Việt Nam có nhiều địa điểm sở hữu những đặc điểm tự nhiên độc đáo, từ các thung lũng nằm giữa núi rừng đến những vùng đất có khí hậu mát mẻ quanh năm. Trong số đó, thung lũng Thanh Xuân là một địa danh đáng chú ý khi hội tụ nhiều yếu tố cảnh quan hiếm có ngay gần Hà Nội.

Nằm dưới chân những dãy núi cao khoảng 220m, nơi đây có rừng thông hàng chục năm tuổi, hệ thống hồ nước và dòng suối tự nhiên chảy qua. Đặc biệt, theo thông tin từ đơn vị phát triển, nhiệt độ mùa hè tại thung lũng thấp hơn Hà Nội khoảng 3-4 độ C.

Ảnh Thanh Xuan Valley

Thung lũng nằm dưới chân núi cao 220m, cảnh quan thiên nhiên đủ suối, hồ nhân tạo, khí hậu mát mẻ

Thung lũng Thanh Xuân nằm tại phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ, gần hồ Đại Lải và dưới chân khu vực núi Tam Đảo. Địa điểm này cách ranh giới Hà Nội khoảng 5km, được bao quanh bởi những triền đồi và rừng thông trải dài. Thung lũng nằm giữa dãy núi Tam Cốt cao khoảng 220m, kéo dài khoảng 2,5km. Địa hình khu vực mang đặc trưng bán sơn địa, gồm những sườn đồi nối tiếp nhau, vùng đất thấp và các khoảng rừng tự nhiên xen kẽ.

Toàn bộ quần thể Thanh Xuan Valley có quy mô gần 170ha. Trong đó, một trong những điểm đáng chú ý nhất là khoảng 80ha rừng thông, với nhiều cây có tuổi đời khoảng 50 năm. Ba loại thông được giới thiệu tại đây gồm thông nhựa, thông mã vĩ và thông Caribe.

Khoảng 70% diện tích khu vực được bao phủ bởi bóng cây và hoa. Ngoài rừng thông, nơi đây còn có nhiều loài thực vật như hải đường, đỗ quyên, mai anh đào, hoa ban và lộc vừng. Đáng chú ý, một số cây hoa đã được trồng, chăm sóc từ những năm 2000, góp phần tạo nên thảm thực vật đa dạng.

Không chỉ sở hữu diện tích cây xanh lớn, thung lũng còn được giới thiệu có điều kiện khí hậu tương đối dễ chịu. Theo chủ đầu tư, vào mùa hè, nhiệt độ trung bình tại đây thấp hơn Hà Nội khoảng 3-4 độ C. Đây là mức chênh lệch được công bố trong tài liệu dự án, chưa phải kết quả quan trắc khí tượng độc lập.

Ảnh Thanh Xuan Valley

Địa hình đồi núi bao quanh, độ che phủ thực vật lớn cùng sự hiện diện của các hồ nước có thể góp phần hình thành điều kiện vi khí hậu riêng biệt, tạo nên sự khác biệt giữa thung lũng và khu vực đô thị lân cận.

Bên cạnh địa hình và khí hậu, hệ thống mặt nước là một điểm đặc biệt khác của thung lũng Thanh Xuân. Khu vực này sở hữu 10 hồ cảnh quan nhân tạo cùng dòng suối tự nhiên, với tổng diện tích mặt nước khoảng 10ha.

Trong đó, hồ Thiên Thanh và hồ Thiều Quang được giới thiệu là hai hồ cảnh quan lớn nhất. Các hồ nước nằm xen kẽ giữa những triền đồi, rừng thông và thảm thực vật, tạo nên cảnh quan nhiều tầng lớp trong lòng thung lũng.

Đáng chú ý, nơi đây còn có suối Mây, một dòng suối tự nhiên chảy qua.

Tận dụng điều kiện thiên nhiên sẵn có, Thanh Xuan Valley còn được quy hoạch các tuyến trekking xuyên rừng dài khoảng 5km, đường ngắm cảnh trên triền đồi, công viên và không gian nông trại hữu cơ. Những tiện ích này hướng đến các hoạt động trải nghiệm ngoài trời gắn với hệ sinh thái thung lũng.

Ảnh Thanh Xuan Valley

Khu nghỉ dưỡng quốc tế hơn 10ha giữa thung lũng, dự kiến vận hành năm 2029

Chính những đặc điểm tự nhiên kể trên cũng là yếu tố được đại diện IHG Hotels & Resorts nhấn mạnh khi giới thiệu dự án InterContinental Thanh Xuan Valley Resort - dự án nghỉ dưỡng 5 sao mới nhất sẽ được triển khai tại đây.

Ông Andrew Davidson, Giám đốc Điều hành khu vực Đông Dương và Hàn Quốc của IHG Hotels & Resorts nhận xét: "Đây sẽ là khu nghỉ dưỡng InterContinental đầu tiên tại Việt Nam được đặt trong lòng thung lũng một miền đất tuyệt đẹp với rừng thông cổ thụ, thảm thực vật lâu đời, hồ nước và suối tự nhiên, cùng địa hình bán sơn địa độc đáo".

InterContinental Thanh Xuan Valley Resort có diện tích khoảng 10,7ha, nằm trong quần thể Thanh Xuan Valley. Đây là khu nghỉ dưỡng do BIM Land, thành viên BIM Group, hợp tác phát triển cùng IHG Hotels & Resorts. Hai bên đã công bố thỏa thuận hợp tác từ tháng 9/2023.

Theo thông tin BIM Group công bố năm 2026, khu nghỉ dưỡng được quy hoạch với 165 phòng khách sạn, hệ thống biệt thự nghỉ dưỡng cùng cụm 7 biệt thự trên tán cây mang tên Tree Top Villas. Các công trình được thiết kế tận dụng địa hình triền đồi, tầm nhìn xuống thung lũng và cảnh quan rừng thông.

Phối cảnh khu nghỉ khi hoàn thành (Ảnh BIM GROUP)

Bên cạnh không gian lưu trú, dự án dự kiến có nhà hàng, quán bar, spa, khu chăm sóc sức khỏe, hồ bơi cùng các không gian hội nghị và sự kiện. Tháng 7/2026, dự án được trao chứng nhận công trình xanh EDGE Advanced, ghi nhận các tiêu chí sử dụng hiệu quả tài nguyên trong thiết kế.

Đáng chú ý, ngày 17/11/2026, lễ khởi công InterContinental Thanh Xuan Valley Resort được tổ chức tại Thanh Xuan Valley, với sự hiện diện thương hiệu BIM Land và IHG Hotels & Resorts. Theo tài liệu cập nhật của dự án, khu nghỉ dưỡng dự kiến đi vào vận hành trong năm 2029.

Sự kiện khởi công đánh dấu bước triển khai mới của khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu InterContinental tại Thanh Xuân. Với địa hình được núi đồi bao quanh, rừng thông lâu năm cùng hệ thống hồ và suối tự nhiên, thung lũng này đang được định hướng phát triển thành điểm đến nghỉ dưỡng mới tại khu vực cửa ngõ phía Bắc Hà Nội.