Xem đi xem lại vì người đâu mà đẹp trai! Mới đây, Vĩnh Thụy gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện khai trương studio ở TP.HCM. Nam siêu mẫu tự lái chiếc xe sang thương hiệu Range Rover đến tham dự. Ở tuổi 37, anh vẫn giữ được vẻ ngoài phong độ, bảnh bao với trang phục khá đơn giản gồm áo sơ mi trắng và quần jeans. Diện mạo hiện tại của Vĩnh Thụy có phần chững chạc, trưởng thành hơn nhưng những đường nét gương mặt điển trai, góc cạnh vẫn không thay đổi quá nhiều.

Vĩnh Thụy trong sự kiện mới đây. Nguồn: Kinglive

Anh chàng tự lái xe sang tới dự sự kiện. Nguồn: Nhịp sống online

Nguồn: Lifestyle

Sự xuất hiện này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đã khá lâu Vĩnh Thụy không tham gia các hoạt động công khai. Vài năm trở lại đây, anh kín tiếng trên mạng xã hội, đồng thời cũng hiếm khi góp mặt tại các sự kiện giải trí. Bởi vậy, lần xuất hiện này nhanh chóng gây chú ý, netizen rôm rả bàn tán và khen ngợi.

“Lâu rồi mới thấy bạn này, vẫn đẹp như xưa ha”, “Đẹp trai thật sự, sao không đóng phim, hay đi diễn tiếp ha”, “Chồng tui nãy giờ cứ hỏi sao có đoạn nhạc mà nghe hoài”, “Anh này lấy vợ xong là ở ẩn ha”, “Bao nhiêu năm vẫn đẹp điên đảo, nam tính, top 1 lòng tui”, “Cực phẩm này bấy lâu nay đi đâu vậy”... là những bình luận của cư dân mạng.

Vĩnh Thụy làm tóc chỉn chu trước khi dự sự kiện. Nguồn: Tân thế giới.

Hình ảnh mới nhất này cũng khiến nhiều người tò mò về cuộc sống hiện tại của Vĩnh Thụy, nhất là sau khi nam siêu mẫu kết hôn và dần vắng bóng khỏi các hoạt động showbiz. Tháng 10/2023, anh tổ chức lễ gia tiên tại TP.HCM. Đến tháng 12 cùng năm, Vĩnh Thụy tiếp tục tổ chức tiệc cưới riêng tư tại Đà Lạt, chính thức về chung một nhà với bạn gái lâu năm tên Thúy. Bà xã của nam siêu mẫu không hoạt động trong showbiz, được giới thiệu là con gái của một gia đình kinh doanh bất động sản tại Đà Lạt. Cô từng du học Singapore trước khi trở về Việt Nam phát triển công việc kinh doanh.

Trước khi kết hôn, cả hai đã có nhiều năm tìm hiểu, hẹn hò kín tiếng. Ngay cả khi công khai chuyện tình cảm, Vĩnh Thụy cũng hiếm khi chia sẻ hình ảnh rõ mặt bạn gái. Sau đám cưới, nam siêu mẫu vẫn giữ nguyên cách chia sẻ này. Những lần hiếm hoi đăng ảnh cùng vợ, anh thường chỉ để lộ bóng lưng, bàn tay hoặc khéo léo che đi gương mặt của bà xã.

Vĩnh Thuỵ và vợ tiểu thư tổ chức lễ cưới vô cùng riêng tư, kín đáo. Nguồn: MXH

Không chỉ giữ kín chuyện gia đình, Vĩnh Thụy còn dần rút khỏi các hoạt động giải trí trong vài năm trở lại đây. Nam siêu mẫu ít tham gia sự kiện, không còn thường xuyên xuất hiện trên sàn diễn hay các chương trình truyền hình, thay vào đó dành nhiều thời gian hơn cho công việc kinh doanh và cuộc sống riêng.

Mức độ hoạt động trên mạng xã hội của anh cũng cho thấy sự thay đổi này. Fanpage và tài khoản TikTok của Vĩnh Thụy đã dừng cập nhật từ năm 2023. Trong khi đó, Facebook cá nhân với khoảng 208K follower cũng không còn được sử dụng thường xuyên. Bài đăng gần nhất là vào tháng 1/2026, nam siêu mẫu hiếm hoi đăng tải hình ảnh gia đình có sự xuất hiện của vợ và con trai. Tuy nhiên, anh vẫn khéo léo giữ kín gương mặt của hai thành viên, tiếp tục lựa chọn cách bảo vệ sự riêng tư cho gia đình nhỏ. Trước đó, vào năm 2025, anh chia sẻ nội dung liên quan đến sân pickleball, trước đó vài tháng là hình ảnh cá nhân, chúc mừng năm mới.

Anh kín tiếng, vẫn khoe vợ con lên MXH nhưng giấu mặt. Nguồn: FBNV

Trước khi có cuộc sống kín tiếng như hiện tại, Vĩnh Thụy từng là gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang, phim ảnh và chương trình truyền hình. Anh bắt đầu làm người mẫu từ năm 16-17 tuổi, sở hữu chiều cao khoảng 1m85-1m88 cùng gương mặt mang những đường nét lai Việt, Hoa và Pháp.

Năm 2009, Vĩnh Thụy tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam và giành giải Bạc. Sau đó, anh đại diện Việt Nam tham gia Mister International, lọt Top 15 chung cuộc và nhận giải phụ Người mẫu được yêu thích nhất. Năm 2014, nam người mẫu tiếp tục được vinh danh với danh hiệu Người mẫu xuất sắc châu Á. Năm 2016, anh đảm nhận vai trò host của chương trình The Face Vietnam mùa đầu tiên, tiếp tục mở rộng độ nhận diện với khán giả truyền hình.

Vĩnh Thụy từng là siêu mẫu nổi tiếng. Nguồn: FBNV

Tuy nhiên, hoạt động nghệ thuật của Vĩnh Thụy bắt đầu thưa dần trong những năm sau đó. Nam siêu mẫu từng chia sẻ anh muốn tập trung hơn cho công việc kinh doanh, đồng thời không còn xem nghệ thuật là con đường duy nhất để phát triển sự nghiệp.

Ở thời điểm còn hoạt động sôi nổi, Vĩnh Thụy cũng từng khiến nhiều người chú ý bởi cuộc sống sung túc, gu thời trang lịch lãm và không gian sống sang trọng. Sau khi kết hôn, Vĩnh Thụy tiếp tục giữ lối sống riêng tư, ít chia sẻ về công việc cũng như cuộc sống gia đình.