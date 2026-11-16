Nữ nghệ sĩ từ Mỹ về tìm tới tận nhà NSND Lệ Thủy để "mắng vốn"

Mới đây, nghệ sĩ cải lương Lưu Thanh Thủy từ Mỹ về đã tới thăm biệt thự riêng của NSND Lệ Thủy. Bà tâm sự: "Hôm nay tôi đến đây để thăm chị hai Lệ Thủy và mắng vốn chị. Hồi đó tôi còn nhỏ, chừng 12 tuổi còn chưa đi hát.

Mỗi buổi trưa, tôi ngồi nghe chị Lệ Thủy và anh Thanh Tuấn ca bài Dòng sông quê em mà mê quá nên phải tìm đường đi học nhạc, đi hát. Cuối cùng thì tôi theo luôn nghiệp hát và cứ trôi nổi khắp nơi. Tại chị Lệ Thủy và anh Thanh Tuấn mà cuộc đời tôi cứ lênh đênh không bờ không bến.

Thành ra hôm nay tôi tới đây để nói những tâm tình của tôi hồi xưa. Tôi nói thật, không có chị Lệ Thủy là tôi không bao giờ đi hát. Vì mê chị mà tôi mới đi hát.

Cuộc đời gặp được một người đâu có dễ. Tôi mê chị nhưng từ lúc đi hát tới giờ đâu được gặp chị lần nào. Bữa giờ tôi phải vái Tổ nghiệp đó. Tôi từ Mỹ về được tới đây đâu phải chuyện nhỏ, phải bỏ công ăn việc làm, bỏ nhiều thứ mới về được tới đây gặp chị Lệ Thủy.

Gặp được chị là ước nguyện của tôi. Chị là nghệ sĩ lớn mà. Tôi cứ nghĩ nghệ sĩ lớn thì khó lắm nhưng nãy giờ tôi vào gặp chị rất vui. Tôi mừng lắm".

Dù từ lúc chính thức đi hát đến giờ mới được gặp NSND Lệ Thủy nhưng trước đó khi còn đang theo học một thầy vọng cổ, nghệ sĩ Lưu Thanh Thủy từng có cơ duyên trò chuyện với đàn chị sau cánh gà.

"Tôi nhớ hồi xưa tôi đi học nhịp ở một thầy vọng cổ. Hôm đó có tin chị Lệ Thủy và anh Thanh Tuấn từ thành phố về hát. Hai thầy trò tôi chở nhau tới chỗ chị làm mặt.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp chị Lệ Thủy, tôi sợ nên đứng nép vào. Thầy tôi bảo chị Lệ Thủy "đây là học trò của thầy, nó còn nhỏ mà ca giống con". Chị Lệ Thủy thấy thế liền đùa "ai cho nhà ngươi ca giống ta".

Sau đó chị lại bảo "chị nói chơi thôi, em vào cánh gà ngồi đi rồi coi chị diễn rồi học hỏi nha". Lúc đó, tôi thần tượng chị về đạo đức luôn".

NSND Lệ Thủy nghe vậy liền nói: "Cuộc đời là như vậy, từ năm mười mấy tuổi em đã mê chị và anh Thanh Tuấn. Vậy mà tới tận bây giờ mấy chục năm chị mới được gặp em.

Nghệ sĩ chỉ là tên tuổi, cái danh thôi, còn cuộc đời cứ đối xử với nhau cho tốt để khi mình không còn nữa, người ta vẫn nhắc đến mình. Là nghệ sĩ thì phải như vậy".