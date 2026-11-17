Về quy mô, thân đập dùng khoảng 27,2 triệu m3 bê tông. Đập Grand Coulee của Mỹ, từng giữ kỷ lục thế giới, dùng gần 12 triệu yard khối bê tông, tức khoảng 9,2 triệu m3, chỉ bằng khoảng một phần ba. Đập dài 2.335 m, cao 181 m, tạo ra hồ chứa dung tích 39,3 tỷ m3 nước, kéo dài khoảng 600 km ngược dòng. Công trình khởi công tháng 12/1994, thân đập hoàn thành năm 2006 và các tổ máy được đưa vào vận hành đầy đủ vào năm 2012.

Lý do Trung Quốc xây công trình này nằm ở lịch sử lũ lụt của Trường Giang. Lưu vực sông có khoảng 400 triệu dân, và trận lũ năm 1931 được cho là làm chết tới 4 triệu người. Hồ Tam Hiệp có 22,15 tỷ m3 dung tích dành riêng cho phòng lũ, giúp nâng tiêu chuẩn chống lũ cho đoạn sông Kinh Giang từ mức mười năm một lần lên một trăm năm một lần. Theo nghiên cứu khả thi của dự án, mục tiêu là bảo vệ khoảng 10 triệu dân sống trên 20.000 km² bãi bồi hạ du, trong khi một số tài liệu khác nêu con số hơn 15 triệu người.

Không chỉ chống lũ, Tam Hiệp còn là nhà máy thủy điện có công suất lớn nhất thế giới. Với 32 tổ máy 700 MW cùng hai tổ máy nhỏ, tổng công suất lắp đặt đạt 22.500 MW, và sản lượng điện năm 2018 là 101,6 TWh, tức hơn 100 tỷ kWh. Theo ước tính của một số tổ chức nghiên cứu năng lượng, lượng điện này đủ cung cấp cho khoảng 60 đến 80 triệu hộ gia đình, tương đương khoảng 2% tổng lượng điện tiêu thụ của Trung Quốc. Đập cũng giúp cải thiện vận tải thủy trên sông Trường Giang.

Tuy nhiên, công trình này cũng gây nhiều tranh cãi. Ước tính số người phải di dời dao động từ 1,13 đến khoảng 1,4 triệu, nhiều di tích văn hóa bị nhấn chìm. Hiệu quả chống lũ cũng bị đặt dấu hỏi: sau trận lũ lớn năm 2020, một số nhà địa chất cho rằng vai trò của đập trong kiểm soát lũ là có giới hạn, vì nhiều đợt lũ gần đây bắt nguồn từ các nhánh sông đổ vào Trường Giang ở phía hạ lưu đập.