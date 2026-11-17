Suốt nhiều năm, người đàn ông này liên tục thay đổi công việc, từ lao động chân tay đến làm báo rồi thử sức với những nghề chẳng mấy liên quan. Có thời điểm, ông quyết định rời bỏ công việc ổn định để đến một vùng đất xa lạ lập nghiệp, nhưng những kế hoạch ban đầu đều không diễn ra như mong đợi.

Phải đến khi bước sang tuổi ngoài 40, ông mới tìm thấy hướng đi giúp thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình. Điều đặc biệt là sản phẩm làm nên thành công ấy không phải phát minh công nghệ phức tạp, mà là thứ xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày của hàng triệu người.

Từng làm thợ xây suốt 10 năm rồi bất ngờ chuyển sang viết báo

Người đàn ông trong câu chuyện là Chung Thiểm Thiểm (Zhong Shanshan), sinh năm 1954 tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Theo South China Morning Post, tuổi thơ của ông gắn liền với giai đoạn đầy biến động trong lịch sử Trung Quốc. Khi cuộc Cách mạng Văn hóa bắt đầu năm 1966, việc học của Chung Thiểm Thiểm bị gián đoạn. Gia đình gặp khó khăn khiến ông phải sớm bước vào cuộc sống lao động.

Thay vì tiếp tục đến trường như bạn bè cùng trang lứa, Chung Thiểm Thiểm làm những công việc nặng nhọc tại các công trường xây dựng. Trong khoảng 10 năm, ông từng làm thợ xây, thợ nề và thợ mộc để kiếm sống, phụ giúp gia đình.

Công việc chủ yếu dựa vào sức lực, không mang lại nhiều cơ hội tiếp cận kiến thức kinh doanh. Tuy nhiên, Chung Thiểm Thiểm vẫn mong muốn được quay lại học tập.

Năm 1977, khi Trung Quốc khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, ông quyết định thử sức. Sau hai lần thi không thành công, ông theo học tại Đại học Phát thanh và Truyền hình Chiết Giang, một cơ sở đào tạo dành cho người trưởng thành.

Bước ngoặt tiếp theo xuất hiện vào năm 1984, khi Chung Thiểm Thiểm trở thành phóng viên của Zhejiang Daily, tức Chiết Giang Nhật báo.

Từ một người lao động chân tay, ông chuyển sang công việc hoàn toàn khác, thường xuyên gặp gỡ, phỏng vấn và tìm hiểu câu chuyện của nhiều nhân vật trong xã hội.

Trong thời gian làm báo, Chung Thiểm Thiểm từng tiếp xúc và phỏng vấn hơn 500 doanh nhân tự thân. Những cuộc gặp giúp ông hiểu thêm cách các doanh nghiệp hình thành, hoạt động và phát triển.

Càng tìm hiểu về các doanh nhân, ông càng quan tâm đến việc tự xây dựng sự nghiệp kinh doanh. Nhưng để hiện thực hóa mong muốn đó, Chung Thiểm Thiểm phải đưa ra một quyết định không dễ dàng.

Bỏ nghề phóng viên, thử nhiều công việc nhưng liên tục thất bại

Năm 1988, khi đảo Hải Nam trở thành một tỉnh và đặc khu kinh tế của Trung Quốc, Chung Thiểm Thiểm nhìn thấy cơ hội tại vùng đất đang thu hút nhiều người đến tìm kiếm việc làm và kinh doanh.

Ông quyết định rời công việc phóng viên, chuyển tới Hải Nam bắt đầu cuộc sống mới.

Tuy nhiên, những năm đầu khởi nghiệp không thuận lợi như kỳ vọng. Theo South China Morning Post, Chung Thiểm Thiểm từng thử thành lập một tờ báo nhưng không thành công. Sau đó, ông chuyển sang trồng nấm, nuôi tôm và thử sức với những hoạt động sản xuất khác.

Các kế hoạch liên tiếp gặp khó khăn khiến ông phải tiếp tục thay đổi hướng đi. Có thời điểm, Chung Thiểm Thiểm làm đại lý bán đồ uống cho Wahaha, một doanh nghiệp nước giải khát lớn tại Trung Quốc.

Công việc tưởng chừng chỉ là một lần chuyển nghề nữa, nhưng lại giúp ông có cơ hội quan sát thị trường đồ uống từ góc độ người bán hàng.

Thay vì chỉ tìm hiểu doanh nghiệp qua những cuộc phỏng vấn như thời còn làm báo, ông trực tiếp tiếp xúc với hoạt động phân phối, khách hàng và sản phẩm.

Đến năm 1993, Chung Thiểm Thiểm bắt đầu kinh doanh sản phẩm bổ sung dinh dưỡng có nguồn gốc từ rùa. Theo Bloomberg, hoạt động này mang lại nguồn vốn để ông thực hiện một kế hoạch lớn hơn sau đó.

Dù đã trải qua nhiều công việc, từ xây dựng, báo chí đến nông nghiệp và bán hàng, phải đến năm 1996, khi 42 tuổi, Chung Thiểm Thiểm mới quyết định bước vào lĩnh vực gắn liền với tên tuổi ông suốt ba thập kỷ tiếp theo.

Đó là sản xuất nước uống đóng chai.

Âm thầm bán nước suốt 30 năm, sản phẩm xuất hiện khắp Trung Quốc

Theo hồ sơ doanh nghiệp công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong, tháng 9/1996, Chung Thiểm Thiểm thành lập tiền thân của Nongfu Spring tại tỉnh Chiết Giang.

Một năm sau, doanh nghiệp đưa sản phẩm nước đóng chai đầu tiên ra thị trường, sử dụng nguồn nước từ hồ Thiên Đảo, một khu vực nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tại Chiết Giang.

Thời điểm ấy, thị trường nước uống đóng chai Trung Quốc đã có nhiều doanh nghiệp hoạt động. Việc một người từng kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau bước vào thị trường này không phải lựa chọn dễ dàng.

Tuy nhiên, Chung Thiểm Thiểm quyết định phát triển sản phẩm dựa trên nguồn nước tự nhiên, đồng thời chú trọng xây dựng thương hiệu và cách tiếp cận người tiêu dùng.

Một trong những điểm đáng chú ý trong quá trình phát triển Nongfu Spring là cách doanh nghiệp gắn sản phẩm với câu chuyện về nguồn nước.

Không chỉ bán những chai nước phục vụ nhu cầu hằng ngày, thương hiệu còn đưa hình ảnh hồ nước, núi rừng và thiên nhiên vào hoạt động quảng bá.

Theo Bloomberg, Chung Thiểm Thiểm từng dành khoảng ba năm làm việc với nhiều đơn vị thiết kế để phát triển dòng chai thủy tinh dành cho sản phẩm nước cao cấp từ khu vực núi Trường Bạch.

Cách tiếp cận này cho thấy người đàn ông từng làm phóng viên không chỉ quan tâm tới sản phẩm, mà còn chú trọng hình ảnh và câu chuyện thương hiệu.

Trong một cuộc phỏng vấn với Phoenix TV năm 2015 được Bloomberg dẫn lại, ông nhấn mạnh vai trò của uy tín doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, cho rằng danh tiếng có ý nghĩa quan trọng hơn cả tài sản cố định.

Sau nước đóng chai, Nongfu Spring dần mở rộng sang các sản phẩm đồ uống khác.

Năm 2003, doanh nghiệp giới thiệu nước trái cây Farmer's Orchard. Năm 2004, dòng nước uống chức năng Scream ra đời. Đến năm 2011, Nongfu Spring tiếp tục phát triển Oriental Leaf, một dòng trà đóng chai.

Những sản phẩm này giúp thương hiệu tiếp cận nhiều nhóm khách hàng và không còn phụ thuộc hoàn toàn vào nước đóng chai truyền thống.

Theo Reuters, đến năm 2024, Nongfu Spring đã trở thành một trong những thương hiệu nước uống nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng phải đối mặt với cạnh tranh về giá và những tranh cãi trên mạng xã hội, cho thấy hoạt động kinh doanh không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Trải qua các giai đoạn thăng trầm, thương hiệu do Chung Thiểm Thiểm gây dựng vẫn duy trì hoạt động và mở rộng quy mô sau gần 30 năm.

Từ người từng bỏ học đi làm thuê đến tỷ phú sở hữu hơn 60 tỷ USD

Sau nhiều thập kỷ kinh doanh, cuộc đời Chung Thiểm Thiểm đã thay đổi hoàn toàn so với thời điểm ông phải bỏ học để làm thợ xây.

Năm 2020, Nongfu Spring chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong. Việc doanh nghiệp lên sàn đưa tên tuổi Chung Thiểm Thiểm xuất hiện thường xuyên trong các bảng xếp hạng người giàu.

Theo Forbes, trong danh sách 100 người giàu nhất Trung Quốc công bố ngày 4/11/2026, tài sản của ông được ước tính đạt 60,2 tỷ USD, đứng thứ hai tại nước này.

Tuy nhiên, tài sản của Chung Thiểm Thiểm không chỉ đến từ Nongfu Spring. Ông còn kiểm soát Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sinh học, sản phẩm xét nghiệm và vaccine.

Con số hơn 60 tỷ USD là giá trị tài sản ước tính dựa trên cổ phần và các khoản sở hữu khác, không phải số tiền mặt ông thu được từ việc bán nước.

Điều khiến hành trình của Chung Thiểm Thiểm trở nên đặc biệt nằm ở chỗ ông không bắt đầu sự nghiệp với một nghề nghiệp cố định.

Ông từng làm thợ xây trong khoảng 10 năm, quay lại trường học sau nhiều lần thi không thành công, chuyển sang làm phóng viên rồi rời công việc ổn định để thử sức với những hoạt động kinh doanh khác nhau.

Trước khi xây dựng thương hiệu nước uống, Chung Thiểm Thiểm đã trải qua nhiều công việc không liên quan trực tiếp tới ngành đồ uống, từ trồng nấm, nuôi tôm đến kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng.

Đến năm 1996, ở tuổi 42, ông mới thành lập doanh nghiệp trở thành nền tảng cho sự nghiệp sau này.

Từ một người từng phải làm thuê tại công trường, Chung Thiểm Thiểm đã dành 30 năm phát triển thương hiệu nước uống quen thuộc với người tiêu dùng Trung Quốc. Câu chuyện của ông không chỉ gắn với khối tài sản hơn 60 tỷ USD, mà còn là hành trình liên tục học hỏi, thay đổi nghề nghiệp và bắt đầu lại sau những lần không thành công.

Theo South China Morning Post; Bloomberg; Reuters; Forbes; Nongfu Spring.