Theo bà Kristalina Georgieva, đà tăng trưởng toàn cầu đang dựa nhiều vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Nếu niềm tin của nhà đầu tư suy giảm đột ngột hoặc dòng vốn rút khỏi ngành, tăng trưởng kinh tế có thể yếu đi và rủi ro ổn định tài chính gia tăng.

Phát biểu với CNBC bên lề hội nghị ASEAN tại Philippines ngày 16/11, bà ví nền kinh tế thế giới như đang đứng trên một chân AI. Theo bà, nếu trụ cột này chao đảo, hệ thống tài chính có thể gặp khó khăn.

IMF ước tính các giao dịch tài trợ tuần hoàn giữa những doanh nghiệp AI đã vượt nhẹ mốc 1.000 tỷ USD; khoảng hai phần ba tổng số tiền này đến từ nợ. Mô hình thường thấy là nhà đầu tư rót vốn cho một công ty AI, rồi khoản tiền quay trở lại bên tài trợ thông qua đơn đặt hàng mua sản phẩm hoặc dịch vụ.

Bà Georgieva nói quy mô hiện tại chưa quá lớn, nhưng tốc độ gia tăng khiến tổ chức này phải theo dõi sát.

Nvidia được nêu là một mắt xích quan trọng trong các thỏa thuận tài trợ xoay vòng liên quan đến hạ tầng AI. Một nhà phân tích của UBS ước tính nếu hoạt động cấp vốn từ Nvidia giảm mạnh, hệ thống có thể mất ít nhất 50 tỷ USD, trong bối cảnh lãi suất cao đã làm chi phí vay của doanh nghiệp tăng lên.

AI hiện là động lực đáng kể cho đầu tư và thương mại toàn cầu. IMF đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2026 lên 3,1% trong tháng 10. Tuy nhiên, tổ chức này cũng cảnh báo trong kịch bản xấu, nếu AI không đáp ứng kỳ vọng của thị trường, giá cổ phiếu Mỹ có thể giảm 20% trong năm nay và sản lượng toàn cầu đến năm 2028 thấp hơn 1,1% so với kịch bản cơ sở.

Bà Georgieva nhận định kỳ vọng của nhà đầu tư đang đi trước những gì công nghệ đã chứng minh được, khiến một số đợt điều chỉnh định giá là khó tránh. Bà mô tả biến động thị trường gần đây là có trật tự, song nhấn mạnh IMF cần tiếp tục cảnh giác.

Tham khảo: CNBC