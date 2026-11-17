MC Tùng Chi đã nghỉ việc tại VTV từ tháng 9/2026, khép lại hành trình 29 năm gắn bó với đài truyền hình quốc gia. Trước khi nghỉ việc, Tùng Chi giữ vị trí Phó Trưởng Ban Văn hóa - Giải trí.

MC, biên tập viên Tùng Chi là một trong những gương mặt gắn bó lâu năm với chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Dù đã ngừng dẫn chương trình từ năm 2016, chị vẫn được nhiều khán giả nhớ đến với mái tóc ngắn, tà áo dài và phong cách dẫn điềm tĩnh, gần gũi.

Sự nghiệp ba thập kỷ tại VTV

Tùng Chi không được đào tạo chuyên ngành báo chí hay truyền hình. Chị sinh năm 1974, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân năm 1997. Cũng trong năm đó, chị nộp hồ sơ ứng tuyển vào vị trí phóng viên tại VTV.

MC Tùng Chi đã nghỉ việc tại VTV.

Từ một phóng viên mới vào nghề, MC Tùng Chi dần đảm nhận nhiều vị trí khác nhau, gồm biên tập viên, người dẫn chương trình, đạo diễn và tổ chức sản xuất. Quá trình làm việc ở nhiều bộ phận giúp chị tích lũy kinh nghiệm cả trước máy quay lẫn trong hậu trường.

Một trong những chương trình đầu tiên đưa MC Tùng Chi đến gần khán giả là Từ ánh mắt đến trái tim, dẫn cùng biên tập viên Hoa Thanh Tùng.

Thời điểm nhận lời tham gia, nữ MC từng lo lắng vì bản thân không thuộc típ người hoạt bát, mạnh dạn trước đám đông. Tuy nhiên, phong cách trò chuyện nhẹ nhàng, tình cảm lại phù hợp với tính chất của chương trình hẹn hò này.

Sau đó, chị tiếp tục xuất hiện trong những chương trình như Đấu trí, Nhà đầu tư tài ba. Dù tham gia nhiều thể loại, tên tuổi Tùng Chi vẫn gắn bó sâu đậm nhất với Đường lên đỉnh Olympia. Chương trình bắt đầu phát sóng năm 1999, trở thành một trong những chương trình kiến thức có thời gian tồn tại lâu dài trên VTV.

Sau giai đoạn đầu do nhà báo Tạ Bích Loan dẫn dắt, Tùng Chi xuất hiện trong vai trò MC từ năm thứ hai, đồng hành với biên tập viên Lưu Minh Vũ.

MC Tùng Chi xuất hiện trong vai trò người dẫn chương trình cùng biên tập viên Lưu Minh Vũ.

MC Tùng Chi đảm nhận vai trò dẫn chương trình trong hai giai đoạn, từ năm 2000 đến 2004 và từ năm 2009 đến 2016. Trong thời gian không xuất hiện trước ống kính, chị vẫn tham gia công việc sản xuất, đạo diễn chương trình.

Khác với phong cách sôi nổi của một số người dẫn trước đó, Tùng Chi tạo dấu ấn bằng giọng nói rõ ràng, cách điều phối chừng mực và sự tập trung vào diễn biến các phần thi.

Nữ MC từng chia sẻ về lối dẫn riêng: “Tôi vốn không sôi nổi, hoạt bát như chị Tạ Bích Loan hay dí dỏm như Lưu Minh Vũ. Chính vì thế, tôi luôn cố gắng thể hiện những gì là của riêng mình”.

Chính sự khác biệt đó giúp MC Tùng Chi tạo dựng hình ảnh riêng. Trên sân khấu Olympia, chị thường xuất hiện với mái tóc ngắn, trang phục áo dài và cách giao tiếp gần gũi với thí sinh.

Đối với một chương trình có tính cạnh tranh cao, người dẫn phải liên tục theo dõi diễn biến, công bố câu hỏi, kết quả và xử lý những tình huống phát sinh. Tùng Chi lựa chọn cách dẫn tiết chế, giữ nhịp chương trình và tạo sự tin tưởng cho người tham gia.

Đằng sau biệt danh 'người phụ nữ thép'

MC Diệp Chi, người tiếp nối vị trí dẫn chương trình từ mùa thứ 17, từng nhận xét đàn chị đã xây dựng hình ảnh một “người phụ nữ thép”. Theo Diệp Chi, sự từng trải, kiến thức và phong thái của Tùng Chi khiến cả thí sinh lẫn khán giả tin tưởng vào những thông tin chị truyền tải.

Năm 2009, Tùng Chi trở lại vị trí MC sau một thời gian vắng bóng. Chị từng giải thích thường chủ động đảm nhận những vị trí mà ê-kíp đang cần và mình có khả năng xử lý tốt.

Lần trở lại này kéo dài đến chung kết Olympia năm thứ 16, diễn ra năm 2016. Sau đó, chị nhường vị trí dẫn chương trình cho Diệp Chi, chuyển trọng tâm sang công việc phía sau máy quay.

MC Tùng Chi và các thế hệ người dẫn chương trình của Đường lên đỉnh Olympia.

Trong chương trình Gala kỷ niệm 15 năm Đường lên đỉnh Olympia phát sóng năm 2015, MC Việt Khuê từng nhắc đến Tùng Chi như nhân sự đặc biệt của ê-kíp. Trong khi nhiều thế hệ người dẫn, quay phim và kỹ thuật viên thay đổi theo thời gian, chị vẫn liên tục đồng hành chương trình.

Song song với công việc sản xuất, MC Tùng Chi từng giữ chức Phó Trưởng Ban Giải trí và Thông tin kinh tế của VTV3. Sau những thay đổi về cơ cấu tổ chức, chị đảm nhiệm vị trí Phó Trưởng Ban Văn hóa - Giải trí trước khi rời VTV.

Bên cạnh sự nghiệp truyền hình, Tùng Chi là người kín tiếng về đời tư, hiếm khi tham gia các sự kiện giải trí ngoài công việc.