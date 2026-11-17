Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, người đã điện đàm với ông Putin hồi tháng trước, nói với Financial Times rằng các nhà đàm phán Mỹ xứng đáng được ghi nhận vì đã khơi lại tiến trình đàm phán đình trệ giữa Moscow và Kyiv, đồng thời ủng hộ sự tham gia của châu Âu trong các cuộc thương lượng sắp tới.

“Chúng ta đã phó mặc việc châu Âu tiếp xúc với Nga quá lâu, và tôi cho rằng điều đó là vô trách nhiệm,” Tổng thống Stubb nói. “Giờ đây, khi đã có một khuôn khổ, tôi nghĩ các lãnh đạo châu Âu nên trực tiếp làm việc với ông Putin, với cùng một thông điệp và những luận điểm chung.”

Tổng thống Phần Lan nói châu Âu đang đứng trước ngã rẽ: lặp lại Hiệp định Yalta năm 1945, theo đó Trung và Đông Âu nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô, hay đi theo tinh thần Định ước Helsinki năm 1975, văn kiện góp phần giảm căng thẳng Đông–Tây và thúc đẩy chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ cùng nhân quyền.

Khi được hỏi liệu Mỹ có đang đứng về phía “Yalta” hay không, ông Stubb nói “hy vọng là không”.

“Chúng ta chưa biết Mỹ sẽ nghiêng về phía nào. Có lẽ hiện tại nước này đang nghiêng nhiều hơn về phía Yalta, nhưng trong tương lai có thể sẽ nghiêng về phía Helsinki,” ông nói. “Điều đó không ngăn chúng ta tiếp xúc, và tôi nghĩ chúng ta cần tiếp tục làm như vậy.”

“Chúng ta phải hiểu rằng Nga chưa thắng cuộc chiến này. Nói thẳng ra, Nga cũng sẽ không thắng cuộc chiến này.”

Tổng thống Stubb cho biết ông Putin “sẵn sàng đối thoại với châu Âu”, dù châu lục này đã “chậm trễ” trong việc tổ chức các cuộc tiếp xúc.

Tuần trước, các lãnh đạo Liên minh châu Âu nhất trí rằng châu Âu sẽ cử đại diện tham gia đàm phán Nga–Ukraine, gồm quan chức từ Pháp, Đức, Italy, Ba Lan và Anh, cùng đại diện các thể chế EU và NATO. Ông Stubb và các lãnh đạo khác sẽ gặp nhau tại Berlin vào thứ Ba để tiếp tục thảo luận về nội dung lập trường chung của châu Âu.

Tham khao: FT