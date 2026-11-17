Nhà ngoại giao Nga Marat Berdyev cảnh báo London sẽ phải đối mặt với “hậu quả nghiêm trọng” nếu hạn chế quyền tham gia G20 của Nga trong nhiệm kỳ chủ tịch năm 2027.

Anh sẽ đảm nhận chức chủ tịch G20 vào năm 2027, với hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo dự kiến diễn ra tại Manchester ngày 27–28/11. Nước này cũng lên kế hoạch tổ chức các cuộc họp cấp bộ trưởng trên cả nước, trong đó có cuộc họp của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương tại Edinburgh vào tháng 7.

Trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti đăng hôm thứ Hai, Marat Berdyev, Đại sứ lưu động của Nga phụ trách các vấn đề G20 và APEC, chỉ trích những phát biểu mà ông gọi là “mâu thuẫn” của quan chức Anh về việc Moscow tham dự các cuộc họp năm tới. Ông cho rằng London chưa nắm rõ những nguyên tắc cơ bản của ngoại giao quốc tế.

Khi hội nghị thượng đỉnh được công bố hồi tháng 9, truyền thông Anh đưa tin lời mời sẽ được gửi tới tất cả thành viên G20, trong đó có Nga, bất chấp căng thẳng liên quan đến xung đột Ukraine.

Tuy nhiên, Thủ tướng Anh Andy Burnham hồi đầu tháng này nói London không định mời Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Manchester, đồng thời thừa nhận Nga không thể bị loại khỏi hội nghị vì vẫn là thành viên G20. Ông Burnham nói ông Putin “sẽ không đến vì đang có lệnh trừng phạt chưa được giải quyết”.

Tuy nhiên, chế độ trừng phạt của Anh không cấm Tổng thống Nga đi lại. Khi các biện pháp trừng phạt được áp dụng lần đầu vào năm 2022, quan chức Anh từng nói ngoại lệ này nhằm cho phép các cuộc gặp ngoại giao.

Bình luận về những phát biểu của giới chức Anh, ông Berdyev mỉa mai rằng chính phủ mới “dường như vẫn đang tìm hiểu những điểm tinh tế của ngoại giao”. Ông nhấn mạnh G20 là cơ chế hoạt động theo tinh thần đồng thuận, thuộc về tất cả các thành viên như nhau.

“Chúng ta sẽ xem London hành xử trên thực tế ra sao,” ông Berdyev nói. “Có một điều rõ ràng: mọi hành vi xâm phạm quyền của Nga đều sẽ phải trả giá. Bất kỳ hành động tùy tiện nào như vậy cũng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Chúng tôi cho rằng tốt hơn hết là tránh kịch bản đó”.

Ông Putin lần gần nhất trực tiếp dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào năm 2019 tại Osaka, Nhật Bản. Kể từ khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022, Nga vẫn cử phái đoàn tham dự các cuộc họp thường niên; trong hầu hết các trường hợp, phái đoàn do Ngoại trưởng Sergey Lavrov dẫn đầu.

Tổng thống Putin cũng phát biểu qua video tại cuộc họp G20 đặc biệt do Ấn Độ tổ chức vào tháng 11/2023.

Hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay sẽ diễn ra tại Miami vào giữa tháng 12. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời ông Putin tham dự, động thái khiến 14 thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng có lập trường cứng rắn với Nga kêu gọi ông rút lại lời mời. Họ cho rằng cần cô lập Moscow trên trường quốc tế để gây sức ép buộc ông Putin tham gia đàm phán hòa bình.

Điện Kremlin chưa phản hồi lời mời. Ông Berdyev cho biết Moscow đã bắt đầu chuẩn bị phái đoàn. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Pankin hồi đầu tháng bày tỏ hy vọng hội nghị tại Miami sẽ giúp khôi phục hợp tác giữa các nền kinh tế lớn trên cơ sở lợi ích chung và bình đẳng.

Theo RT