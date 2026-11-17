Cả hai nghệ sĩ đã tạo nên một màn kết hợp mãn nhãn: một bên là Chi Pu quyến rũ, sắc sảo với vẻ đẹp ngày càng thăng hạng; bên còn lại là Anh Tú Atus điển trai, lịch lãm với phong cách cá tính. Đặc biệt, diện mạo của Chi Pu trong đoạn clip còn khiến nhiều người thích thú bởi một lần nữa chứng minh sức hút của công thức càng đơn giản càng đẹp.

Khung hình visual đắt giá khi Chi Pu đứng cạnh Anh Tú Atus. (Nguồn: SUNSEEshowbiz)

Chi Pu và Anh Tú Atus đều là 2 nghệ sĩ sở hữu nhan sắc hàng đầu showbiz Việt hiện nay.

Chi Pu xuất hiện với chiếc váy lụa đen ngắn ôm vừa vặn cơ thể, thiết kế không tay và phần cổ cao kín đáo. Phom váy gọn gàng, ít chi tiết giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh, bờ vai thon cùng đường cong nữ tính của mỹ nhân sinh năm 1993. Thay vì lựa chọn những thiết kế cắt xẻ táo bạo hay đính kết cầu kỳ thường thấy trên thảm đỏ, cô ưu tiên một item cơ bản nhưng có khả năng làm nổi bật hình thể. Chính sự tiết chế này lại tạo nên hiệu quả thị giác đáng kể, giúp người mặc trông sang trọng và cuốn hút mà không cần quá nhiều điểm nhấn.

Mẫu váy đơn giản nhưng tôn lên được vóc dáng thon gọn cùng làn da trắng của Chi Pu.

Kiểu tóc cũng là yếu tố góp phần hoàn thiện diện mạo của Chi Pu. Mái tóc dài màu nâu đen được buông xõa tự nhiên, tạo độ phồng và uốn xoăn nhẹ ôm lấy gương mặt. Phần tóc rẽ ngôi, những lọn tóc mềm rủ xuống hai bên càng làm nổi bật đường nét thanh tú của cựu hot girl Hà Thành. Lối trang điểm tập trung vào đôi mắt, kết hợp sắc môi trầm nhẹ khiến tổng thể thêm phần sắc sảo, trưởng thành. Không có quá nhiều phụ kiện hay chi tiết làm đẹp phức tạp, Chi Pu vẫn sở hữu diện mạo nổi bật giữa đám đông. Nhiều khán giả cũng dành lời khen cho lựa chọn này, cho rằng nữ nghệ sĩ không nhất thiết phải diện đồ lộng lẫy mới có thể gây ấn tượng. Đôi khi, một chiếc váy đen vừa vặn cùng mái tóc buông xõa đơn giản đã đủ để nhan sắc của cô trở thành tâm điểm.

Kiểu tóc và layout makeup lần này vô cùng phù hợp với vẻ đẹp của Chi Pu.

Tạo hình đơn giản của Chi Pu khiến cả cõi mạng xao xuyến.

Không phải ngẫu nhiên Chi Pu nhiều lần được cộng đồng mạng ưu ái gọi là một trong những mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam. Sở hữu gương mặt nhỏ, đôi mắt to, sống mũi cao và đường nét hài hòa, Chi Pu có khả năng biến hóa linh hoạt giữa nhiều phong cách, từ ngọt ngào, trong trẻo đến quyến rũ, sắc sảo. Ở những khung hình đời thường hay qua ống kính ghi hình trực tiếp, cô vẫn duy trì được diện mạo nổi bật nhờ thần thái tự tin và cách chăm chút ngoại hình chỉn chu. Bên cạnh đó, vẻ đẹp của nữ ca sĩ còn nằm ở khả năng làm chủ hình ảnh. Khi diện trang phục gợi cảm, mỹ nhân sinh năm 1993 toát lên vẻ quyến rũ, trưởng thành; lúc lựa chọn những item tối giản, cô lại ghi điểm nhờ nét thanh lịch, sang chảnh và gương mặt sáng.

Chi Pu biến hóa với nhiều phong cách mỗi khi tham dự sự kiện.

Đáng chú ý, sức hút nhan sắc của Chi Pu còn được ghi nhận ở phạm vi quốc tế. Tháng 8 vừa qua, cô được chuyên trang TC Candler đưa vào danh sách đề cử cho bảng xếp hạng thường niên 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, đặc biệt khi nữ nghệ sĩ đang ngày càng mở rộng hoạt động tại thị trường quốc tế. Dù việc được đề cử chưa đồng nghĩa với một vị trí trong danh sách cuối cùng, đây vẫn là sự ghi nhận đáng chú ý đối với sức hút hình ảnh của mỹ nhân sinh năm 1993.

Từ một hot girl nổi tiếng của thế hệ đầu, Chi Pu đã trải qua nhiều năm hoạt động ở các lĩnh vực diễn xuất, âm nhạc và giải trí để xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng. Cùng với sự thay đổi trong phong cách, nhan sắc của cô cũng ngày càng định hình theo hướng trưởng thành, sắc sảo và quyến rũ hơn.

Ngay cả những khoảnh khắc đời thường, Chi Pu cũng khiến người nhìn khó mà rời mắt.

Ảnh: TikTok, Instagram.