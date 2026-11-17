Ở đầu ngõ 242 đường Lạc Long Quân của Hà Nội có một hàng bánh rán mặn không treo biển và cũng không có tên gọi chính thức. Muốn tìm thì khách phải đi sâu vào ngõ và xuống dốc.

Thứ khiến hàng này khác biệt so với những quán ăn vặt khác không nằm ở cách bài trí mà ở cách vận hành. Khách tới không gọi món ngay mà được phát một miếng bìa nhỏ đánh số theo thứ tự. Gọi đúng số mới được lấy bánh. Vào giờ cao điểm thì hàng người kéo dài ra tận mặt đường Lạc Long Quân với có lúc gần trăm người và thời gian chờ có thể lên tới một tiếng. Trên các trang đánh giá ẩm thực thì hàng này thường được gọi theo tên vùng là bánh rán Võng Thị dù bản thân quán không đặt biển.

Mỗi ngày quán làm khoảng 20 ký tính cả nhân lẫn vỏ và tương đương vài trăm chiếc bánh. Toàn bộ số đó được chuẩn bị từ sáng sớm khi cả nhà phải dậy từ 5 giờ để làm nguyên liệu rồi bán từ 10 giờ cho tới khi hết và thường rơi vào tầm 18 giờ.

Điểm mấu chốt là không thể bù thêm giữa buổi. Nhân thịt luộc cùng miến và mộc nhĩ đều phải sơ chế trước còn vỏ bánh phải nặn tay từng chiếc. Quán nhỏ nhưng luôn có 5 đến 6 người liên tục nặn rồi rán nên tức là đã chạm trần công suất của một quầy hàng cỡ đó. Làm xong chừng ấy bột thì buổi bán kết thúc bất kể còn bao nhiêu người đang đứng chờ. Vậy nên dòng người xếp hàng không phải hiệu ứng truyền thông mà nó là vài trăm chiếc bánh chia cho tám tiếng bán hàng.

Bánh rán mặn thông thường sẽ dùng nhân thịt băm nhưng ở hàng này thì nhân lại là thịt luộc kết hợp miến và mộc nhĩ.Phần ăn kèm gồm nộm đu đủ và một loại nước tương ớt chua cay mặn ngọt pha theo cách riêng của quán. Đây là thứ khách quen nhắc tới nhiều nhất và cũng là thứ quán giữ kín không nói công thức. Giá hiện ở mức 10 ngàn đồng một chiếc bánh mặn và 8 ngàn đồng một chiếc bánh ngọt.

Hàng bánh này đã qua hai đời truyền lại. Người bán hiện tại là chị Mai Hoa nối nghiệp mẹ và giữ nguyên công thức gia truyền. Chị Mai Hoa kể rằng từ những năm 1990 mẹ chị đã bắt đầu bán bánh rán để mưu sinh tại chợ Bưởi.

Thời điểm đó một chiếc bánh rán nóng giòn có giá 500 đến 700 đồng. Ba mươi năm sau vẫn công thức ấy nhưng giá đã là 10 ngàn đồng và chỗ bán đã chuyển từ một góc chợ sang một con ngõ. Trong hàng người chờ mỗi chiều có không ít khách đã theo quán vài chục năm. Một khách quen ở Ba Đình là chị Lan cho biết bản thân ăn bánh rán hàng này 20 năm rồi từ lúc chỉ có cái chảo nhỏ bên Thuỵ Khuê.

Bí kíp đi ăn thế nào cho khỏi về tay không

Về địa chỉ thì quán nằm ở đầu ngõ 242 đường Lạc Long Quân thuộc khu vực Bưởi của Tây Hồ tại Hà Nội và khách cần đi vào ngõ rồi xuống dốc.

Về giờ bán thì quán mở từ 10 giờ và hết hàng khoảng 18 giờ.

Mức giá tham khảo là 10 ngàn đồng cho chiếc bánh mặn và 8 ngàn đồng cho chiếc bánh ngọt.

Về cách mua thì khách cần lấy miếng bìa đánh số khi tới và chờ gọi đúng lượt.

Bạn nên đi sớm hơn để vừa đỡ chờ vừa chắc còn bánh và tránh khung chiều muộn nếu ngại chờ vì đó vừa là giờ đông nhất vừa là lúc sắp hết hàng.

Hãy nhớ ăn ngay khi vừa vớt vì bánh rán để nguội thì vỏ cứng lại và mất giòn nên đây là món không hợp mang đi xa.

Tìm hiểu bánh rán mặn là món gì?

Với người chưa ăn bao giờ thì bánh rán mặn là món chiên làm từ bột gạo nếp và thường pha thêm chút bột tẻ cho vỏ giòn hơn. Nhân mặn gồm thịt lợn cùng miến và mộc nhĩ và nhiều nơi thêm nấm hương cùng hành khô và tiêu. Vỏ được cán mỏng rồi bọc nhân sau đó thả vào chảo dầu nóng cho tới khi vàng đều và phồng nhẹ.

Đây là món khác hẳn bánh rán ngọt nhân đậu xanh vốn là thứ mà miền Bắc gọi là bánh rán mật và miền Nam gọi là bánh cam. Phần quyết định một bát bánh rán mặn ngon thường không nằm ở chiếc bánh mà ở hai thứ đi kèm gồm đu đủ cà rốt chua ngọt để cắt độ béo và nước chấm. Đó cũng là lý do cùng một chiếc bánh nhưng mỗi hàng lại cho ra một vị khác nhau.