Mới đây, siêu mẫu Vĩnh Thụy bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện, nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Sau nhiều năm hạn chế hoạt động nghệ thuật, ngoại hình hiện tại của nam người mẫu có phần thay đổi so với thời kỳ đỉnh cao. Màn tái xuất hiếm hoi cũng khiến nhiều người tò mò về cuộc sống hôn nhân của anh và người vợ vốn rất kín tiếng.

Chuyện tình cảm của Vĩnh Thụy diễn ra khá âm thầm. Sau nhiều năm hẹn hò, nam siêu mẫu mới lần đầu đăng tải hình ảnh nắm tay bạn gái vào dịp Valentine năm 2021. Cuối năm đó, anh có màn cầu hôn lãng mạn. Đến năm 2023, cả hai chính thức tổ chức đám cưới, đánh dấu cột mốc mới trong chuyện tình cảm.

Theo những thông tin được hé lộ, bà xã Vĩnh Thụy tên Thúy, không hoạt động trong showbiz và cũng không liên quan đến lĩnh vực giải trí. Cô được cho là con gái của một đại gia bất động sản nổi tiếng tại Đà Lạt. Trước khi trở về Việt Nam phát triển công việc kinh doanh, Thúy từng có thời gian du học ở nước ngoài.

Trong thời gian yêu, Vĩnh Thuỵ giữ kín bưng thông tin về nửa kia

Dù có xuất thân gia thế, vợ Vĩnh Thụy lại chọn cuộc sống khá kín đáo. Cô hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, gần như không chia sẻ hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội. Các tài khoản mạng xã hội của bà xã nam siêu mẫu đều được đặt ở chế độ riêng tư.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của vợ chồng Vĩnh Thụy càng trở nên kín kẽ. Nam người mẫu hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí, gần như rút khỏi ánh đèn sân khấu để tập trung cho công việc kinh doanh và gia đình. Trên mạng xã hội, anh cũng rất ít khi chia sẻ chuyện riêng tư, đặc biệt hiếm khi nhắc đến bà xã hay con cái. Chỉ trong một số dịp đặc biệt, Vĩnh Thụy mới hé lộ hình ảnh gia đình nhưng luôn khéo léo giữ kín dung mạo vợ.

Hình ảnh hiếm hoi trong lễ cưới của Vĩnh Thuỵ tại Đà Lạt cách đây 3 năm

Dù đã về chung nhà, anh vẫn giữ nguyên tắc không chia sẻ quá nhiều về vợ

Vĩnh Thụy sinh năm 1988, mang ba dòng máu Việt - Hoa - Pháp. Sở hữu chiều cao 1m85 cùng gương mặt nam tính, anh từng được xem là một trong những nam người mẫu nổi bật của làng giải trí Việt. Năm 2009, Vĩnh Thụy giành giải Bạc tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam. Sau đó, anh tiếp tục đại diện Việt Nam tham gia Mister International và lọt Top 15. Năm 2014, nam người mẫu được vinh danh là Người mẫu xuất sắc châu Á. Với ngoại hình nổi bật, phong thái chuyên nghiệp, anh nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều nhà thiết kế và thương hiệu lựa chọn.

Không chỉ hoạt động trên sàn diễn, Vĩnh Thụy còn thử sức với lĩnh vực diễn xuất. Anh từng tham gia một số dự án phim, mang đến hình ảnh khác biệt so với vai trò người mẫu. Dù không quá bùng nổ về doanh thu hay hiệu ứng truyền thông, những lần xuất hiện trên màn ảnh vẫn cho thấy sự đầu tư và nghiêm túc của anh với nghệ thuật. Ở lĩnh vực truyền hình thực tế, Vĩnh Thụy từng đảm nhận vai trò host của The Face Vietnam mùa đầu tiên.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Vĩnh Thụy là một trong những gương mặt nam được săn đón của showbiz Việt. Tuy nhiên, những năm gần đây, anh dần rút khỏi các hoạt động giải trí, không còn xuất hiện thường xuyên trên sàn diễn hay tại các sự kiện. Thay vào đó, nam siêu mẫu dành nhiều thời gian hơn cho công việc kinh doanh và cuộc sống gia đình.

Vĩnh Thuỵ trong lần lộ diện mới nhất

Hiện tại, Vĩnh Thụy duy trì hình ảnh khá lặng lẽ. Trên trang cá nhân, anh chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, hạn chế nhắc đến chuyện riêng tư. Dù không còn hoạt động sôi nổi như trước, cuộc sống sau hôn nhân của nam siêu mẫu vẫn là chủ đề khiến nhiều khán giả tò mò.

Vĩnh Thuỵ và vợ nay đã có nhóc tỳ là một bé trai

Ảnh: FBNV