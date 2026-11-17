Nhắc tới những công trình quy mô lớn đang được triển khai tại Việt Nam, không thể không kể đến sân vận động VinFast – Trống Đồng tại Hà Nội. Với sức chứa thiết kế lên tới 135.000 chỗ ngồi, công trình được kỳ vọng sẽ trở thành sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới khi hoàn thành.

Đáng chú ý, trong những ngày gần đây, siêu dự án này liên tục ghi nhận các diễn biến mới, từ việc kiểm tra, nghiệm thu những hạng mục phục vụ khán giả đến tiến độ thi công bốn khán đài và chuẩn bị lắp dựng hệ mái thép khổng lồ.

Phối cảnh sân vận động khi hoàn thành (Ảnh CĐT)





Hạng mục quan trọng chính thức bước vào nghiệm thu, các tiện ích bên trong được đẩy nhanh tiến độ

Ngày 16/11/2026, VinCons – Trung đoàn xây dựng 01 đăng tải thông tin về việc tiến hành kiểm tra, nghiệm thu hạng mục nhà vệ sinh tại sân vận động VinFast – Trống Đồng. Đây là một trong những hạng mục phục vụ trực tiếp nhu cầu của hàng chục nghìn khán giả khi công trình đi vào hoạt động.

Theo VinCons, quá trình nghiệm thu được thực hiện với sự phối hợp giữa các tổ đội thi công. Từng chi tiết được kiểm tra trực tiếp tại hiện trường, từ độ dốc nền, phễu thu nước, đường ron ốp lát đến khả năng vận hành của các thiết bị vệ sinh. Các bộ phận cũng được đối chiếu với hồ sơ thiết kế nhằm bảo đảm chất lượng và điều kiện sử dụng thực tế.

Đáng chú ý, phía nhà thầu nhấn mạnh rằng với một sân vận động có sức chứa 135.000 người, ngay cả độ dốc của nền nhà vệ sinh cũng góp phần quyết định trải nghiệm của khán giả trong ngày diễn ra sự kiện. Việc triển khai kiểm tra, nghiệm thu hạng mục này cho thấy các công việc hoàn thiện bên trong đang được thực hiện song song với quá trình xây dựng kết cấu chính.

Một số hình ảnh bên trong hạng mục trong quá trình nghiệm thu (Ảnh Vincons)

Trước đó, ông Nguyễn Phú Quân, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng sân vận động VinFast – Trống Đồng, cho biết các hạng mục nền móng và sàn cơ bản đã hoàn thành. Nhà thầu đang tập trung thi công sàn khán đài, phòng chức năng bên trong sân vận động, đồng thời lắp dựng kết cấu thép.

Công tác hoàn thiện, sơn bả, lắp đặt hệ thống cơ điện, điện nước và phòng cháy chữa cháy đang được triển khai theo hình thức cuốn chiếu, từ các tầng thấp lên tầng 3, tầng 4 ở những khu vực đủ điều kiện. Như vậy, cùng với phần khung đang vươn cao, nhiều hạng mục kỹ thuật phục vụ vận hành sân cũng đã được triển khai thực tế.

Bốn khán đài đã lên tầng 5, chuẩn bị nâng hệ mái thép 40.000 tấn lên độ cao khoảng 120 m

Không chỉ các hạng mục bên trong, phần kết cấu chính của sân vận động cũng ghi nhận những thay đổi rõ rệt. Cập nhật ngày 14/11, cả bốn khán đài A, B, C và D đã được xây dựng lên tới tầng 5, từng bước định hình diện mạo của công trình thể thao có quy mô hàng đầu thế giới. Tại công trường, nhiều cần cẩu cỡ lớn hoạt động liên tục, phục vụ thi công đồng thời ở các khu vực.

Một cột mốc khác cũng vừa được VinCons công bố là hoàn thành đổ bê tông đốt cao nhất của siêu cột trụ đầu tiên. Cấu kiện này cao 72 m, có tiết diện 10 × 13 m, được thi công bằng công nghệ ván khuôn trượt liên tục với tốc độ trên 2 m/ngày. Đây là một trong những kết cấu quan trọng của công trình, đòi hỏi yêu cầu cao về kỹ thuật và chất lượng bê tông.

Đặc biệt, sân vận động đang chuẩn bị bước vào một trong những công đoạn phức tạp nhất: lắp dựng hệ mái thép khổng lồ. Theo báo Đại biểu Nhân dân ngày 4/11, riêng phần mái sân vận động có khối lượng kết cấu thép dự kiến khoảng 40.000 tấn. Các cấu kiện đã được tập kết tại công trường để phục vụ quá trình tổ hợp và lắp dựng.

Các khu vực khán đài của sân vận động đang được gấp rút triển khai

Theo ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Dũng, đơn vị tham gia thực hiện hệ kết cấu thép mái, công trình có khẩu độ vượt nhịp hơn 350 m, kết cấu thép được lắp dựng ở cao độ khoảng 120 m. Những thông số này đặt ra yêu cầu đặc biệt khắt khe về khả năng chịu lực, độ chính xác và an toàn thi công.

Để đưa các kết cấu thép lên cao, nhà thầu áp dụng công nghệ nâng bằng hệ thống kích thủy lực. Theo phương án thi công, các mô-đun thép lớn được tổ hợp ở mặt đất, sau đó nâng đồng bộ lên vị trí thiết kế và cố định. Việc nâng mái sẽ được thực hiện theo từng phân khu, thay vì nâng toàn bộ 40.000 tấn trong một lần.

Theo kế hoạch được công bố, hệ thống trụ giàn kích nâng mái dự kiến hoàn thành và chạy thử trong tháng 11/2026. Sang tháng 12, nhà thầu sẽ phối hợp với đối tác nước ngoài triển khai nâng mái thép tại phân khu đầu tiên. Để phục vụ công tác lắp dựng, công trường đã huy động những cần cẩu siêu trọng có sức nâng 1.800 tấn, 1.250 tấn và 800 tấn.

Khoảng 20.000 cán bộ, công nhân được huy động trên đại công trường, tổ chức thi công theo chế độ ba ca, bốn kíp nhằm đáp ứng tiến độ đề ra.

Sân vận động 135.000 chỗ hướng tới vị trí lớn nhất thế giới, dự kiến khai trương vào tháng 7/2027

Sân vận động VinFast – Trống Đồng được khởi công ngày 19/12/2025, nằm tại xã Thượng Phúc, phía Nam Hà Nội. Đây là hạng mục trung tâm của Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương, thuộc Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội do Tập đoàn Vingroup đầu tư.

Theo thông tin chính thức từ Vingroup, sân vận động có diện tích khoảng 73,3 ha, sức chứa thiết kế 135.000 chỗ ngồi, gấp hơn 3 lần sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Nếu hoàn thành đúng quy mô thiết kế, công trình sẽ vượt sân Narendra Modi tại Ấn Độ, hiện có sức chứa được công bố khoảng 132.000 chỗ, để hướng tới vị trí sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới.

Ảnh phối cảnh do AI thực hiện

Không chỉ nổi bật về quy mô, công trình còn được thiết kế lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn, tích hợp hệ thống mái che đóng mở tự động, các giải pháp công nghệ thông minh và trí tuệ nhân tạo. Theo định hướng của chủ đầu tư, sân vận động sẽ phục vụ những sự kiện thể thao, văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn, hướng tới đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đấu quốc tế.

Về tiến độ, phần xây dựng thô dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026, các hạng mục xây dựng hướng tới hoàn thành vào tháng 5/2027. Đặc biệt, trong thông cáo hợp tác với đơn vị quản lý, vận hành sân vận động quốc tế Legends Global ngày 28/10, Vingroup công bố thời điểm khai trương dự kiến là tháng 7/2027.