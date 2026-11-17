Có người tìm thấy niềm vui trong những bộ trang phục rực rỡ sắc màu, cũng có người dành sự yêu thích đặc biệt cho hai gam màu kinh điển của thời trang là đen và trắng. Tăng Thanh Hà thuộc trường phái thứ hai. Nhiều năm qua, nàng ngọc nữ vẫn luôn là một trong những hình mẫu mặc đẹp của hội chị em, đặc biệt là những ai theo đuổi phong cách tối giản mà sang trọng. Cái hay ở Hà Tăng là ngay cả khi tủ đồ chỉ xoay quanh hai gam màu đen - trắng tưởng chừng cơ bản, cô vẫn có vô số cách biến tấu, khi trẻ trung, phóng khoáng, lúc thanh lịch, kiêu sa. Không cần chạy theo những xu hướng thời trang mới nhất hay diện đồ cầu kỳ, Hà Tăng vẫn tạo dựng được dấu ấn phong cách rất riêng, đủ sức khiến người ta muốn ngắm nhìn và học hỏi.

Nếu cũng dành tình yêu cho thời trang đen trắng, chị em nhất định nên tham khảo 5 công thức phối đồ dưới đây của Hà Tăng. Toàn những món đồ quen thuộc, dễ tìm, dễ mặc nhưng khi kết hợp với nhau lại cho ra những tổng thể vô cùng có gu.

Áo polo đen phối cùng quần Bermuda đồng màu là công thức mặc đẹp vừa trẻ trung, vừa thanh lịch mà chị em rất nên học hỏi từ Hà Tăng. Thay vì kết hợp với giày thể thao, nàng ngọc nữ chọn giày cao gót mũi nhọn màu nude để tôn dáng và tăng vẻ nữ tính. Một chiếc túi xách nhỏ, kính râm và vài món trang sức ánh vàng là đủ để nâng tầm bộ đồ đen đơn giản.

Vẫn trung thành với sắc đen nhưng lần này, Hà Tăng lại mang đến một hình ảnh cá tính và quyến rũ hơn hẳn. Nàng ngọc nữ phối blazer dáng dài với bralette và quần shorts đồng màu, vừa khoe khéo vòng eo, vừa tôn lên đôi chân thon dài. Đáng chú ý, áo khoác và quần shorts đều là thiết kế đến từ local brand Việt Lespoir. Chị em đang tìm kiếm ý tưởng lên đồ cho những buổi tiệc tối hay hẹn hò có thể tham khảo ngay công thức mặc đẹp vừa sexy, vừa sang chảnh này.

Tiếp tục với gam đen, Hà Tăng chọn áo thun đen dáng rộng và chân váy dài cùng tông. Nữ diễn viên thả áo ngoài váy, đeo túi vai bản lớn rồi thêm mũ lưỡi trai và kính đen dáng hẹp. Hai món phụ kiện này làm bản phối có thêm tinh thần thể thao năng động, trong khi đường rủ của váy vẫn giữ nguyên nét nữ tính. Sợi dây chuyền mảnh nổi bật trên nền áo trơn, vừa đủ để phần cổ áo có điểm nhấn. Cho một ngày đi cà phê hoặc chạy việc, chị em cứ thử combo không bao giờ sai là áo thun trơn với chân váy suông, rồi thêm phụ kiện nếu muốn set đồ trông năng động hơn.

Áo thun cổ tròn + quần ống rộng tông màu trắng là bộ đôi đẹp kinh điển được Hà Tăng áp dụng triệt để trong phong cách đời thường. Diện cây đồ này, nàng ngọc nữ ghi điểm với vẻ ngoài trẻ trung, thanh lịch mà vẫn rất thời thượng. Bí quyết để bộ đồ không trở nên đơn điệu nằm ở cách lựa chọn phụ kiện. Hà Tăng khéo léo tạo điểm nhấn bằng túi xách màu xanh olive, giày mũi nhọn và kính râm. Đây là công thức mặc đẹp có tính ứng dụng cao, chị em có thể diện đi làm, đi chơi hay cà phê cuối tuần đều hợp.

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Tối giản nhưng không kém phần thanh lịch, Hà Tăng chọn áo trắng cổ cao nhẹ, tay ngắn và gấu bo phồng. Nhìn từ góc nghiêng, phần thân áo có độ cong rõ, kết hợp với tà đen dài rủ thẳng bên dưới tạo nên một phom dáng rất riêng. Dù outfit vẫn giữ đúng hai màu quen thuộc, nhưng đường nét của chiếc áo đủ khiến tổng thể hút mắt hơn hẳn. Đây cũng là cách biến tấu nếu nàng muốn diện các tông màu cơ bản, hãy thử thêm thắt chút form dáng thú vị cho các item nhé!

- Nơi mua: SIXDO

03:00:43 query returned open=false 03:42:35 dblclick "Hà Tăng có 5 cách biến hai gam màu quen thuộc thành những set đồ đáng lưu." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 03:43:06 dblclick "**Từ áo polo phối quần Bermuda đến blazer khoác ngoài bralette, **" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 03:43:10 dblclick "# Tăng Thanh Hà mặc đen trắng mà mỗi lần lại ra một kiểu đẹp **Từ áo polo phối quần Bermuda đến blazer khoác ngoài bralette, **" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 03:43:32 dblclick "Chiếc kính đen dáng nhỏ chẳng hạn, lúc đi cùng mũ lưỡi trai trông rất casual, khi xuất hiện với tóc tết gọn lại có chút kiêu kỳ." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 03:45:14 dblclick "Ngắm ảnh đời thường của Tăng Thanh Hà, dễ nhận ra cô có vài món mặc đi mặc lại mà lần nào nhìn cũng hay. Chiếc kính đen dáng nhỏ chẳng hạn, lúc đi cùng mũ lưỡi trai trông rất casual, khi xuất hiện với tóc tết gọn lại có chút kiêu kỳ. Đen và trắng cũng được Hà Tăng mặc theo tinh thần ấy. Hai màu quen tới mức có sẵn trong hầu hết mọi tủ đồ, nhưng chỉ cần đổi độ dài của chiếc quần, cách để lộ vòng eo hay dáng túi xách là cả set đã khác hẳn." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 03:45:31 dblclick "## Polo đen và quần Bermuda cho một ngày xuống phố" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 03:46:53 dblclick "Cái hay là cô đổi mood bằng những chi tiết rất dễ học theo. Khi thì chơi với tỷ lệ áo rộng, quần ngắn, lúc lại để một chiếc túi khác tông làm điểm nhấn cho cả bộ." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 03:46:58 dblclick "đen trắng" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 03:47:02 dblclick "đen trắng" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 03:47:29 dblclick "khi mặc dạo phố" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 03:48:04 dblclick "chần bông quai" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 03:48:09 dblclick "túngắn" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 03:48:37 dblclick "phần chân trông" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 03:48:47 dblclick "FDown.vn_Instagram_Video_Downloader_3759" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 03:48:57 dblclick "- Nơi mua tương tự: ## Blazer đen khoác ngoài bralette cho buổi hẹn tối" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 03:49:00 dblclick "## Blazer đen khoác ngoài bralette cho buổi hẹn tối" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 03:49:25 dblclick "hung hình buổi tối lại cho thấy một Hà Tăng" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 03:51:04 dblclick "i lên hình" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 03:51:43 dblclick "- Nơi mua tương tự: Vẫn là một cây đen nhưng nàng "ngọc nữ" lần này lại chọn style sắc sảo hơn. Chiếc blazer dáng dài có vai đứng, cổ gọn và tay xẻ ở cổ tay. Khoảng mở phía trước để lộ bralette viền lưới cùng một chút eo, tạo độ thoáng giữa hai vạt áo dài. Shorts đồng màu nằm gần ngang gấu blazer, làm rõ tỷ lệ giữa phần áo rộng và nổi bật đôi chân cực phẩm. Khuyên tai, nhẫn ánh bạc và chiếc túi đen bóng là những điểm bắt sáng vừa đủ khi lên hình. Muốn diện kiểu này cho một buổi date, chị em có thể phối blazer dài với shorts cạp cao và áo hai dây ôm, đừng quên khoe khéo chút eo để tăng điểm quyến rũ nhé" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 03:52:04 dblclick "SnapInsta-Ai_3971178384422864676_30259244" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 03:52:12 dblclick "## Áo thun và váy dài cũng có thể phối cùng mũ lưỡi trai" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 03:52:40 dblclick "Đến set đồ ở quán ăn" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 03:54:18 dblclick "hiện rõ" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 03:54:50 dblclick "mũ lưỡi trai" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 03:54:58 dblclick "SnapInsta-Ai_3945438897881550267_30259244" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 03:55:06 dblclick "## Cả cây trắng trông có gu nhờ cách chọn phụ kiện" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 03:56:08 dblclick "trắng" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 03:56:53 dblclick "chiếm một khoảng vừa đủ" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 03:57:00 dblclick "nền" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 03:57:39 dblclick "bộ đồ" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 03:57:53 dblclick "cùng nhóm tông trầm." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 03:58:22 dblclick "SnapInsta-Ai_DcKmQWQHxH-" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 03:58:24 dblclick "## Áo trắng phom phồng làm mới công thức trắng trên đen dưới" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 03:58:54 dblclick "SnapInsta-Ai_DdLnL7sH3fX" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 03:59:04 dblclick "Trong khung hình bên bức tranh hoa" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 03:59:48 dblclick "tết tóc gọn ra sau để lộ cổ áo, thêm" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 03:59:54 dblclick "Cô tết tóc gọn ra sau để lộ cổ áo," sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 04:00:18 dblclick "Nữ diễn viên không quên thêm phụ kiện kính đen dáng hẹp, khuyên tai kim loại và túi xách nhỏ. Bộ đồ" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 04:00:29 dblclick "người ta muốn nhìn kỹ thêm một ch" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 04:00:37 dblclick "người ta muốn nhìn kỹ thêm một chút" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 04:00:51 dblclick "**Lần tới khi diện trắng trên đen dưới, chị em có thể thử áo gấu phồng với chân váy dài dáng suông và buộc tóc gọn để chiếc áo có dịp lên tiếng.**" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 04:02:37 dblclick "thú vị" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 04:02:44 dblclick "Đây cũng là cách biến tấu" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 04:02:50 dblclick "nổi bật" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 04:02:54 dblclick "tập trung vào form dáng nổi bật để outfit có điểm nhấn rõ nét hơn nhé!" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 04:05:27 dblclick "SIXDO" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 04:07:42 dblclick "Áo" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 04:07:59 dblclick "Quần" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 04:08:47 dblclick "Áo" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 04:09:59 dblclick "Chân váy" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 04:10:38 dblclick "Áo" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 04:10:40 dblclick "Áo" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 04:10:48 dblclick "Quần" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 04:12:07 dblclick "Áo" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 04:18:32 dblclick "LESPOIR" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false