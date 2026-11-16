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Một ông lão 96 tuổi vừa cho đi 143 nghìn tỷ đồng để làm từ thiện: Đây chỉ là số tiền của 1 năm

| | Tài chính quốc tế

Một ông lão 96 tuổi vừa cho đi 143 nghìn tỷ đồng để làm từ thiện: Đây chỉ là số tiền của 1 năm

Warren Buffett trao cổ phiếu Berkshire trị giá khoảng 5,5 tỷ USD cho bốn quỹ từ thiện, đồng thời nhấn mạnh lòng tốt có thể lan tỏa và tích lũy theo thời gian.

Warren Buffett đã trao lượng cổ phiếu Berkshire Hathaway trị giá khoảng 5,5 tỷ USD cho bốn quỹ từ thiện, tiếp tục mở rộng hoạt động cho đi thường niên của mình.

Theo CNBC, khoản quyên góp năm nay lớn hơn năm trước. Ông chuyển đổi 6.150 cổ phiếu hạng A thành 9.225.000 cổ phiếu hạng B. Quỹ Susan Thompson Buffett nhận 3.690.000 cổ phiếu; ba quỹ Sherwood, Howard G. Buffett và NoVo — do các con ông điều hành — mỗi quỹ nhận 1.845.000 cổ phiếu.

Sau đợt chuyển nhượng, Buffett vẫn nắm 182.140 cổ phiếu hạng A, trị giá ước tính khoảng 162 tỷ USD. Ông nhắc lại kế hoạch trao toàn bộ cổ phiếu Berkshire còn lại cho bốn quỹ, với mục tiêu tăng quy mô các khoản tài trợ qua từng năm. Khả năng đạt mục tiêu này còn phụ thuộc vào diễn biến thị trường chứng khoán.

Trong thông điệp thường niên nhân dịp Lễ Tạ ơn, nhà đầu tư huyền thoại viết rằng lòng tốt không chỉ đem lại giá trị ngay lúc được trao mà còn tích lũy và lan tỏa theo thời gian. Ông bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực cũng như sự tận tâm của các con trong hoạt động thiện nguyện. Buffett cũng nhắc đến những người thầy từng giúp ông và cố Phó chủ tịch Berkshire Charlie Munger thành công, qua đó tạo điều kiện để họ chia sẻ lại những lợi ích ấy với cộng đồng.

Bức thư năm nay ngắn hơn thông điệp Lễ Tạ ơn năm ngoái. Tỷ phú Buffett cho biết các khoản quyên góp phù hợp với kế hoạch ông từng công bố, trong đó số tiền tài trợ từ các quỹ sẽ tăng dần.

Cổ phiếu Berkshire gần đây tăng hơn 19% kể từ đầu quý IV và khép lại tuần trước với bốn phiên liên tiếp lập mức đóng cửa cao kỷ lục. Trong khi đó, S&P 500 giảm khoảng 1,2% trong cùng giai đoạn. Đà tăng giúp Berkshire vượt chỉ số chuẩn khoảng 7,5 điểm phần trăm tính từ đầu năm.

Cổ phiếu công ty được một số nhà đầu tư xem như nơi trú ẩn giữa những lo ngại xoay quanh làn sóng đầu tư AI, biến động doanh nghiệp và rủi ro địa chính trị. Huyền thoại Buffett kết thúc thông điệp bằng lời nhắn mọi người hãy cảm ơn một người rộng lượng trong cuộc đời mình, và tốt hơn nữa, hãy trở thành người giúp đỡ người khác.

Tham khảo: CNBC

Hồng Duy

Việt Nam hàng ngày

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