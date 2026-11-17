Kinh tế suy giảm, nhưng không đáng ngại

Dữ liệu vừa được công bố hôm thứ Hai (16/11) cho thấy, GDP của Nhật đã giảm 0,1% trong quý 3 so với cùng kỳ năm trước. Con số này trái ngược với dự báo trung vị của các chuyên gia là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới sẽ tăng trưởng 0,3% trong quý 3, cho dù thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 1,7% (đã điều chỉnh) của quý trước đó.

Đây là lần sụt giảm đầu tiên của kinh tế Nhật trong 4 quý, cho thấy sự phục hồi kinh tế không đồng đều, khi các hộ gia đình vẫn dễ bị tổn thương trước tình trạng lạm phát dai dẳng bất chấp việc tiền lương đã tăng lên.

Tuy nhiên theo các chuyên gia kinh tế, các nhà hoạch định chính sách khó có khả năng coi sự suy giảm này là yếu tố kìm hãm đà phục hồi vừa phải của Nhật Bản, bởi các hoạt động doanh nghiệp vẫn duy trì sự bền bỉ, tiền lương thực tế đang tăng lên và nhu cầu đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn rất mạnh mẽ, tạo nền tảng cho tăng trưởng.

Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Minoru Kiuchi cũng cho biết, trong thời gian tới, những cải thiện về tình hình việc làm và thu nhập, cùng với tác động từ các biện pháp chính sách khác nhau, được kỳ vọng sẽ hỗ trợ quá trình phục hồi dần dần của nền kinh tế.

“Mặc dù tăng trưởng lần này thực sự âm, nhưng không cần phải quá bi quan về kết quả đó. Theo tôi, xu hướng tăng trưởng vừa phải có lẽ vẫn đang tiếp diễn”, Kento Minami - Chuyên gia kinh tế cấp cao tại Daiwa Securities nhận định.

Cũng chính bởi vậy, theo chuyên gia này, diễn biến kinh tế quý 3 khó có thể làm chệch hướng lộ trình thắt chặt chính sách của BOJ. Cơ quan này vẫn đang tập trung vào các rủi ro lạm phát.

Tuy nhiên, Ryosuke Katagi - Chuyên gia kinh tế thị trường tại Mizuho Securities lại cho rằng, nếu tình trạng chi tiêu tiêu dùng yếu kém vẫn tiếp diễn, điều này có thể làm gia tăng bất đồng giữa các thành viên hội đồng chính sách của BOJ. Các nhà hoạch định chính sách theo quan điểm nới lỏng (ủng hộ lãi suất thấp) có thể viện dẫn sự yếu ớt của tiêu dùng tư nhân làm lý do để thận trọng hơn đối với các đợt tăng lãi suất tiếp theo.

BOJ sẽ tăng lãi suất trong tháng 12

BOJ đã giữ nguyên lãi suất ở mức 1,25% vào ngày 30/10, nhưng tuyên bố rằng lạm phát cơ bản đã đạt mục tiêu 2%. Động thái này cho thấy BOJ có thể sẽ tiếp tục tăng lãi suất để kiểm soát các rủi ro lạm phát.

Hiện nhiều chuyên gia cũng dự báo BOJ có thể thực hiện đợt tăng lãi suất tiếp theo ngay trong tháng 12 bất chấp nền kinh tế suy giảm trong quý 3. “Mặc dù tiêu dùng vẫn còn yếu – phần lớn là hệ quả từ việc giá cả leo thang – điều này càng củng cố sự cần thiết để BOJ tiếp tục tăng lãi suất”, Kazutaka Maeda - Chuyên gia kinh tế cấp cao tại Viện Nghiên cứu Meiji Yasuda nhận định.

Những phát biểu gần đây của các quan chức BOJ càng củng cố thêm cho nhận định này.

Theo biên bản cuộc họp được công bố hôm thứ Hai (16/11), Thống đốc BOJ Kazuo Ueda đã phát biểu trước một hội đồng chính phủ quan trọng rằng mức tăng lương gần đây là “khá mạnh mẽ” và phù hợp với lộ trình đưa lạm phát đạt mục tiêu 2% một cách bền vững.

Cụ thể tại cuộc họp diễn ra vào ngày 11/11, ông Ueda cho biết: “Việc cả tiền lương và giá cả cùng tăng trưởng ở mức vừa phải là điều đáng mong đợi”. Ông cũng nói thêm rằng, BOJ sẽ định hướng chính sách để đạt được các điều kiện này một cách bền vững.

Trực diện hơn, Hajime Takata - một thành viên Hội đồng chính sách của BOJ cho biết hôm thứ Hai (16/11) rằng, cần sớm nâng lãi suất chính sách lên mức "phù hợp" và tập trung giải quyết các rủi ro lạm phát đang gia tăng.

Hajime Takata là thành viên từng đề xuất nâng lãi suất lên 1,5% ngay tại cuộc họp cuối tháng 10, nhưng không thành công. Ông cho rằng cần tiếp tục tăng lãi suất để ngăn chặn tình trạng chi phí vay thực tế ở Nhật Bản vẫn còn ở mức thấp, vốn đang gây áp lực làm suy yếu đồng yên và đẩy lạm phát tăng cao thông qua chi phí nhập khẩu đắt đỏ hơn.

“Tôi tin rằng NHTW cần linh hoạt thực hiện các đợt tăng lãi suất, sau khi đánh giá mức độ nới lỏng của các điều kiện tài chính trong nước cũng như xem xét các diễn biến từ thị trường quốc tế”, ông nói.

Cho rằng, việc lạm phát cơ bản đã chạm mốc 2%, BOJ cần đưa lãi suất chính sách tiến gần hơn đến mức trung lập đối với nền kinh tế, Takata cảnh báo, áp lực giá cả có thể gia tăng trong những tháng tới, đẩy lạm phát vượt quá mục tiêu đề ra. “Do đó, BOJ cần chuyển hướng từ việc khuyến khích lạm phát cơ bản tăng lên, sang việc thể hiện rõ quyết tâm ngăn chặn tình trạng giá cả tăng vượt mức mục tiêu”, ông nhấn mạnh.