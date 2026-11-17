Vào ngày 15/11, Han Won-seok, 34 tuổi, thủ khoa kỳ thi kế toán thuế quốc gia lần thứ 63 của Hàn Quốc, thừa nhận đã gian lận bằng trí tuệ nhân tạo (AI) trong một video đăng trên kênh YouTube của luật sư riêng. Trong video, khuôn mặt của anh được che đi.

"Tôi đã gian lận bằng cách chụp đề thi bằng một chiếc camera siêu nhỏ, gửi cho AI rồi xem đáp án trên điện thoại thông minh", Han Won-seok cho biết. Sau đó, anh đã tự ra trình diện cảnh sát Seoul.

Ở vòng thi thứ nhất hồi tháng 4, Han Won-seok trả lời đúng 159 trên 160 câu, đạt 397,5/400 điểm. Ở vòng thứ hai, anh tiếp tục đứng đầu với 663/800 điểm.

Không chỉ vậy, Han Won-seok cho biết đã dùng cùng thủ đoạn ở cả hai vòng thi kế toán thuế và vòng thứ nhất của kỳ thi kế toán viên công chứng (CPA).

Trước đó, Cơ quan Phát triển Nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea), đơn vị tổ chức kỳ thi, từng khẳng định không tìm thấy bằng chứng cụ thể nào cho các nghi vấn gian lận. Bản thân Han Won-seok cũng phủ nhận, kể cả đồn đoán rằng anh dùng kính thông minh tích hợp AI. Thực tế, thủ đoạn của anh không liên quan đến kính AI.

Lý giải hành vi của mình, Han Won-seok cho biết nỗi lo về tương lai và mong muốn một lần nữa khiến bố mẹ tự hào đã đẩy anh đến hành vi gian lận. "Tôi vô cùng hối hận về những gì mình đã làm", Han nói.

Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc đang tìm cách đình chỉ hiệu lực chứng chỉ của Han Won-seok. Theo luật Hàn Quốc, hành vi gian lận có thể khiến kết quả thi bị hủy và thí sinh bị cấm dự thi trong 5 năm.

Ngay trong ngày 15/11, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn về ngăn chặn gian lận thi cử bằng AI, do ông Ha Joon-kyung, người đứng đầu Văn phòng Hoạch định chính sách, chủ trì. Cuộc họp yêu cầu rà soát các nghi vấn gian lận bằng AI ở toàn bộ kỳ thi cấp chứng chỉ quốc gia.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học (Suneung) diễn ra vào ngày 19/11. Nhà chức trách cho biết sẽ áp dụng quy trình kiểm tra thiết bị AI với tất cả thí sinh, huy động mọi biện pháp có thể, kể cả camera ảnh nhiệt, và bố trí nhân sự chuyên trách tại từng điểm thi. Bộ Giáo dục khẳng định không lùi lịch thi.

Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) cũng cho biết đã siết các biện pháp chống gian lận bằng AI, bao gồm kiểm tra kính mắt của thí sinh.

Theo tờ Seoul Economic Daily, thiết bị AI dùng để gian lận chỉ có giá khoảng 110.000 won. Đáng chú ý, trong một buổi thi thử do HRD Korea thực hiện, máy dò sóng vô tuyến đã không phát hiện được kính AI.

Vụ việc cho thấy những thiết bị AI giá rẻ, nhỏ gọn đang đặt ra thách thức mới cho công tác coi thi tại Hàn Quốc, nơi kết quả các kỳ thi quốc gia có ảnh hưởng lớn tới con đường sự nghiệp của người trẻ.

Theo Korea Times, Korea Herald, Seoul Economic Daily