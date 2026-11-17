Tổng thống Donald Trump ngày 17/11 cho biết giới chức Mỹ coi trọng “ở mức độ rất cao” mọi nguy cơ đe dọa Washington, sau khi có thông tin Iran đang lên kế hoạch nhắm mục tiêu vào các quan chức Mỹ, có thể bằng một quả bom phóng xạ.

Khi được hỏi về nguy cơ này trong chuyến thăm Philippines, ông Trump tuyên bố: “Nếu mối đe dọa đó có thật, họ sẽ phải trả một cái giá mà chưa quốc gia nào từng phải trả trước đây”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Philippines. (Ảnh: Reuters)

Đài CNN, dẫn lời 7 quan chức Mỹ giấu tên, đưa tin tình báo Mỹ cho thấy Iran đang chuẩn bị nhắm mục tiêu vào các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump bằng cách kích nổ một loại bom được gọi là bom bẩn tại Washington.

Theo bài báo, các nguồn tin nhận định kế hoạch là “nỗ lực tạo thêm các phương án lựa chọn, chứ không phải dấu hiệu cho thấy một cuộc tấn công sắp xảy ra”.

“Bom bẩn” là một loại vũ khí sử dụng thuốc nổ thông thường kết hợp với các chất hóa học hoặc phóng xạ nhằm phát tán những vật liệu nguy hiểm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei bác bỏ thông tin trên, gọi đây là nội dung “bịa đặt”, đồng thời cho rằng Washington đang “tìm cách tạo tiền đề trên truyền thông cho những âm mưu”.

Ông Baqaei cũng chỉ trích một bài báo gần đây của The New York Times, trong đó dẫn lời các nhà phân tích cho rằng một số đập nước, đường ống và đường hầm dẫn nước tại Iran “có thể đã được phát triển nhằm hỗ trợ quá trình tăng cường năng lực quân sự của nước này”.

Nhà đàm phán hàng đầu của Iran trong các cuộc đàm phán với Mỹ, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, cũng đăng đường dẫn bài báo trên lên mạng xã hội X và bình luận: “Hay nhỉ. Quy tắc mới: Bất kỳ con đập, cảng biển hay nhà máy điện nào nằm gần một căn cứ của Mỹ hoặc Israel đều được coi là công trình có mục đích sử dụng kép. Chúng tôi sẽ áp dụng logic của các ông một cách nhất quán và công bằng”.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến hiện bị đình trệ. Gần đây, Iran nhắm vào các cơ sở hạ tầng của Mỹ tại Trung Đông. Trong khi đó, ngày 17/11, bên trung gian hòa giải Qatar kêu gọi các bên kiềm chế “để tránh mọi hành động leo thang có thể làm suy yếu các nỗ lực đàm phán”.