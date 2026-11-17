Hôm 16/11, Điện Kremlin đã bác bỏ mọi ý kiến so sánh cuộc gặp trong tuần này giữa các nhà lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Mỹ với Hội nghị Yalta năm 1945, sự kiện từng định hình tương lai của châu Âu thời hậu chiến.

Cuộc gặp dự kiến diễn ra vào ngày 19/11 tại Thâm Quyến bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC giữa ông Vladimir Putin, ông Tập Cận Bình và ông Donald Trump đã làm dấy lên nhiều liên tưởng tới cuộc hội đàm giữa các nhà lãnh đạo Liên Xô, Anh và Mỹ thời chiến nhằm phân chia phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc sau Thế chiến II.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã gạt bỏ hoàn toàn nhận định này, nhấn mạnh rằng ít nhất hai bên tham dự - gồm Nga và Trung Quốc - đều ủng hộ một "trật tự thế giới đa cực", nơi không có bất kỳ quyết định nào được áp đặt lên các quốc gia khác.

"Đó chỉ là trò chơi của giới khoa học chính trị và hoàn toàn không liên quan gì đến thực tế", hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Peskov cho biết.

"Nếu nói rằng bên này hay bên kia có ý định định đoạt vận mệnh của thế giới, thì chắc chắn đó không phải là Nga, và chắc chắn cũng không phải là Trung Quốc. Chúng tôi không muốn bất kỳ ai định đoạt vận mệnh của mình và cũng sẽ không bao giờ tìm cách định đoạt vận mệnh của người khác".

Ông Peskov mô tả cuộc hội đàm sắp tới là "một cuộc gặp vô cùng quan trọng và chưa từng có tiền lệ".

Tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói với các phóng viên rằng đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa nguyên thủ ba nước Trung Quốc, Nga và Mỹ.

Bà không tiết lộ chi tiết các nội dung trong chương trình nghị sự nhưng khẳng định việc tăng cường trao đổi giữa ba nhà lãnh đạo "cùng việc kiểm soát bất đồng và ổn định quan hệ, sẽ phục vụ lợi ích của cả ba quốc gia".

Ông Peskov cho biết một phần của cuộc gặp này sẽ được mở cho giới truyền thông tác nghiệp.