Mới đây, đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện giữa NSND Xuân Bắc và bố trong chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần bất ngờ được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội. Đây là trích đoạn trong tập 4 của chương trình, phát sóng vào tháng 8/2021, khi nam nghệ sĩ là khách mời và lần đầu có dịp kể nhiều câu chuyện về gia đình lớn của mình.

Đáng chú ý, trong cuộc gọi kết nối với trường quay, bố nam nghệ sĩ đã tiết lộ câu chuyện phía sau tên gọi của con trai. Ông cho biết mình tên là Nguyễn Nhật Thăng, vì vậy các anh trai của Xuân Bắc đều được đặt tên đệm là Nhật theo tên bố. Riêng người con út lại có tên đệm khác biệt là Xuân.

NS Xuân Bắc xúc động với những chia sẻ từ bố trên sóng chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần. Ảnh chụp màn hình VTV.

Lý giải về lựa chọn này, ông chia sẻ: "Tôi có 5 đứa con, đứa nào cũng quý, cũng thương, mà quý nhất là Xuân Bắc vì có tính văn nghệ sĩ giống bố. Các anh của Bắc có tên đệm là Nhật như tôi, còn riêng Bắc tên đệm là Xuân cho vui". Trong đó, chữ Xuân được lựa chọn với mong muốn con trai luôn vui vẻ, yêu đời như mùa xuân. Một cái tên tưởng chừng đơn giản nhưng lại chứa đựng tình cảm và kỳ vọng riêng của người bố dành cho con út.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý khi được nhắc lại. Không ít khán giả thích thú trước cách đặt tên vừa gần gũi, vừa mang ý nghĩa riêng của gia đình nam nghệ sĩ. Đặc biệt, lời chia sẻ đầy tự hào của người bố về cậu con trai út cũng khiến nhiều người chú ý. “Xúc động quá, bố tình cảm quá”, “Đấy, bây giờ con trai đã là niềm tự hào của bố”, “Bố Xuân Bắc tình cảm quá, nói chuyện lại còn duyên dáng nữa chứ”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Cũng trong số phát sóng này, anh cho biết gia đình mình có 5 anh chị em, gồm 4 trai và 1 gái. Trong số đó, chỉ duy nhất anh lựa chọn theo đuổi con đường nghệ thuật. Nam nghệ sĩ tiết lộ bố mẹ luôn tôn trọng quyết định của các con, không áp đặt phải học ngành nào hay làm công việc gì. Thay vào đó, bố chỉ đặt ra một nguyên tắc: "Con học trường nào cũng được, con học nghề nào cũng được nhưng con phải giỏi".

Nam nghệ sĩ sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em. Ảnh: Cuộc Hẹn Cuối Tuần.

Chính quan điểm này đã ảnh hưởng đến lựa chọn nghề nghiệp của NS Xuân Bắc. Sau khi thi đại học và đỗ nhiều trường, anh từng đứng trước không ít lựa chọn trước khi quyết định theo học Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Với mong muốn theo đuổi nghệ thuật, nam nghệ sĩ nhận được sự ủng hộ từ bố mẹ và được tự quyết định con đường tương lai của mình.

Đằng sau sự ủng hộ ấy là những năm tháng gia đình chắt chiu từng khoản tiền để nuôi con ăn học. Bố NS Xuân Bắc kể, nhà có bao nhiêu lợn, gà đều được tính toán để bán lấy tiền phục vụ những khoản chi tiêu cần thiết, trong đó có học phí của các con. Có lần, anh được bố mẹ đưa tiền đóng học nhưng sau đó lại quay về gửi lại một phần vì thương bố mẹ vất vả. Người bố nhớ lại câu chuyện ấy với sự xúc động. Anh cũng nhiều lần bày tỏ sự biết ơn vì bố mẹ đã luôn tin tưởng, tôn trọng quyết định của mình.

Sinh năm 1976 tại Phú Thọ, Xuân Bắc tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1995. Trong nhiều năm làm nghề, anh trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả qua các bộ phim truyền hình, đặc biệt, vai Núi trong Sóng ở đáy sông và hình tượng Nam Tào trong chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã góp phần tạo nên dấu ấn riêng của nam nghệ sĩ. Bên cạnh diễn xuất, Xuân Bắc còn được yêu mến qua vai trò MC của nhiều chương trình như Hỏi xoáy đáp xoay, Đuổi hình bắt chữ, Vua tiếng Việt.

NS Xuân Bắc nổi tiếng với vai Nam Tào trong Táo Quân.

Không chỉ hoạt động trên sân khấu và truyền hình, anh còn từng đảm nhận nhiều vị trí quản lý trong lĩnh vực nghệ thuật. Tháng 9/2016, anh được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Đến tháng 1/2021, nam nghệ sĩ tiếp tục được giao trọng trách Giám đốc nhà hát. Năm 2024, anh được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Năm 2016, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Đến năm 2023, anh được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

NSND Xuân Bắc hiện là Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

NS Xuân Bắc thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống đời thường lên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Ở thời điểm hiện tại, anh dành nhiều thời gian cho công tác quản lý, điều hành và các hoạt động chuyên môn của ngành văn hóa, nghệ thuật.

Dù đảm nhận cương vị mới, Xuân Bắc vẫn giữ được sự quan tâm của công chúng. Những khoảnh khắc giao lưu, trò chuyện hay các đoạn clip cũ ghi lại nét diễn hài hước, duyên dáng của anh thỉnh thoảng vẫn được chia sẻ lại trên mạng xã hội. Trên nền tảng mạng xã hội cá nhân, Xuân Bắc vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh cuộc sống đời thường, chia sẻ thói quen, sở thích, mâm cơm nhà,...