Việc ra mắt Tổng công ty Hàng không Vũ trụ Viettel góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26/1/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo; hướng tới xây dựng nền công nghiệp quốc phòng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.



