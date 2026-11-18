Mở đầu cuộc họp công bố kết quả kinh doanh tối 17/11, Chủ tịch Harvey Jones cho biết hội đồng đã nhất trí chấp nhận đơn từ chức của nhà sáng lập và không có ý định phục chức cho ông.

Đây là tuyên bố chính thức và mới nhất từ hội đồng quản trị Nvidia về nhà đồng sáng lập công ty Jensen Huang.

Trước đó trong ngày, trong lần lên tiếng đầu tiên kể từ khi từ chức, ông Huang nói sẽ "vinh dự" được trở lại nếu hội đồng cho rằng việc đó phục vụ lợi ích của cổ đông, nhân viên, công ty và nước Mỹ. Ông rời ghế CEO đột ngột tuần trước giữa những lo ngại về an ninh quốc gia và thông tin về nhiều mối quan hệ ngoài hôn nhân.

Một số nhân viên, nhà đầu tư và lãnh đạo ngành công nghệ từng kêu gọi phục chức cho ông Huang trong lúc chờ kết quả điều tra.

Ở thời điểm hiện tại, các thông tin về vụ bê bối của Huang vẫn xoay quanh các mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông, trong đó có bà Alice Huang, cựu lãnh đạo Megaspeed bị giới chức Mỹ nghi là có liên quan tới tình báo của Trung Quốc và ít nhất một cấp dưới trực tiếp tại Nvidia.

Ông Huang dự kiến điều trần tại Quốc hội Mỹ ngày 1/12 về mối quan hệ với bà Alice Huang và việc Nvidia bán chip cho Megaspeed, công ty đặt tại Singapore mà một số quan chức Mỹ cho rằng lẽ ra phải bị coi là rủi ro an ninh quốc gia. Theo một số nguồn tin Mỹ, dù có bị tuyển mộ hay không, bà Alice Huang vẫn là rủi ro phản gián vì luật an ninh quốc gia Trung Quốc buộc công dân hỗ trợ thu thập tình báo khi được yêu cầu. Lo ngại cũng đang tăng rằng số chip Megaspeed mua đã bị chuyển sang các đơn vị Trung Quốc, né hạn chế xuất khẩu của Mỹ.

Biến động giá cổ phiếu Nvidia.

Kết quả vượt kỳ vọng

Báo cáo quý 3 là bức tranh tài chính đầu tiên của Nvidia kể từ khi ông Huang ra đi. Doanh thu và lợi nhuận quý tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, cả hai chỉ tiêu đều vượt dự báo của giới phân tích.

Giữ vai trò CEO tạm quyền, Giám đốc tài chính Colette Kress khẳng định lộ trình phát triển vẫn đi đúng hướng. "Tham vọng của chúng tôi sẽ không đổi, niềm đam mê đổi mới sẽ không đổi, và cam kết với khách hàng, đối tác và cổ đông cũng sẽ không đổi", bà nói.

Ông Thomas Monteiro, nhà phân tích cấp cao tại Investing.com, nhận định kết quả mạnh cùng sự trấn an về chiến lược cho thấy việc chuyển giao CEO có trật tự không nhất thiết làm giảm giá trị công ty. Theo ông, đà tăng trưởng của Nvidia có thể tiếp tục dù có hay không có ông Huang, miễn là công ty chọn đúng người lãnh đạo.

Tìm người kế nhiệm, siết tuân thủ

Bà Kress, Giám đốc tài chính 13 năm của Nvidia, sẽ giữ vai trò CEO tạm quyền trong lúc hội đồng quản trị xem xét ứng viên nội bộ và bên ngoài. Ông Jones nói hội đồng "hoàn toàn tin tưởng" bà.

Cùng ngày, hội đồng quản trị thông báo lập ủy ban giám sát an ninh quốc gia và kiểm soát xuất khẩu, đồng thời tăng cường các sáng kiến tuân thủ và an ninh quốc gia nội bộ. Ông Jones từ chối trả lời thêm về việc ông Huang từ chức hay cuộc điều tra, chỉ cho biết hội đồng sẽ thông tin thêm "khi thích hợp".

Tham khảo: CNN