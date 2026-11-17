Đáng chú ý nhất là Agioi Fanendes, tàu chở khoảng 40.000 tấn diesel Nga, tương đương gần 320.000 thùng. Con tàu rời cảng Primorsk của Nga và ban đầu khai báo New York - New Jersey là điểm đến, với thời gian dự kiến cập cảng khoảng ngày 7/11.

Tuy nhiên, đến ngày 15/11, dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy Agioi Fanendes vẫn ở ngoài khơi bờ Đông nước Mỹ, cách đất liền hàng trăm km. Thay vì hiển thị một cảng đến cụ thể, tàu phát tín hiệu “chờ chỉ thị”.

Eastern Mediterranean Maritime Limited, đơn vị vận hành tàu, cho biết cảng dỡ hàng vẫn chưa được xác nhận. Điều này đồng nghĩa gần 320.000 thùng diesel Nga trên tàu vẫn chưa thể vào Mỹ dù đã vượt Đại Tây Dương.

Agioi Fanendes không phải tàu duy nhất rời Primorsk với kế hoạch ban đầu hướng tới Mỹ. Talisman và Leruo cũng khởi hành từ cảng Nga vào giữa tháng 10 và từng khai báo điểm đến ở bờ Đại Tây Dương của Mỹ. Tuy nhiên, cả hai sau đó thay đổi hành trình.

Talisman đã cập cảng Alexandria của Ai Cập, trong khi Leruo chuyển hướng về Brazil. 2 tàu này đều nằm trong danh sách trừng phạt của Anh và châu Âu. Riêng Talisman còn chịu lệnh trừng phạt của Mỹ, khiến khả năng đưa hàng vào một cảng của Mỹ càng gặp nhiều trở ngại.

Việc các tàu lần lượt thay đổi hành trình cho thấy thỏa thuận diesel được Washington và Moscow công bố đang gặp khó khăn khi đi vào thực tế. Một trong những trở ngại lớn nhất là tranh cãi về tính hợp pháp của việc đưa nhiên liệu có nguồn gốc Nga vào Mỹ.

Luật Chấm dứt nhập khẩu dầu Nga được Mỹ thông qua năm 2022 cấm nhập khẩu dầu và các sản phẩm năng lượng có nguồn gốc Nga, trong đó có diesel.

Luật đặt ra một số điều kiện để lệnh cấm có thể được dỡ bỏ, trong đó Tổng thống phải xác nhận với Quốc hội về những thay đổi liên quan đến hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine, mối đe dọa đối với các thành viên NATO và quyền lựa chọn chính phủ của người dân Ukraine.

Bộ Tài chính Mỹ sau đó cấp giấy phép cho phép thực hiện một số giao dịch liên quan đến diesel Nga theo thỏa thuận mới.

Tuy nhiên, một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng cho rằng giấy phép hành pháp không thể vô hiệu hóa những điều kiện đã được Quốc hội quy định trong luật năm 2022. Các nghị sĩ đã gửi thư tới lãnh đạo 6 ngân hàng lớn cũng như cơ quan quản lý cảng tại New York, New Jersey và Texas, cảnh báo về nguy cơ pháp lý nếu họ tham gia đưa diesel Nga vào Mỹ.

Theo lập luận của nhóm này, doanh nghiệp biết rõ nguồn gốc hàng hóa vẫn có thể đối mặt trách nhiệm pháp lý nếu mua hoặc hỗ trợ nhập khẩu nhiên liệu Nga.

Thống đốc New Jersey Mikie Sherrill cũng cảnh báo các doanh nghiệp khai thác cảng và kho chứa về hậu quả nếu tham gia hoạt động nhập khẩu bị xác định là trái luật.

Trong khi đó, Charles Lichfield, chuyên gia thuộc Trung tâm Địa kinh tế của Hội đồng Đại Tây Dương, cho rằng vấn đề với doanh nghiệp Mỹ không chỉ nằm ở khả năng bị xử lý pháp lý mà còn là rủi ro về danh tiếng.

Giấy phép của Bộ Tài chính có thể giúp doanh nghiệp tránh một số biện pháp trừng phạt, nhưng đạo luật năm 2022 vẫn còn hiệu lực. Điều này tạo ra sự không chắc chắn về khả năng doanh nghiệp tham gia giao dịch có thể bị điều tra trong tương lai.

Áp lực chính trị cũng gia tăng. Đại diện tổ chức Razom for Ukraine cho rằng những doanh nghiệp tham gia giao dịch có nguy cơ trở thành đối tượng điều tra của Quốc hội.