"Người hùng nào cũng có khuyết điểm"

Phát biểu trên sân khấu hội nghị thượng đỉnh Silicon Valley & The World do Semafor tổ chức tại San Francisco vào ngày 16/11, Sam Altman nhận định làn sóng AI hiện nay có tăng trưởng quá mạnh mẽ để có thể bị đánh gục bởi sự ra đi của một cá nhân, dẫu đó có là người quyền lực nhất của ngành bán dẫn.

"Doanh thu và nhu cầu thị trường đang bùng nổ mạnh mẽ đến mức tôi tin ngành công nghiệp AI sẽ vẫn ổn. Tuy nhiên, không thể phủ nhận Jensen đã đóng một vai trò vô cùng đặc biệt và quý giá với tư cách là người dẫn dắt mọi thứ tiến lên bằng một tầm nhìn vĩ đại," Altman chia sẻ.

Sam Altman tại hội nghị thượng đỉnh Silicon Valley & The World (Ảnh: Yahoo)

Trước đó một tuần, Jensen Huang (63 tuổi) - người sáng lập và chèo lái Nvidia từ năm 1993 đã buộc phải rời ghế nóng sau khi hàng loạt tờ báo phanh phui về việc ông có quan hệ ngoài luồng với nhiều phụ nữ, bao gồm một nhân viên cấp dưới và một người bị tình nghi là gián điệp của Trung Quốc.

Khi được hỏi liệu Nvidia có nên khôi phục chức vụ cho Jensen Huang hay không, Sam Altman từ chối đưa ra câu trả lời: "Tôi không nghĩ mình biết đủ rõ để trả lời câu hỏi đó. Jensen từ lâu đã là một người hùng trong mắt tôi và người hùng nào cũng có những khuyết điểm."

Altman cũng thừa nhận ông dành sự đồng cảm cá nhân sâu sắc cho tình cảnh của Huang, gợi nhắc lại biến cố chính ông từng bị Hội đồng quản trị OpenAI sa thải cách đây gần 3 năm, trước khi quay trở lại chiếc ghế CEO chỉ sau chưa đầy 5 ngày nhờ làn sóng phản đối dữ dội từ đội ngũ nhân viên.

Dù vắng bóng Huang, Altman tin tưởng Nvidia vẫn là một "gã khổng lồ" bất khả xâm phạm và thị trường vẫn hoàn toàn có thể tin tưởng vào các cam kết của hãng.

Sự hậu thuẫn của Jensen Huang và bài toán người kế nhiệm tại Nvidia

Cú ngã ngựa chóng vánh của Jensen Huang đang tạo ra sự chia rẽ sâu sắc của giới tinh hoa công nghệ và chính trường Mỹ. Theo tờ Financial Times, vị cựu CEO đang thảo luận về khả năng quay trở lại với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ nhiều đồng minh tại Thung lũng Silicon.

Các quỹ đầu tư lớn như Altimeter Capital Management, Atreides Management cùng tỷ phú Elon Musk đều đã lên tiếng hối thúc Hội đồng quản trị Nvidia cân nhắc lại quyết định. Thậm chí, Tổng thống Donald Trump cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với lời kêu gọi khôi phục chức vụ cho Jensen Huang.

Tuy nhiên, ngay cả những đồng minh thân cận nhất cũng thừa nhận rằng nếu cuộc điều tra chứng minh Huang vi phạm pháp luật, chẳng hạn như lách lệnh cấm xuất khẩu chip sang Trung Quốc hay tiếp tay cho tình báo nước ngoài thì ông sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Jensen Huang và Sam Altman chụp ảnh chung trong 1 sự kiện gần đây (Ảnh: CNBC)

Tại hội nghị của Semafor, sự kiện được ví như "Davos thu nhỏ" mà đáng lẽ Jensen Huang đã trực tiếp tham dự nếu không xảy ra biến cố chấn động, các nhà lãnh đạo hàng đầu đều bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc. CEO Aravind Srinivas của Perplexity ca ngợi Huang là một trong những người khổng lồ và là nhà sáng lập vĩ đại nhất lịch sử nước Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng sự độc nhất vô nhị của ông là điều mà nước Mỹ đang rất cần.

Bên cạnh những lời tri ân, giới lãnh đạo tài chính và công nghệ cũng nhanh chóng hướng sự chú ý vào bài toán ổn định bộ máy của gã khổng lồ bán dẫn. CEO Citigroup Jane Fraser lên tiếng trấn an thị trường rằng Nvidia hiện vẫn đang có "những cánh tay rất có năng lực", ám chỉ Giám đốc Tài chính Colette Kress - người vừa được Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ chức CEO tạm quyền.

Trong khi đó, CEO của hãng an ninh mạng Palo Alto Networks là ông Nikesh Arora cũng đang nổi lên như một ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế nóng kế nhiệm tại Nvidia, dù bản thân ông đã khéo léo né tránh mọi câu hỏi liên quan đến vấn đề này ngay tại sự kiện.

Ngành AI vẫn "đốt" 700 tỷ USD và cơn sốt IPO lịch sử của Anthropic

Bất chấp cuộc khủng hoảng nhân sự cấp cao tại Nvidia khiến cổ phiếu NVDA giảm hơn 3,3%, dòng tiền khổng lồ đổ vào trí tuệ nhân tạo vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ dự kiến sẽ chi ít nhất 700 tỷ USD cho các hoạt động đầu tư hạ tầng trong năm nay nhằm giành lấy vị thế thống trị trước các đối thủ nội địa lẫn các nhà phát triển từ Trung Quốc.

Tâm điểm của Phố Wall tuần này đang đổ dồn về thương vụ IPO mang tính lịch sử của Anthropic - đối thủ lớn nhất của OpenAI dự kiến diễn ra vào thứ Tư và chính thức giao dịch trên sàn Nasdaq vào thứ Năm dưới mã chứng khoán ANT.

Với tham vọng huy động tới 64 tỷ USD ở mức định giá không tưởng 1.400 tỷ USD, startup này đang nhận được sự hậu thuẫn chưa từng có từ hàng loạt "ông lớn" công nghệ. Nvidia và Google mỗi bên cam kết mua 10 tỷ USD cổ phiếu, theo sau là AMD (2,5 tỷ USD), Microsoft, Broadcom, Micron Technology (mỗi bên 1 tỷ USD) và TSMC (500 triệu USD), nâng tổng lượng vốn huy động trong tuần lên khoảng 90 tỷ USD.

Sức nóng của thương vụ lớn đến mức CEO quỹ Altimeter Capital, Brad Gerstner, phải tiết lộ lượng đặt mua đã vượt gấp 10 đến 20 lần lượng chào bán, khiến quỹ của ông phải chật vật để giành suất mua 5 tỷ USD cổ phiếu.

Trong khi OpenAI quyết định lùi kế hoạch IPO của riêng mình sang năm sau, Giám đốc Tài chính Sarah Friar của OpenAI vẫn gửi lời chúc mừng tới đối thủ: "Việc Anthropic có một thương vụ IPO thành công là tín hiệu tích cực cho toàn bộ hệ sinh thái, và cũng tốt cho chính chúng tôi".