Nhắc đến Hà Nội, hồ Gươm không chỉ là một địa danh nổi tiếng mà còn là không gian gắn liền với lịch sử, văn hóa và đời sống tinh thần của người dân Thủ đô. Trong những ngày cuối tháng 11, khu vực này sẽ tiếp tục trở thành điểm hẹn văn hóa với chuỗi hoạt động đặc biệt trong khuôn khổ sự kiện "Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026".

Sự kiện diễn ra từ ngày 21 đến 24/11/2026 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và các không gian văn hóa trên địa bàn Hà Nội. Nhiều hoạt động được tổ chức, từ biểu diễn nghệ thuật, diễu hành di sản đến giới thiệu làng nghề, mang đến cơ hội để người dân và du khách khám phá những nét đặc sắc trong văn hóa Việt Nam.

Trong đó, lễ khai mạc sáng 21/11 tại khu vực hồ Gươm được xem là một trong những điểm nhấn, với chương trình nghệ thuật do Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường thực hiện.

Sân khấu đôi rồng thời Lý xuất hiện bên hồ Gươm

Một trong những điểm đáng chú ý của lễ khai mạc là sân khấu chính được thiết kế tại không gian trước tượng đài vua Lý Thái Tổ, lấy cảm hứng từ mỹ thuật thời Lý với hình tượng đôi rồng Thăng Long. Hình tượng đôi rồng được lựa chọn nhằm gợi nhắc dấu ấn lịch sử của kinh đô Thăng Long, đồng thời truyền tải thông điệp về sự hội tụ của những giá trị văn hóa Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Trong phương án thiết kế, hai đầu rồng cùng hướng về một vòng tròn ở vị trí trung tâm, tượng trưng cho sự hội tụ tinh hoa văn hóa từ mọi miền đất nước. Vòng tròn này cũng được diễn giải như một điểm kết nối giữa quá khứ và hiện tại, thể hiện tinh thần tiếp nối, phát huy di sản trong đời sống đương đại.

Đặc biệt, đôi rồng là một phần trong thiết kế sân khấu chính phục vụ Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026, không phải hạng mục được xây dựng để tồn tại lâu dài tại khu vực hồ Gươm. Phần trang trí này sẽ được tháo dỡ sau khi sự kiện kết thúc.

Việc lựa chọn hình tượng rồng thời Lý cũng gắn với không gian lịch sử xung quanh tượng đài vua Lý Thái Tổ, vị vua quyết định dời đô về Đại La và đặt tên kinh đô mới là Thăng Long. Qua đó, sân khấu không chỉ phục vụ các tiết mục biểu diễn mà còn góp phần truyền tải câu chuyện về chiều sâu văn hiến của Hà Nội.

Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường hé lộ chương trình nghệ thuật đặc biệt

Không chỉ gây chú ý với thiết kế sân khấu, lễ khai mạc còn được xây dựng thành một câu chuyện nghệ thuật xuyên suốt, tái hiện những dấu mốc lịch sử và nét đẹp văn hóa Việt Nam. Theo Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường, chương trình sáng 21/11 sẽ bắt đầu bằng nghi lễ dâng hương lúc 7h00. Đến 7h30, đại thực cảnh "Trống hội Thăng Long" mở màn với tiếng trống hội kết hợp cùng ca khúc "Đất Việt tiếng vọng ngàn đời".

Tiếp đó, chương trình nghệ thuật được chia thành ba chương mang tên "Từ thuở Thăng Long", "Hà Thành phồn hoa" và "Thủ đô hội nhập".

Ở chương đầu tiên, khán giả sẽ được trở về với những câu chuyện về nguồn cội dân tộc thông qua huyền tích Con Rồng cháu Tiên, truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử – Tiên Dung cùng những nét đặc trưng trong đời sống tín ngưỡng dân gian.

Không gian nghệ thuật tiếp tục tái hiện dấu ấn Chiếu dời đô, Hoàng thành Thăng Long và màn Bách Hoa Bộ Hành với những bộ cổ phục truyền thống. Sự xuất hiện của các đoàn diễu hành cùng trang phục, nghi lễ và hình tượng văn hóa hứa hẹn tạo nên không khí đặc biệt giữa trung tâm Hà Nội.

Sang chương "Hà Thành phồn hoa", chương trình chuyển sang những nét đẹp gắn với đời sống đất kinh kỳ. Hình ảnh sĩ tử lên kinh, vinh quy bái tổ được tái hiện bên cạnh các loại hình nghệ thuật như ca trù, hát xẩm, múa Bài Bông, múa Bồng, chèo tàu Tổng Gối, múa rối và cồng chiêng Mường.

Khép lại chương trình là "Thủ đô hội nhập" với các tiết mục "Hà Nội hồ Gươm sáng sớm", "Rực rỡ Hà Nội" và màn kết "Việt Nam Tinh Hoa", thể hiện hình ảnh Hà Nội hiện đại, năng động nhưng vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

Diễu hành di sản, cổ phục và hàng loạt làng nghề truyền thống hội tụ

Bên cạnh sân khấu nghệ thuật, diễu hành di sản cũng là hoạt động quan trọng của Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026. Các đoàn diễu hành sẽ đưa đến không gian ngày hội nhiều nét đặc sắc của tín ngưỡng thờ Tản Viên Sơn Thánh, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử, Mẫu Tam phủ cùng những sắc màu của cờ hội, lân rồng và các hình thức diễn xướng dân gian.

Đáng chú ý, nhiều làng nghề nổi tiếng của Hà Nội cũng được giới thiệu thông qua những sản phẩm thủ công đặc trưng như tranh Hàng Trống, gốm Bát Tràng, tò he Xuân La, chuồn chuồn tre Thạch Xá, tăm hương Quảng Phú Cầu, nón Chuông, diều Bá Dương Nội, áo dài Trạch Xá, lụa Vạn Phúc và quạt giấy Chàng Sơn.

Sắc hoa Tây Tựu, đào Nhật Tân cùng những sản phẩm từ các vùng nghề truyền thống sẽ góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, đưa những nét đẹp quen thuộc trong đời sống người Hà Nội đến gần hơn với công chúng.

Chương trình nghệ thuật khai mạc dự kiến có sự góp mặt của nhóm Oplus, các ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp, Thu Thủy, Quách Mai Thy, Phạm Anh Duy, Nguyễn Ngọc Anh, Anh Tú, Trần Ngọc Ánh, NSƯT Lương Huy, ca nương Thu Thảo cùng nhiều nghệ nhân. Hai MC Hữu Bằng và Mỹ Lan đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình. Sự kiện dự kiến được truyền hình trực tiếp trên sóng Hà Nội.

Với chuỗi hoạt động diễn ra trong bốn ngày, Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 được kỳ vọng mang đến một không gian trải nghiệm văn hóa đa dạng ngay giữa lòng Thủ đô. Không chỉ giới thiệu những giá trị văn hóa đã được lưu giữ qua nhiều thế hệ, sự kiện còn hướng tới việc đưa di sản đến gần hơn với đời sống hôm nay, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc.