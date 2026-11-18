Vào ngày 17/11 (theo giờ Mỹ), tức rạng sáng 18/11 theo giờ Việt Nam, tập đoàn Nvidia công bố kết quả kinh doanh quý III năm tài khóa 2027, kết thúc vào ngày 25/10/2026, với doanh thu kỷ lục 115,8 tỷ USD.

Con số này tăng 103% so với cùng kỳ năm trước và tăng 20% so với quý trước. Doanh thu đồng thời cũng cao hơn khoảng 7 tỷ USD so với mức 108 tỷ USD mà chính Nvidia đưa ra trong dự báo. Giới phân tích trước đó kỳ vọng mức doanh thu khoảng 109 tỷ USD.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) theo chuẩn GAAP đạt 2,70 USD, còn EPS điều chỉnh đạt 2,68 USD, vượt xa mức dự báo khoảng 2,47 USD.

Mảng trung tâm dữ liệu, động lực tăng trưởng chính của Nvidia, mang về 107,6 tỷ USD, tăng 110% so với cùng kỳ, tức chiếm hơn 90% tổng doanh thu. Theo investingLive, dòng chip Vera Rubin mới đã mang về gần 20 tỷ USD ngay trong quý ra mắt.

"Vera Rubin đã có khởi đầu bùng nổ, lộ trình sản phẩm của chúng tôi vẫn đúng tiến độ và tham vọng của chúng tôi chưa bao giờ lớn hơn", bà Colette Kress, CEO tạm quyền kiêm giám đốc tài chính (CFO) của Nvidia, cho biết.

Với quý IV, Nvidia dự báo doanh thu đạt 130 tỷ USD. Tập đoàn tiếp tục không tính bất kỳ khoản doanh thu chip tính toán cho trung tâm dữ liệu nào từ Trung Quốc vào dự báo, dù trong quý III vẫn xuất sang thị trường này lượng chip Hopper trị giá khoảng 2,4 tỷ USD.

Tuy nhiên, điểm khiến nhà đầu tư lưu tâm là biên lợi nhuận gộp. Nếu quý III đạt khoảng 75%, thì quý IV được dự báo chỉ còn 71-72%. Một số bài phân tích lý giải mức giảm này với chi phí bộ nhớ, linh kiện tăng vọt và nguồn cung bị hạn chế.

Phản ứng của thị trường vì vậy khá dè dặt. Cổ phiếu Nvidia tăng khoảng 2-3% trong giao dịch ngoài giờ, lên quanh 159 USD, thấp hơn nhiều so với mức biến động khoảng 8-10% mà thị trường quyền chọn đã đặt cược trước báo cáo.

Trước đó, trong phiên chính ngày 17/11, Phố Wall tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi nhà đầu tư đứng ngoài chờ báo cáo. Chỉ số Dow Jones giảm 1,64% xuống mức thấp nhất 3 tháng, S&P 500 giảm 1,02% và Nasdaq Composite giảm 0,74%.

Báo cáo lần này cũng là phép thử về ban lãnh đạo. Trên cuộc gọi với nhà đầu tư, Chủ tịch Hội đồng quản trị Harvey Jones cho biết hội đồng đã nhất trí chấp nhận đơn từ chức của Jensen Huang và không có ý định đưa ông trở lại ghế CEO. Axios cho biết Nvidia vẫn đang đối mặt một cuộc điều tra của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) liên quan tới sự việc.

Cổ phiếu Nvidia đã giảm khoảng 35% so với mức kỷ lục ngày 6/10, trong bối cảnh bê bối liên quan tới chip bán sang Trung Quốc, việc Jensen Huang từ chức và lệnh siết xuất khẩu chip AI mới của Mỹ.

Với một doanh nghiệp được xem là "thước đo" của cơn sốt AI, những con số vượt kỳ vọng cho thấy nhu cầu chip vẫn rất lớn. Tuy nhiên, giữa lúc Anthropic chuẩn bị chốt giá IPO ngày 18/11, câu hỏi ai sẽ dẫn dắt Nvidia lâu dài vẫn đang được Phố Wall theo dõi sát sao.

Theo Nvidia