Được biết đến với biệt danh “thánh ăn công sở”, Ms Yeah (tên thật Chu Hiểu Huệ) là một trong những nhà sáng tạo nội dung ẩm thực nổi bật của Trung Quốc giai đoạn 2017-2019.

Thay vì sử dụng bếp và dụng cụ nấu ăn thông thường, cô tận dụng những vật dụng có sẵn tại văn phòng để chế biến các món ăn. Trong các video, cô có thể dùng bình nước nóng để nấu lẩu, bàn là để nướng thịt bò, máy tính để làm bánh kếp hay máy khoan điện để làm kẹo bông.

Tiểu Dã được mệnh danh là "Thánh ăn công sở"

Tính đến tháng 5/2017 - chỉ sau 2 tháng lập kênh Youtube, các video của Tiểu Dã đã đạt hơn 500 triệu lượt xem. Riêng tài khoản Facebook của cô khi đó nhanh chóng vượt 600.000 người theo dõi.

Sức hút của Ms Yeah nhanh chóng được chuyển hóa thành giá trị thương mại. Năm 2017, tờ South China Morning Post (SCMP) cho biết cô đã trở thành một trong những nhân vật kiếm tiền nổi bật của Onion Video, công ty sản xuất nội dung đứng sau thương hiệu Văn phòng Tiểu Dã.

Theo SCMP, các nhãn hàng phải trả tới 500.000 nhân dân tệ (hơn 1,8 tỷ đồng) cho một lần xuất hiện sản phẩm.

Thống kê lượng người đăng ký, lượt xem trên kênh Youtube của Ms Yeah tính đến ngày 16/11/2026 - Ảnh: VidIQ

"Các nhà tài trợ phải xếp hàng để sản phẩm của họ được xuất hiện trong video của tôi," cô Yeah cho biết, đồng thời nói thêm rằng: "Tôi rất cẩn thận trong việc lựa chọn các sản phẩm phù hợp dựa trên nguyên tắc rằng các nhãn hàng sẽ không can thiệp vào sự sáng tạo của chúng tôi và gây hại đến lợi ích của người hâm mộ".

Đến tháng 8/2019, Ms Yeah thành lập studio riêng và chuyển từ việc trực tiếp sáng tạo nội dung sang quản lý đội ngũ. Cô cũng tham gia định hướng, phát triển các nhà sáng tạo nội dung khác.

Onion Video sau đó đã phát triển thành một MCN lớn với 7 IP có hàng chục triệu người theo dõi, tổng cộng hơn 300 triệu người theo dõi trên các nền tảng và hơn 100 tỷ lượt xem.

Tuy nhiên, đến tháng 8/2019, sự nghiệp của Ms Yeah vướng vào tranh cãi sau một tai nạn nghiêm trọng tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Tiểu Dã giải nghệ và kết hôn

Theo đó, hai bé gái 14 và 12 tuổi thử làm bỏng ngô tại nhà bằng cách đun cồn trong các lon kim loại, theo cách làm tương tự một video từng của Ms Yeah. Vụ nổ khiến cả hai bị bỏng nặng. Bé gái 14 tuổi qua đời ngày 5/9, người bạn còn lại bị thương.

Vụ việc gây tranh luận lớn về trách nhiệm của những người sáng tạo nội dung khi đăng tải các video có thao tác nguy hiểm. Trong phản hồi ngày 10/9, Ms Yeah cho biết phương pháp hai bé sử dụng khác với cách cô thực hiện trong video. Cô nói mình chỉ dùng một lon và đèn cồn, đồng thời nhấn mạnh các video có cảnh báo không bắt chước.

Theo South China Morning Post, đại diện của Ms Yeah sau đó đồng ý chi trả khoản hỗ trợ cho gia đình bé gái tử vong.

Sau khoảng một tháng tạm ngừng, cô quay trở lại đăng video vào tháng 10/2019. Tuy nhiên, sự cố đã trở thành một dấu mốc gây nhiều tranh cãi trong sự nghiệp của nữ YouTuber.

Đến tháng 1/2024, Ms Yeah tiếp tục chia sẻ về những khó khăn trong công việc. Trong video đăng ngày 9/1, cô cho biết bản thân đã gặp bế tắc sáng tạo suốt khoảng hai năm, cảm thấy khó vượt qua thành công của những nội dung trước đó, trong khi lượng tương tác liên tục giảm.

Cô cũng thừa nhận áp lực khi tự vận hành công ty, đặc biệt là nỗi lo khi không nhận được hợp đồng quảng cáo. Ms Yeah quyết định giải thể đội ngũ và bắt đầu cuộc sống mới khi chính thức kết hôn.

Ms Yeah hiện chú trọng sản xuất video ngắn trên Youtube

Hiện Tiểu Dã đã quay lại với công việc sáng tạo nội dung, chuyên nấu các món ăn tại bàn làm việc ở cơ quan. Cô phát triển video dưới dạng shorts (tính năng video ngắn khoảng 60 giây trở xuống của YouTube). Do đó, nội dung thường được cắt gọn để phù hợp với xu thế hiện đại và ít mang yếu tố chân thật như trước.

Theo dữ liệu vidIQ cập nhật ngày 16/11/2026, kênh YouTube Ms Yeah có khoảng 14 triệu người đăng ký, hơn 5,06 tỷ lượt xem và 436 video.

Nhiều người cho rằng, sức hút của Tiểu Dã không còn được duy trì là điều dễ hiểu khi có quá nhiều nhà sáng tạo làm nội dung tương tự đang cạnh tranh. Với sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội, người trẻ cũng có nhiều lựa chọn hơn trong việc xem nội dung để giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng.

Theo SCMP, Vidiq