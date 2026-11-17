Trong những năm qua, không ít ca khúc Việt Nam tạo được tiếng vang trên các nền tảng âm nhạc quốc tế. Đáng chú ý, có những sản phẩm dù được thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Việt vẫn đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng toàn cầu, cạnh tranh với những ngôi sao đình đám của làng nhạc thế giới.

Một trong số đó là Muộn rồi mà sao còn, ca khúc do Sơn Tùng M-TP sáng tác và thể hiện, phát hành vào tháng 4/2021. Không chỉ thu hút hàng triệu lượt xem ngay trong những giờ đầu ra mắt, sản phẩm còn từng đứng đầu bảng xếp hạng MV YouTube toàn cầu, vượt qua nhiều nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng.

Tháng 4/2021, Sơn Tùng M-TP trở lại đường đua âm nhạc với ca khúc Muộn rồi mà sao còn

Bài hát 7 phút đạt 1 triệu lượt xem, vượt Justin Bieber, Billie Eilish để đứng đầu bảng xếp hạng YouTube toàn cầu

Ngay khi vừa ra mắt vào tối ngày 29/4/2021, ca khúc Muộn rồi mà sao còn đã tạo nên cơn sốt khi thu hút hơn 660.000 lượt xem công chiếu đồng thời. Chỉ vỏn vẹn 7 phút sau khi phát hành, sản phẩm đã cán mốc 1 triệu lượt xem và tăng lên 2,5 triệu lượt sau 45 phút. MV cũng nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 thịnh hành YouTube Việt Nam.

Tháng 5/2021, Muộn rồi mà sao còn gây chú ý khi vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng Global YouTube Music Videos Chart. Theo trang âm nhạc quốc tế Headline Planet, trong tuần thống kê từ ngày 30/4 đến 6/5/2021, MV của Sơn Tùng M-TP ghi nhận 39,8 triệu lượt xem được tính vào bảng xếp hạng, vượt qua Your Power của Billie Eilish (khoảng 38,8 triệu lượt xem). Ca khúc cũng ghi nhận lượt xem nhiều hơn ca khúc Peaches của Justin Bieber kết hợp cùng Daniel Caesar, Giveon (khoảng 21,9 triệu lượt xem) tại thời điểm đó.

Cùng thời điểm, ca khúc Muộn rồi mà sao còn của Sơn Tùng M-TP còn đứng thứ 5 trên Global YouTube Songs Chart. Thành tích này gây chú ý bởi sản phẩm được thể hiện bằng tiếng Việt, nhưng vẫn có thể cạnh tranh về lượt xem với những tên tuổi quốc tế trên cùng bảng xếp hạng.

Sức hút của sản phẩm tiếp tục được duy trì trong những tuần sau đó. Chỉ sau hơn một tuần phát hành, MV vượt 50 triệu lượt xem, thu về hơn 1,8 triệu lượt yêu thích. Đến ngày 6/6/2021, ca khúc cán mốc 100 triệu lượt xem sau khoảng 38 ngày, trở thành MV thứ 9 của Sơn Tùng M-TP đạt thành tích này. Sau hơn 5 năm, đến nay MV Muộn rồi mà sao còn đã khoảng gần 245 triệu lượt xem trên YouTube.

Ca khúc nhanh chóng ghi nhận thành tích ấn tượng

Bản hit tự sáng tác giúp Sơn Tùng M-TP ghi dấu ấn trên Billboard quốc tế, càn quét BXH âm nhạc tại Việt Nam

Không chỉ gây sốt trên YouTube, ca khúc Muộn rồi mà sao còn cũng giúp Sơn Tùng M-TP ghi thêm dấu ấn trên bảng xếp hạng âm nhạc Billboard. Trong bảng Billboard Global Excl. US ngày 15/5/2021, ca khúc xuất hiện ở vị trí 126/200, trở thành bài hát tiếng Việt đầu tiên góp mặt trên một trong hai bảng xếp hạng toàn cầu của Billboard kể từ khi hệ thống này ra mắt vào tháng 9/2020.

Theo Billboard, ca khúc đạt 23,6 triệu lượt nghe trực tuyến và 1.500 lượt tải có trả phí tại các thị trường ngoài Mỹ trong tuần thống kê kết thúc ngày 6/5/2021. Đây là thành tích đáng chú ý đối với một sản phẩm âm nhạc được thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Việt.

Tại thị trường trong nước, Muộn rồi mà sao còn cũng liên tiếp xuất hiện ở những vị trí cao trên các nền tảng nhạc số. Bài hát từng dẫn đầu bảng xếp hạng iTunes Việt Nam, Apple Music Việt Nam và Spotify Việt Nam trong giai đoạn ra mắt. Đặc biệt, theo thống kê được công bố cuối năm 2021, bài hát giữ vị trí quán quân bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh suốt 5 tuần và trụ vững trong bảng xếp hạng này suốt 32 tuần (hơn 7 tháng), phá kỷ lục của giải thưởng này trong hơn 10 năm.

Bài hát Muộn rồi mà sao còn do Sơn Tùng đảm nhiệm vai trò sáng tác và sản xuất âm nhạc

Đứng sau hàng loạt thành tích nổi bật ấy là một ca khúc mang màu sắc khá nhẹ nhàng. Thuộc thể loại Pop R&B, Muộn rồi mà sao còn kể về tâm trạng tương tư của một chàng trai khi phải lòng ai đó nhưng chưa biết cách bày tỏ. Giai điệu vui tươi, dễ nghe cùng ca từ gần gũi giúp bài hát nhanh chóng được đông đảo khán giả trẻ đón nhận.

Khác với hình ảnh cầu kỳ trong một số sản phẩm trước đó, MV Muộn rồi mà sao còn được Sơn Tùng M-TP lựa chọn cách thể hiện giản dị, tập trung vào cảm xúc của nhân vật chính. Nam ca sĩ cũng trực tiếp đảm nhiệm vai trò sáng tác và sản xuất âm nhạc, góp phần tạo nên màu sắc riêng cho sản phẩm.

Sinh năm 1994, Sơn Tùng M-TP là một trong những nam ca sĩ nổi bật của Vpop, sở hữu nhiều bản hit hàng trăm triệu lượt xem như Lạc trôi, Nơi này có anh, Chạy ngay đi... Trước khi bài hát Muộn rồi mà sao còn ra mắt, nam ca sĩ cũng từng gây chú ý trên các bảng xếp hạng quốc tế với ca khúc Hãy trao cho anh, sản phẩm hợp tác cùng rapper Mỹ Snoop Dogg năm 2019.

Với Muộn rồi mà sao còn, Sơn Tùng M-TP tiếp tục cho thấy khả năng tạo sức hút bằng một sản phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân. Không cần đến màn kết hợp với nghệ sĩ quốc tế hay MV có bối cảnh hoành tráng, ca khúc vẫn chinh phục đông đảo khán giả, đồng thời ghi tên mình trên những bảng xếp hạng âm nhạc ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Ảnh FBNV