Tủ quần áo chật kín nhưng ngày nào cũng thấy thiếu đồ

Trước đây, cứ mỗi lần chuyển mùa, tôi lại có cảm giác mình cần mua thêm quần áo. Một chiếc áo sơ mi mới để đi làm, vài chiếc váy để gặp gỡ bạn bè, thêm một chiếc quần vì kiểu dáng đang thịnh hành. Mỗi lần mua, tôi đều có lý do rất hợp lý để thuyết phục bản thân.

Có những món đồ tôi mua chỉ vì thấy người khác mặc đẹp. Có chiếc váy được giảm giá gần một nửa nên tôi nghĩ không mua thì thật phí. Thậm chí, có những bộ quần áo tôi cố tình chọn nhỏ hơn một cỡ với hy vọng vài tháng nữa giảm cân sẽ mặc vừa.

Kết quả là tủ quần áo ngày càng đầy, trong khi số đồ tôi thực sự mặc lại chẳng tăng lên bao nhiêu.

Điều khiến tôi khó chịu nhất là nhiều món đồ vẫn còn nguyên nhãn mác dù đã mua từ năm trước. Có chiếc váy rất đẹp nhưng không hợp với đôi giày nào trong tủ. Có chiếc áo mặc lên trông sang trọng nhưng chất vải lại khiến tôi khó chịu. Cũng có những bộ đồ chỉ phù hợp với một dịp đặc biệt mà suốt cả năm tôi chẳng có cơ hội sử dụng.

Tôi từng nghĩ vấn đề nằm ở việc mình chưa biết cách phối đồ. Vì thế, tôi tiếp tục mua thêm áo để phối với quần, mua thêm giày để hợp với váy. Một món đồ mới đôi khi kéo theo hai, ba khoản chi khác.

Chỉ đến khi bước sang tuổi 40 và quyết định dọn lại toàn bộ tủ quần áo, tôi mới nhận ra: Thứ mình thiếu không phải là quần áo, mà là những món đồ thực sự phù hợp với cuộc sống hằng ngày.

4 kiểu mua sắm khiến tôi mất tiền nhiều nhất

Khi lấy từng món đồ ra khỏi tủ, tôi bắt đầu nhớ lại lý do mình mua chúng. Càng kiểm tra, tôi càng nhận ra phần lớn những món đồ ít mặc đều xuất phát từ bốn thói quen tiêu dùng.

Thứ nhất, mua vì thấy người khác mặc đẹp. Một chiếc váy trông rất thanh lịch trên người mẫu chưa chắc phù hợp với vóc dáng, công việc và phong cách của mình. Trước kia, tôi thường chú ý đến hình ảnh quảng cáo mà quên mất mình sẽ mặc món đồ ấy trong hoàn cảnh nào.

Thứ hai, mua cho một phiên bản tương lai của bản thân. Tôi từng giữ nhiều chiếc quần chật với suy nghĩ sau khi giảm vài cân sẽ mặc. Nhưng hết năm này sang năm khác, chúng vẫn nằm nguyên trong tủ. Cuối cùng, tôi nhận ra không nên dùng tiền ở hiện tại để mua quần áo cho một tương lai chưa chắc xảy ra.

Thứ ba, mua vì giảm giá. Đây là sai lầm khiến tôi tốn tiền nhiều nhất. Một chiếc áo giá 600.000 đồng giảm còn 250.000 đồng khiến tôi cảm thấy mình vừa tiết kiệm được 350.000 đồng. Nhưng nếu mua về mà không mặc, thực chất tôi đã lãng phí 250.000 đồng.

Thứ tư, mua để tạo ấn tượng với người khác. Có những bộ đồ được bạn bè khen đẹp nhưng bản thân tôi lại không thoải mái khi mặc. Trước đây, tôi luôn cố gắng ăn mặc sao cho hợp xu hướng, đến mức quên mất điều quan trọng nhất là mình có thực sự thích món đồ đó hay không.

Nhìn lại, tôi hiểu rằng những lần mua sắm thiếu cân nhắc không chỉ khiến tủ quần áo chật chội mà còn âm thầm làm ngân sách cá nhân bị hao hụt.

Chẳng hạn, nếu mỗi tháng mua hai món quần áo với giá trung bình 350.000 đồng nhưng chỉ sử dụng một món, số tiền dành cho món đồ không mặc đã lên tới 4,2 triệu đồng sau một năm. Trong 5 năm, khoản chi ấy tương đương 21 triệu đồng, chưa kể giày dép và phụ kiện.

Đó là phép tính minh họa khiến tôi phải suy nghĩ lại về thói quen mua sắm của mình.

Tôi đã dọn lại tủ quần áo theo 3 bước và không còn muốn mua sắm liên tục

Tôi không thể lập tức bỏ đi 80% số quần áo ít sử dụng. Có những món đã mua rất đắt, có món gắn với kỷ niệm, cũng có những chiếc váy tôi vẫn nghĩ biết đâu một ngày nào đó sẽ mặc.

Vì vậy, thay vì cố gắng dọn sạch trong một buổi, tôi chia việc sắp xếp thành ba bước.

Bước đầu tiên là xác định những món đồ thực sự sử dụng. Tôi lấy riêng những bộ quần áo mặc thường xuyên trong một tuần, từ đồ đi làm, đi chơi đến trang phục ở nhà. Sau đó, tôi tiếp tục quan sát thói quen mặc đồ trong những tuần tiếp theo.

Kết quả khá bất ngờ. Dù có rất nhiều lựa chọn, tôi vẫn thường xuyên quay lại với một vài chiếc quần vừa vặn, những chiếc áo màu trung tính và vài bộ váy đơn giản. Đây mới chính là những món đồ đáp ứng nhu cầu thực tế của tôi.

Bước thứ hai là phân loại những món không còn phù hợp. Tôi chia quần áo thành ba nhóm: đồ thường xuyên sử dụng, đồ ít mặc nhưng vẫn cần cho những dịp đặc biệt và đồ không còn phù hợp.

Những món quá chật, chất liệu khó chịu, không hợp phong cách hoặc nhiều năm không mặc được tôi đưa ra khỏi tủ. Quần áo còn tốt được dành để tặng, quyên góp hoặc bán lại; những món hư hỏng thì xử lý phù hợp.

Điều quan trọng nhất là tôi không còn giữ một món đồ chỉ vì tiếc số tiền đã bỏ ra. Tiền mua quần áo đã chi rồi, việc cất giữ chúng thêm vài năm cũng không thể lấy lại khoản tiền ấy.

Bước cuối cùng là xây dựng một tủ quần áo dễ phối đồ. Tôi bắt đầu nhận ra những màu sắc, kiểu dáng và chất liệu mình thực sự yêu thích. Thay vì mua từng món riêng lẻ, tôi ưu tiên quần áo có thể kết hợp với những thứ đang sở hữu.

Trước khi thanh toán, tôi tự hỏi liệu món đồ mới có thể phối với ít nhất ba món đã có trong tủ hay không. Nếu câu trả lời là không, tôi thường cân nhắc lại.

Sau quá trình này, tôi đã loại khỏi tủ khoảng 80% số quần áo không còn phù hợp hoặc không sử dụng. Tủ đồ trở nên thoáng hơn, việc lựa chọn trang phục mỗi sáng cũng đơn giản hơn rất nhiều.

Mua ít quần áo hơn, tôi mới hiểu thế nào là tiết kiệm thực sự

Thay đổi lớn nhất sau khi dọn tủ không phải là số lượng quần áo giảm đi, mà là cách tôi nhìn nhận giá trị của một món đồ.

Trước đây, tôi thường nhìn vào giá bán để quyết định một món đồ có đáng mua hay không. Giờ đây, tôi quan tâm nhiều hơn đến số lần mình có thể sử dụng nó.

Một chiếc áo giá 500.000 đồng nhưng mặc được 50 lần có chi phí trung bình chỉ 10.000 đồng cho mỗi lần mặc. Trong khi đó, chiếc váy giảm giá còn 300.000 đồng nhưng chỉ mặc một lần vẫn có chi phí 300.000 đồng cho lần sử dụng ấy.

Từ khi hiểu điều này, tôi không còn mặc định rằng mua hàng giảm giá là tiết kiệm, cũng không cho rằng những món đồ đắt tiền luôn đáng đầu tư. Giá trị của quần áo phụ thuộc vào chất lượng, sự phù hợp và tần suất sử dụng.

Tôi cũng tập cho mình thói quen chờ vài ngày trước khi mua một món đồ không thực sự cần thiết. Nếu sau khoảng thời gian ấy vẫn thấy thích, biết rõ sẽ mặc vào dịp nào và có đủ ngân sách, tôi mới quyết định mua.

Nhờ vậy, những đơn hàng phát sinh chỉ vì buồn chán, vì thấy quảng cáo hấp dẫn hay vì sợ bỏ lỡ chương trình giảm giá đã ít đi đáng kể.

Tất nhiên, tôi không biến việc tối giản thành một nguyên tắc cứng nhắc. Tôi vẫn mua quần áo mới khi cần, vẫn thích mặc đẹp và vẫn dành một khoản ngân sách để làm mới bản thân. Sự khác biệt là giờ đây, tôi mua vì muốn sử dụng chứ không phải vì muốn sở hữu.

Sau tuổi 40, tôi nhận ra mặc đẹp không đồng nghĩa với việc phải có thật nhiều quần áo

Trong lần dọn tủ ấy, có một chiếc váy hoa khiến tôi nhớ mãi. Tôi mua nó nhiều năm trước, sau khi được nhân viên cửa hàng khen rằng mặc lên rất trẻ trung và sành điệu.

Chiếc váy không hề rẻ, nhưng tôi chưa từng mặc nó ra ngoài. Mỗi lần thử lại, tôi đều cảm thấy không giống mình.

Cuối cùng, tôi quyết định cho đi chiếc váy ấy. Cảm giác lúc đó không phải tiếc nuối như tôi từng tưởng tượng, mà là nhẹ nhõm.

Tôi nhận ra trong nhiều năm, mình đã cố gắng xây dựng một tủ quần áo dành cho hình ảnh mà người khác cho là đẹp, thay vì lựa chọn những món đồ phù hợp với bản thân.

Bây giờ, tủ quần áo của tôi nhỏ hơn trước rất nhiều nhưng gần như món nào cũng có lý do để tồn tại. Tôi không còn mất quá nhiều thời gian đứng trước tủ mỗi sáng, cũng không cần liên tục mua đồ mới để cảm thấy mình ăn mặc ổn.

Ở tuổi 40, tôi hiểu rằng tiết kiệm không nhất thiết là ngừng mua sắm hay chỉ chọn những món đồ rẻ nhất. Đôi khi, tiết kiệm bắt đầu từ việc hiểu rõ mình cần gì, thích gì và đủ tỉnh táo để nói không với những món đồ đẹp nhưng không phù hợp.

Một tủ quần áo đầy ắp chưa chắc khiến chúng ta mặc đẹp hơn. Nhưng một tủ đồ vừa đủ, trong đó món nào cũng được sử dụng, có thể giúp chúng ta tự tin hơn và bớt lãng phí tiền bạc.

Sau cùng, điều đáng tiếc nhất không phải là bỏ đi một chiếc áo đã mua, mà là tiếp tục bỏ tiền mua những món đồ mình biết sẽ chẳng bao giờ mặc.