Những khán giả thuộc thế hệ 8X, 9X chắc chắn không còn xa lạ với cái tên Ngô Kiến Huy. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ vẫn duy trì được sức hút và có chỗ đứng riêng trong lòng công chúng. Hiện tại, anh là gương mặt quen thuộc trên truyền hình với vai trò MC của Ca Sĩ Mặt Nạ, đồng thời là thành viên nổi bật của chương trình 2 Ngày 1 Đêm.

Ngô Kiến Huy vẫn đắt show sau gần 20 năm làm nghề

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, phía sau hành trình trưởng thành và thành công ấy là một tuổi thơ từng đối diện với biến cố sức khỏe nghiêm trọng. Trong một chương trình gần đây, Ngô Kiến Huy xúc động kể lại chuyện từng mắc bệnh nặng khi còn nhỏ, đến mức gia đình tưởng chừng không thể giữ được anh. Nam ca sĩ cho biết mẹ đã phải gác lại công việc, chấp nhận hy sinh cơ hội có một cuộc sống ổn định hơn để ở nhà chăm sóc con trai.

Anh chia sẻ: "Thật ra là hồi nhỏ là tưởng đâu là mẹ không còn tôi nữa bởi vì tôi bị một căn bệnh mà mẹ nói đó là ban khỉ. Khi đó thì nó cũng không có thuốc trị hoặc là không có vaccine. Lúc đó không cứu được, bệnh viện cũng trả về rồi. Nhưng mà mẹ quyết định mẹ bỏ hết tất cả để mẹ về mẹ chăm tôi. Công việc đó của mẹ nếu mẹ là tiếp tục làm một hai năm nữa thì mẹ sẽ có được lương hưu với lại là mẹ sẽ có một cuộc sống rất là tốt. Mẹ tôi sắc thuốc, Tây Đông y đủ hết. Mẹ sắc rất là nhiều thuốc, mẹ muốn mỗi ngày đút một chút vậy á. Cái cuối cùng là chắc là nhờ sự cố gắng của mẹ thì tôi không bỏ cuộc, vượt qua được và lớn lên".

Nhờ sự kiên trì và tình yêu của mẹ, Ngô Kiến Huy đã vượt qua bệnh tật khi còn bé

Ngô Kiến Huy bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2008. Anh nhanh chóng được khán giả trẻ yêu thích qua loạt ca khúc như Giả Vờ Yêu, Mưa Sao Băng, Ngô Kiến Huy Là Tôi, Truyền Thái Y... Sở hữu ngoại hình sáng cùng phong cách gần gũi, nam ca sĩ từng là một trong những giọng ca được chú ý của thị trường nhạc Việt.

Không dừng lại ở âm nhạc, Ngô Kiến Huy còn thử sức với diễn xuất và dẫn chương trình. Anh góp mặt trong các dự án điện ảnh như Em Là Bà Nội Của Anh, 49 Ngày, đồng thời trở thành gương mặt quen thuộc trên nhiều chương trình giải trí. Đặc biệt, sự duyên dáng và khả năng tung hứng giúp anh ghi dấu trong Chạy Đi Chờ Chi và 2 Ngày 1 Đêm.

Nam ca sĩ là cast chính của 2 ngày 1 đêm suốt 5 mùa

Phía sau sự nghiệp nhiều màu sắc, nam nghệ sĩ cũng từng trải qua không ít sóng gió đời tư. Cách đây nhiều năm, ồn ào liên quan đến chuyện tình cảm và con riêng từng khiến hình ảnh Ngô Kiến Huy chịu ảnh hưởng đáng kể. Bên cạnh đó, chuyện tình kéo dài 8 năm với ca sĩ Khổng Tú Quỳnh tan vỡ cũng từng trở thành chủ đề được dư luận đặc biệt quan tâm.

Sau những biến cố, Ngô Kiến Huy lựa chọn tập trung cho công việc và hạn chế nhắc đến chuyện riêng tư. Anh từng thẳng thắn chia sẻ về những giai đoạn khủng hoảng trong quá khứ, đồng thời cho biết bản thân muốn hướng đến hình ảnh một nghệ sĩ nghiêm túc, tích cực và tránh tạo thêm ồn ào để thu hút sự chú ý.

Nam ca sĩ bày tỏ: "Đối với tôi, cái gì đã xuất hiện trước công chúng, cho khán giả thấy thì nó mãi mãi không biến mất, đến khi mình giải nghệ nó vẫn ở đó. Tôi muốn sau này già, nếu có giải nghệ đi chăng nữa thì mọi người sẽ nhìn tôi là một người hoạt động nghệ thuật nghiêm túc. Tôi không muốn tạo drama hay lôi kéo người khác vào drama của tôi để có một cái tương tác tốt hơn.

Tôi muốn sống trong vỏ bọc an toàn của mình, biết cái gì nên nói, cái gì không, cái gì sẽ làm ảnh hưởng người khác, cái gì không ảnh hưởng người khác. Tôi muốn giữ một cái đầu lạnh, đã có những lúc tôi đã rơi vào những hố đen lắm rồi. Mọi người chê tôi nhạt, không nổi bật cũng được, miễn là mọi người biết đến 2 Ngày 1 Đêm là một chương trình vui vẻ, Ngô Kiến Huy cũng xuất hiện trong đó vậy là được".

Ngô Kiến Huy phát triển đa dạng lĩnh vực, vừa làm nghệ thuật vừa kinh doanh quán cafe

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Ngô Kiến Huy đã tích lũy khối tài sản đáng chú ý. Ngoài công việc ca hát, diễn xuất và dẫn chương trình, anh còn tham gia kinh doanh với nhiều lĩnh vực khác nhau. Sự chăm chỉ, liên tục xuất hiện trong các chương trình và dự án giúp nam nghệ sĩ duy trì nguồn thu nhập đáng kể. Ninh Dương Lan Ngọc từng hài hước trêu rằng Ngô Kiến Huy có thể kiếm 1 tỷ đồng mỗi ngày vì quá chăm chỉ chạy show.

Một trong những tài sản khiến công chúng chú ý là căn penthouse rộng lớn tại TP.HCM. Năm 2022, Ninh Dương Lan Ngọc từng tiết lộ căn nhà của Ngô Kiến Huy có giá trị hơn 20 tỷ đồng. Không gian sống được nam ca sĩ đầu tư tiện nghi, thiết kế thông thoáng và có nhiều khu vực phục vụ sở thích cá nhân.

Ngô Kiến Huy từng vướng phải ồn ào đời tư trong quá khứ

Đáng chú ý, Ngô Kiến Huy từng đập thông ba tầng để tạo nên không gian rộng rãi cho căn penthouse. Khu vực phòng ngủ được bố trí gần phòng thay đồ, bên trong còn có máy giặt khô và thiết bị là quần áo tự động. Là người yêu thích tập luyện thể thao, nam ca sĩ cũng tự trang bị nhiều máy móc, thiết bị tập luyện tại nhà, không thua kém một phòng gym chuyên nghiệp.

Một góc khác trong căn hộ được dành cho cây xanh và khu vực thư giãn. Do có sở thích trồng trọt, Ngô Kiến Huy lựa chọn nhiều loại cây có thể thu hoạch để sử dụng như khổ qua, ớt, rau thơm, dâu tằm... Anh còn bố trí hồ cá cảnh và khu vực bàn trà để tận hưởng những buổi sáng thư thái.

Nam ca sĩ sống trong penthouse 20 tỷ đồng

Ảnh: FBNV