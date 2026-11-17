Năm 2026, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Jisoo đã sở hữu một căn biệt thự tại khu L'arbre 27 ở Gangnam (Seoul), giá ước tính khoảng 14 triệu USD (khoảng 360 tỷ đồng). Bên cạnh ca hát, cô còn lập công ty riêng mang tên Blissoo. Thế nhưng khi nói đến chuyện ăn uống, những món cô nhắc đến nhiều nhất lại rất bình dân: mì gói, bánh gạo cay và những nồi lẩu.

Trong chương trình Hot Ones phát sóng ngày 31/7/2026, Jisoo bật mí cô thích ăn mì Shin Ramyun theo cách riêng: nghiền mì thành những miếng nhỏ rồi chấm vào phần gia vị, hoặc ăn mì cùng sữa cà phê. Sự kết hợp nghe có vẻ lạ, nhưng lại là sở thích được nữ ca sĩ chia sẻ khá tự nhiên.

Jisoo khiến fan thích thú khi trổ tài ăn cay trong chương trình Hot Ones

Mê cay đến mức trước giờ diễn cũng phải ăn

Mì gói chỉ là một phần trong tình yêu đồ cay của Jisoo. Cũng trong chương trình này, cô tiết lộ gần đây mình thường xuyên ăn bánh gạo cay (tokbokki). Theo Jisoo, vị cay trong ẩm thực Hàn Quốc thường có chút ngọt, không chỉ tạo cảm giác nóng trên đầu lưỡi mà còn giúp cô giải tỏa căng thẳng.

Điều bất ngờ hơn là thói quen của cô trước khi lên sân khấu. Khi được hỏi thường làm gì trước buổi biểu diễn lúc 20h, cô hài hước trả lời rằng mình sẽ ăn đồ cay. Theo Jisoo, đồ cay giúp cơ thể nóng lên, cổ họng thông thoáng và giọng hát cũng được khởi động tốt hơn.

Jisoo nấu mì spaghetti

Khả năng ăn cay của cô cũng không phải dạng vừa. Trong thử thách ăn cánh gà với độ cay tăng dần của chương trình, Jisoo vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, thậm chí hoàn thành cả thử thách cuối cùng với chiếc cánh gà cay nhất. Ngay cả khi đi lưu diễn nước ngoài, theo lời Jennie, cô cũng thường ăn mì gà cay, rồi phải gọi thêm món khác để bớt cay.

Mê lẩu, pha nước chấm toàn rau mùi

Nếu đồ cay là "món tủ" hằng ngày, thì lẩu là món gắn với Jisoo nhất trong những năm gần đây. Nữ ca sĩ từng chia sẻ mình thường xuyên tìm đến các nhà hàng lẩu, thậm chí còn có danh sách quán yêu thích ở nhiều thành phố trên thế giới.

Trong bài viết với Esquire Korea hồi tháng 3/2026, cô kể khá chi tiết cách mình pha nước chấm. Bát nước chấm của Jisoo có rất nhiều rau mùi, hành lá, một chút mù tạt, tỏi băm và ớt tùy khẩu vị, sau đó thêm nhiều nước tương, một chút đường, một thìa giấm Trung Quốc và cuối cùng là dầu mè. Cô thích nước chấm nền nước tương hơn sốt đậu phộng. Còn trong các món nhúng, cô đặc biệt mê viên tôm, và thường cuộn viên tôm trong lớp váng đậu mỏng rồi mới thả vào nồi.

Tình yêu với lẩu còn được Jisoo thể hiện theo cách rất riêng vào sinh nhật lần thứ 31, ngày 3/1/2026. Thay vì tổ chức tiệc riêng, cô mời 103 người hâm mộ, được chọn qua bốc thăm, đến nhà hàng lẩu Haidilao tại Hàn Quốc để cùng ăn mừng. Con số 103 cũng có lý do, vì Jisoo sinh ngày 3/1. Mọi chi phí đều do cô chi trả, theo truyền thông Singapore, hóa đơn mỗi bàn được cho là khoảng 500 SGD.

Trong tiệc sinh nhật năm 2026, nữ idol mời 103 người hâm mộ đến nhà hàng lẩu Haidilao tại Hàn Quốc để cùng ăn mừng

Bát nước chấm tại Haidilao do người đẹp tự pha

Ở buổi tiệc này, cô đi quanh nhà hàng trò chuyện với người hâm mộ, tặng quà và hướng dẫn mọi người pha nước chấm theo công thức của mình. Chi tiết cô cho rất nhiều rau mùi vào bát khiến không ít người bất ngờ, và từ đó cô có thêm biệt danh "Coriander Queen" (nữ hoàng rau mùi).

Thỉnh thoảng vào bếp, có món thành công, có món thất bại

Không chỉ thích ăn, Jisoo cũng từng vài lần tự vào bếp. Năm 2020, khi tham gia chương trình Delicious Rendezvous cùng Heechul (Super Junior), cô làm món mì Ý bí ngòi sốt kem cà chua. Điểm đặc biệt là cô cắt bí ngòi thành miếng nhỏ, xiên từng sợi mì qua các miếng bí rồi mới đem luộc. Phần sốt làm từ tỏi, hành tây, thịt xông khói, sốt cà chua và kem tươi. Cô còn hài hước giới thiệu đây là món hợp với người mới học nấu ăn.

Tháng 12/2021, trong một video đăng trên kênh YouTube của Jennie, hai thành viên BLACKPINK cùng nhau làm mandu, bánh xếp truyền thống của Hàn Quốc. Họ không đặt nặng chuyện bánh phải đẹp, vừa nặn vừa trêu nhau, có chiếc nặn thành hình viên thịt. Bánh xong được đem hấp, ăn cùng mì gói cho một bữa đơn giản.

Jisoo và Jennie cùng nhau làm mandu, món bánh truyền thống Hàn Quốc

Món ngọt thì kém may mắn hơn. Từng ăn bánh kếp souffle ở Nhật Bản và rất ấn tượng, Jisoo tự tìm công thức trên YouTube để làm tại nhà nhưng bánh không nở như mong muốn. Tháng 7/2023, cô quyết định đi học một lớp làm bánh.

Thành phẩm trông khá đẹp với kem tươi, đường bột và việt quất, nhưng khi nếm thử, cô tự nhận đã trộn bột quá tay nên bánh không đủ bông. Dù vậy, cô vẫn vui vẻ ăn hết và khen bánh khá ngon.

Giọng ca Flower từng đăng tải video học làm bánh vào tháng 7/2023

Ở trong căn biệt thự khoảng 360 tỷ đồng, khẩu vị của Jisoo vẫn xoay quanh những món rất gần gũi: gói mì chấm gia vị, đĩa bánh gạo cay trước giờ diễn và một nồi lẩu với bát nước chấm thật nhiều rau mùi.