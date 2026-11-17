Mới đây, chương trình Đời nghệ sĩ đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Tại chương trình tuần này, nam ca sĩ chia sẻ về việc lấn sang lĩnh vực kinh doanh: "Hiện tại thì đôi chuyển hướng sang kinh doanh nhưng âm nhạc vẫn luôn chiếm vị trí quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi.

Dù là doanh nhân, tôi vẫn luôn duy trì lịch trình biểu diễn, tham gia các chương trình nghệ thuật và sáng tác âm nhạc, đặc biệt trong những dịp kỷ niệm lớn của đất nước.

Có nhiều doanh nhân thành đạt vẫn dành tình yêu cho nghệ thuật và mong muốn được quay trở lại với âm nhạc. Với một người đã có sẵn niềm đam mê ấy, tôi càng không có lý do để từ bỏ.

Hoạt động kinh doanh chỉ là một nhánh bổ trợ, giúp mở rộng những giá trị tích cực mà tôi mong muốn lan tỏa. Thay vì tự mình gánh vác mọi công việc, tôi lựa chọn tin tưởng vào đội ngũ điều hành để có thể cân bằng thời gian và tập trung vào lĩnh vực chuyên môn.

Công việc kinh doanh chỉ là một nhánh phụ thêm để tôi mở rộng tâm huyết, lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Thời gian chính, tôi vẫn sẽ tập trung vào đam mê nghệ thuật.

Ngay từ khi bắt đầu tham gia kinh doanh, tôi đã ý thức được tầm quan trọng của việc tìm hiểu kỹ lưỡng các nhãn hàng, đối tác và cơ sở sản xuất.

Với tôi, chất lượng và độ an toàn của sản phẩm luôn phải được đặt lên hàng đầu. Những giá trị nhân văn từng được tôi truyền tải qua âm nhạc cũng cần được duy trì trong hoạt động kinh doanh.

Tôi đã mang đến giá trị cho khán giả bằng những thông điệp nghệ thuật, những điều nhân bản, tại sao khi bước vào kinh doanh lại đi sai với điều mình mong mỏi?

Tôi luôn mong muốn những sản phẩm mình tham gia phát triển có thể góp phần cải thiện sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người tiêu dùng Việt Nam. Dù không thể lường trước toàn bộ những biến động của thị trường, tôi vẫn xem việc giữ vững trách nhiệm với khách hàng là nguyên tắc xuyên suốt trong hành trình kinh doanh.

Tôi không xem đây là một cuộc chơi hay quyết định mang tính ngẫu hứng. Mỗi bước đi đều cần được nghiên cứu và cân nhắc kỹ lưỡng. Khi đã lựa chọn tham gia, tôi sẵn sàng đón nhận cả thành công lẫn thất bại nhưng không vì những xu hướng nhất thời hay sức hấp dẫn của thị trường mà vội vàng đầu tư. Nhiều nghệ sĩ kinh doanh thất bại và tôi cũng phải chuẩn bị.

Điều tôi hướng đến không phải việc khẳng định bản thân trong vai trò doanh nhân mà là tích lũy kiến thức và kinh nghiệm để tạo ra những giá trị hữu ích.

Tôi không muốn chứng tỏ mình là một doanh nhân. Tôi chỉ muốn học hỏi trong vai trò một người kinh doanh để mang những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống.

Tôi phải luôn không ngừng học hỏi, trải nghiệm những lĩnh vực mới và đặt trách nhiệm với cộng đồng lên hàng đầu. Dù ở vai trò nào, điều tôi hướng đến vẫn là những giá trị thiết thực, được xây dựng bằng sự nghiêm túc, uy tín và tâm huyết".