Choáng ngợp trước biệt thự 3120 tỷ đồng của "chị đẹp" Lý Tiểu Nhiễm

Lý Tiểu Nhiễm là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ, được khán giả yêu mến qua nhiều tác phẩm truyền hình. Bên cạnh hình ảnh chỉn chu khi xuất hiện trước công chúng, cuộc sống đời thường của cô cũng nhận được sự quan tâm. Đặc biệt, căn biệt thự có giá trị 800 triệu tệ (khoảng 3120 tỷ đồng) của Lý Tiểu Nhiễm khiến người ta tò mò bởi thiết kế cầu kỳ nhưng vẫn mang đậm dấu ấn cá nhân.

Căn nhà của Lý Tiểu Nhiễm nằm ở khu vực ngoại ô, được bao quanh bởi cây xanh và không gian thoáng đãng. Thay vì chọn một nơi sầm uất giữa trung tâm thành phố, cô sở hữu không gian sống gần gũi với thiên nhiên, có sân vườn rộng để trồng hoa, chăm sóc cây cảnh và thư giãn. Những lối đi lát đá xen giữa thảm cỏ, cây cối tạo cảm giác yên bình, khác hẳn sự náo nhiệt thường thấy trong cuộc sống của người nổi tiếng.

Bên trong biệt thự, phòng khách gây chú ý với sự kết hợp giữa nội thất gỗ tự nhiên màu đỏ sẫm và đèn chùm pha lê. Những món đồ gỗ mang vẻ cổ điển, tạo cảm giác ấm cúng, trong khi ánh sáng từ đèn chùm giúp không gian thêm phần sang trọng. Cách phối hợp này không quá phô trương nhưng vẫn thể hiện được sự chỉn chu trong lựa chọn nội thất.

Phòng khách và khu vực ăn uống được thiết kế theo hướng mở, không có vách ngăn cố định. Cách bố trí giúp căn nhà trông rộng rãi, thoáng đãng và thuận tiện cho sinh hoạt. Một chi tiết thú vị là mô hình Bearbrick đến từ Nhật Bản được đặt trong không gian chung. Món đồ chơi mang nét cá tính, tạo điểm nhấn trẻ trung giữa những món nội thất có phần cổ điển.

Khu vườn phía sau nhà cũng là một trong những nơi đáng chú ý. Những lối đi lát đá uốn quanh khu vực cây cối, hoa cỏ kết hợp với khu vực bàn ghế ngoài trời tạo thành không gian nghỉ ngơi riêng tư. Đây là nơi Lý Tiểu Nhiễm có thể đọc sách, uống trà hoặc đơn giản là tận hưởng không khí trong lành sau những ngày làm việc bận rộn.

Bên cạnh khu vực tiếp khách, biệt thự còn có không gian làm việc và đọc sách được bố trí tương đối tách biệt. Kệ sách lớn với nhiều đầu sách, kết hợp cùng thảm mềm và sofa tạo cảm giác thoải mái. Cách sắp xếp này cho thấy căn nhà không chỉ chú trọng vẻ ngoài mà còn dành sự quan tâm đến nhu cầu nghỉ ngơi, học tập và làm việc của chủ nhân.

Phòng ngủ được thiết kế theo hướng ấm áp, sử dụng ánh sáng dịu cùng bộ chăn ga có họa tiết sang trọng. Không gian này ưu tiên sự thoải mái thay vì quá nhiều chi tiết trang trí. Hệ thống đèn có thể đáp ứng những nhu cầu khác nhau, từ ánh sáng chính đến đèn đầu giường, giúp căn phòng trở nên dễ chịu hơn vào buổi tối.

Khu vực phòng tắm lại mang vẻ xa hoa rõ nét với đá cẩm thạch và các thiết bị màu vàng ánh kim. Bên cạnh những vật liệu cao cấp, bồn tắm được trang trí bằng nến và cánh hoa, tạo cảm giác như một khu vực thư giãn riêng tư. Trong khi đó, căn bếp có thiết kế gọn gàng, mặt bàn rộng và các dụng cụ được sắp xếp ngăn nắp, thuận tiện cho việc nấu nướng.

Nhìn tổng thể, biệt thự của Lý Tiểu Nhiễm không chỉ gây ấn tượng bởi giá trị cao ngất ngưởng mà còn bởi cách phân chia không gian. Từ phòng khách, khu vườn đến phòng đọc sách và phòng ngủ, mỗi khu vực đều phục vụ một nhu cầu sinh hoạt cụ thể, đồng thời phản ánh gu thẩm mỹ của chủ nhân.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lý Tiểu Nhiễm vẫn duy trì được sức hút riêng. Cơ ngơi xa hoa của cô cũng trở thành một trong những chủ đề khiến công chúng tò mò, bên cạnh nhan sắc và các vai diễn trên màn ảnh. Với chị đẹp của show Đạp Gió Rẽ Sóng 2026, căn nhà không đơn thuần là nơi thể hiện điều kiện kinh tế mà còn là không gian để tận hưởng cuộc sống, cân bằng giữa công việc và đời tư.