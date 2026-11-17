Tuy nhiên, con số này giảm 36% so với tháng 9 và thấp hơn 63% so với tháng 10/2025, thời điểm nhu cầu bị đẩy cao bởi đợt "siết" bạc năm ngoái.

Điều đáng chú ý là mức sụt giảm này xảy ra khi giá bạc đã rơi khoảng 18%, từ quanh 60 USD xuống còn khoảng 49 USD/ounce. Tại Việt Nam, bạc Phú Quý có giá xấp xỉ 40 triệu đồng/kg bán ra.

Heraeus nhận định giá thấp hơn là tiền đề để tạo làn sóng mua đáng kể. Tuy nhiên, nhà đầu tư có lẽ vẫn muốn chờ tín hiệu hồi phục của giá trước khi xuống tiền. Perth Mint cũng cho biết một phần nguyên nhân là tháng 10 không có sản phẩm đột phá mới.

Dù vậy, bức tranh cả năm vẫn khả quan. Tính từ đầu năm, doanh số bạc của Perth Mint đạt 7,6 triệu ounce, cao hơn 31% so với năm 2025, nhờ hai tháng đầu năm rất mạnh. Các kim loại khác cùng tháng không khá hơn: doanh số vàng giảm 30% xuống 32.900 ounce, bạch kim giảm 66% xuống 1.600 ounce.

Kỳ vọng tăng lãi suất đè nặng lên kim loại quý. Vàng đã trả lại phần lớn mức tăng của tuần trước và rơi xuống dưới 4.000 USD/ounce. Giá từng giữ trên 4.100 USD, nhưng yếu đi rõ rệt sau khi Mỹ công bố số liệu lạm phát, quay về gần vùng đáy của năm hồi đầu tháng 11. USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại đã xóa phần lớn đà hỗ trợ sau cuộc bầu cử giữa kỳ.

Lạm phát nóng hơn dự báo. CPI tháng 10 của Mỹ tăng 0,4% so với tháng trước, vượt mức dự báo 0,3%. CPI lõi tăng 0,3% tháng thứ ba liên tiếp, trong khi thị trường kỳ vọng 0,2%. Vài giờ trước khi số liệu ra mắt, Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết nên cân nhắc mức tăng 50 điểm cơ bản nếu CPI lõi quanh 0,3% trở lên.

Lợi suất tăng vọt. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn hai năm lên khoảng 4,76%, cao hơn khoảng 75 điểm cơ bản so với mức trần của lãi suất chính sách Fed, cho thấy thị trường kỳ vọng việc thắt chặt còn tiếp diễn sau tháng 12. Lợi suất thực kỳ hạn 10 năm quay lại trên 2,8%. Thị trường hiện coi việc Fed tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 12 là gần như chắc chắn, với khoảng 10% khả năng là mức 50 điểm cơ bản.

Giá dầu hạ nhiệt nhưng chưa đủ. Dầu Brent giảm về quanh 92 USD/thùng so với đỉnh cuối tháng 10. Heraeus cho rằng nếu duy trì, giá năng lượng thấp có thể giúp giảm áp lực lạm phát, nhưng với lạm phát lõi 0,3% mỗi tháng, khả năng tiếp tục thắt chặt vẫn còn nguyên.

Tham khảo: Kitco