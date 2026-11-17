Có những căn nhà nhìn qua tưởng chừng chẳng có gì nổi bật, thậm chí còn khá chật chội và cũ kỹ, nhưng chỉ cần thay đổi cách bố trí và lựa chọn nội thất, diện mạo đã khác hẳn. Căn hộ 36m² của một cô gái độc thân sống ở Thượng Hải (Trung Quốc) là minh chứng cho điều đó. Không lựa chọn đập đi xây lại hay đầu tư quá nhiều tiền bạc, cô chỉ dành 40.000 NDT (khoảng 145 triệu đồng) để cải tạo lại không gian sống. Từ phòng khách, căn bếp đến nhà vệ sinh đều được thay đổi đáng kể, vừa khắc phục những bất tiện trước đây, vừa mang đến diện mạo hiện đại, sáng sủa và đẹp mắt. Đặc biệt, cách tận dụng từng mét vuông diện tích cũng khiến căn hộ nhỏ trở nên tiện nghi hơn nhiều.

Cùng khám phá căn nhà trước và sau khi cải tạo nhé!

Không gian phòng khách

Trước cải tạo, căn hộ 36m² mang dáng vẻ cũ kỹ với hệ sàn gạch và nội thất đã xuống cấp sau thời gian dài sử dụng. Dù vậy, căn nhà vẫn có ưu điểm là bố cục tương đối thoáng, sở hữu ban công cùng hệ cửa kính lớn giúp đón ánh sáng tự nhiên. Đây cũng là lợi thế để gia chủ thoải mái thay đổi cách bố trí không gian. Sau cải tạo, toàn bộ sàn gạch được thay bằng sàn gỗ, mang đến cảm giác ấm áp và hiện đại hơn. Nội thất cũng được làm mới hoàn toàn. Thay cho bộ sofa tím, đỏ có phần rườm rà trước đây là chiếc sofa trắng với kiểu dáng đơn giản, thanh lịch. Các món đồ không cần quá nhiều nhưng đều được lựa chọn kỹ lưỡng, giúp phòng khách trông gọn gàng và có gu hơn.

Đáng chú ý, khu vực ban công cũng được tận dụng khéo léo để mở rộng công năng sử dụng. Gia chủ thiết kế thêm hệ vách mái uốn cong, vừa tạo ranh giới mềm mại giữa các khu vực, vừa tăng tính thẩm mỹ cho căn hộ. Phần diện tích cạnh cửa kính được bố trí thành góc làm việc, học tập nhỏ xinh, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Nhờ cách sắp xếp này, phòng khách sau cải tạo không chỉ thay đổi diện mạo rõ rệt mà còn trở nên tiện nghi, linh hoạt hơn dù diện tích chỉ vỏn vẹn 36m².

Không gian bếp

Ngay cả gia chủ cũng phải thừa nhận căn bếp trước đây "xấu lắm" bởi mọi thứ khá cũ, thiếu sự tiện dụng và chưa được bố trí hợp lý. Dẫu vậy, khu vực này vẫn có một ưu điểm lớn là hệ cửa kính rộng, mở ra tầm nhìn thoáng đãng hướng về thành phố, đồng thời giúp không gian luôn có ánh sáng và không khí tự nhiên khi nấu nướng. Vì thế, trong quá trình cải tạo, gia chủ quyết định giữ lại hệ cửa sổ, tập trung thay đổi phần tường, sàn và toàn bộ nội thất.

Sau cải tạo, căn bếp khoác lên diện mạo mới với hai gam màu trắng - gỗ chủ đạo, tạo cảm giác sáng sủa, hiện đại mà vẫn ấm cúng. Hệ tủ bếp chữ L được thiết kế với nhiều ngăn lưu trữ ở phía dưới, đáp ứng nhu cầu cất giữ đồ dùng mà không cần lắp thêm tủ bếp trên. Cách bố trí này giúp khu vực nấu nướng trông gọn gàng, nhẹ mắt và không tạo cảm giác bí bách.

Không gian nhà vệ sinh

Có lẽ khu vực thay đổi ngoạn mục nhất trong màn cải tạo căn hộ 36m² chính là nhà vệ sinh. Trước đây, không gian này mang vẻ cũ kỹ, thiếu tiện nghi, ánh sáng lờ mờ càng khiến tổng thể thêm phần ngột ngạt. Lại thêm việc sử dụng bồn cầu dạng ngồi xổm, chưa thực sự thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày.

Sau cải tạo, nhà vệ sinh gần như lột xác hoàn toàn. Thay vì những mảng gạch ốp cũ kỹ, tường được phủ gam trắng ngà đồng nhất, tạo cảm giác sáng sủa, sạch sẽ và rộng rãi hơn. Khu vực lavabo cũng được thiết kế theo tông trắng, kiểu dáng gọn gàng, hiện đại. Bồn cầu ngồi xổm trước đây được thay bằng thiết bị vệ sinh mới tiện nghi hơn, trong khi khu vực tắm cũng được bố trí đồng điệu về màu sắc và phong cách. Từ không gian cũ, nhà vệ sinh giờ đây đã trở nên đẹp mắt, sáng thoáng và dễ chịu hơn hẳn. Đây cũng là minh chứng cho thấy chỉ cần lựa chọn màu sắc và thiết bị phù hợp, một căn phòng nhỏ vẫn có thể thay đổi diện mạo đáng kể.

Không gian phòng ngủ

So với các khu vực khác, phòng ngủ là nơi được cải tạo khá đơn giản, không cần thay đổi quá nhiều về kết cấu hay cách bố trí. Gia chủ chỉ thay sàn gạch cũ bằng sàn gỗ, giúp căn phòng trông ấm áp và dễ chịu hơn. Chiếc giường mới với thiết kế gọn gàng cũng góp phần mang đến diện mạo sáng sủa, hiện đại cho không gian nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, một chiếc bàn nhỏ được bố trí thêm để phục vụ nhu cầu học tập hoặc làm việc tại phòng. Căn phòng còn sở hữu cửa sổ thoáng đãng, giúp đón ánh sáng tự nhiên và lưu thông không khí tốt hơn. Dù không có quá nhiều thay đổi cầu kỳ, phòng ngủ sau cải tạo vẫn trở nên chỉn chu, tiện nghi và phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của gia chủ.